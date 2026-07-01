Zendure-thuisbatterij fors in prijs verlaagd tijdens Amazon Prime Days 2026 (ADV)

Ben je op zoek naar een thuisbatterij om meer uit je zonnepanelen te halen? Dan is dit een goed moment om toe te slaan. Tijdens de Prime Days zijn verschillende Zendure SolarFlow-systemen tijdelijk flink afgeprijsd bij Amazon. We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Zendure thuisbatterijen flink afgeprijsd tijdens Prime Day

Een thuisbatterij wordt voor steeds meer huishoudens een interessante investering. Niet alleen sla je overtollige zonnestroom op voor later gebruik, ook kun je slim inspelen op dynamische energietarieven en zo flink besparen op je energierekening. Zendure behoort al langer tot de bekendere merken op het gebied van energieopslag en breidt het assortiment verder uit met de nieuwe SolarFlow 2400 Series.

Deze serie bestaat uit krachtige, uitbreidbare thuisbatterijen die geschikt zijn voor zowel bestaande als nieuwe zonnepaneelinstallaties. Tijdelijk profiteer je bovendien van aantrekkelijke kortingen bij Amazon tijdens de Prime Days. Hoewel de Prime Days bij Amazon voorbij zijn, lopen de kortingen bij Zendure gewoon door. Hieronder vertellen we je er meer over.

Zendure SolarFlow AC 2400+: voor 1089 euro

De Zendure SolarFlow AC 2400+ is de instapper binnen de nieuwe 2400 Series, maar vergis je niet: ook dit model biedt alles wat je van een moderne thuisbatterij mag verwachten. Dankzij de geïntegreerde 2.400 Watt AC omvormer voeg je de batterij relatief eenvoudig toe aan een bestaande zonnepaneleninstallatie, zonder dat je grote aanpassingen hoeft te doen aan je meterkast.

De batterij slaat overtollige zonne energie automatisch op, zodat je deze later op de dag kunt gebruiken wanneer de zon niet meer schijnt. Dat zorgt ervoor dat je minder stroom hoeft af te nemen van het elektriciteitsnet en meer uit je eigen zonnepanelen haalt. De SolarFlow AC 2400+ is bovendien modulair uit te breiden tot maximaal 16,8 kWh aan opslagcapaciteit. Daardoor groeit het systeem eenvoudig mee met je huishouden of wanneer je in de toekomst bijvoorbeeld een elektrische auto of warmtepomp aanschaft.

Welk model het beste bij je past, hangt vooral af van je energieverbruik. Voor een appartement of kleiner huishouden met een gemiddeld verbruik is de SolarFlow AC 2400+ vaak al ruim voldoende. Ook voor een gemiddeld gezin dat meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk gebruikt, biedt de 2.400 Watt omvormer meer dan genoeg vermogen voor dagelijks gebruik.

Zendure SolarFlow AC 2400 Pro: voor 1339 euro

Wie nét wat meer uit zijn energieopslag wil halen, komt uit bij de Zendure SolarFlow AC 2400 Pro. Dit is het meest uitgebreide model binnen de serie en richt zich op huishoudens die hun energieverbruik zo efficiënt mogelijk willen beheren.

De grootste verschillen zitten vooral onder de motorkap. Zo beschikt de SolarFlow AC 2400 Pro over vier MPPT ingangen met een gezamenlijk zonnepaneelvermogen tot 3.000 Watt. Hierdoor benut je de opbrengst van je zonnepanelen zo efficiënt mogelijk, ook als het weer omslaat. Daarnaast ondersteunt het systeem slimme energiesturing, waardoor de batterij automatisch kan opladen tijdens goedkope stroomuren en juist ontladen wanneer de stroomprijs hoog is.

Ook is een noodstroomfunctie aanwezig. Bij een stroomstoring blijven geselecteerde apparaten gewoon werken, waardoor je niet direct zonder stroom komt te zitten. Voor grotere huishoudens, woningen met een warmtepomp of mensen die binnenkort elektrisch gaan rijden, is de SolarFlow AC 2400 Pro dan ook de meest toekomstbestendige keuze.

Ook de SF800 Pro 2 Series en AB2000L zijn in de aanbieding

De SolarFlow SF800 Pro 2 Series is vooral interessant voor kleinere zonnepaneleninstallaties of balkonzonnepanelen. Dankzij de compacte plug and play opzet voeg je eenvoudig energieopslag toe zonder een uitgebreide installatie. Daarmee is dit model vooral geschikt voor appartementen of woningen waar een traditionele thuisbatterij minder praktisch is.

Ook de Zendure SolarFlow AB2000L maakt deel uit van de actie. Dit is geen complete thuisbatterij, maar een uitbreidingsaccu voor compatibele SolarFlow systemen. Heb je al een Zendure installatie en wil je meer zonnestroom opslaan? Dan is de AB2000L een logische uitbreiding, omdat je hiermee de totale opslagcapaciteit eenvoudig vergroot.

Nog veel meer aanbiedingen tijdens de Prime Days

Van 1 juli tot en met 15 juli zijn er opnieuw verschillende SolarFlow-bundels verkrijgbaar met aantrekkelijke kortingen en extra acties. De SolarFlow 800 Pro 2 is beschikbaar in twee uitvoeringen: met 2×450W zonnepanelen voor €909,- en met 4×450W zonnepanelen voor 1029 euro.

Ook de SolarFlow 2400 AC+ is afgeprijsd naar 1089 euro en wordt geleverd met vier gratis Smart Plugs. De SolarFlow 2400 Pro is eveneens in twee varianten verkrijgbaar. De uitvoering met 2×450W zonnepanelen kost 1419 euro, terwijl je voor de versie met 4×450W zonnepanelen 1499 euro betaalt. Bij deze laatste uitvoering ontvang je bovendien vier gratis grondbeugels.

Tot slot is de AB2000L verkrijgbaar voor 609 euro. Daarbij kun je voor slechts 1 euro extra kiezen voor een ACE1500 of Hub2000 als aanvullende accessoire.