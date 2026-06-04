Gezocht: 3 lezers die deze thuisbatterij van Zendure (en P1-meter) willen testen (en daarna houden) (ADV)

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
4 juni 2026, 18:01
2 min leestijd
Gezocht: 3 lezers die deze thuisbatterij van Zendure (en P1-meter) willen testen (en daarna houden) (ADV)

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Heb jij zonnepanelen op je dak en ben je benieuwd of een thuisbatterij iets voor jou is? iPhoned zoekt samen met Zendure 3 lezers die de SolarFlow 2400 AC+ twee weken lang willen uitproberen. Het mooiste? Na de test mag je hem gewoon houden.

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Winactie: test de Zendure SolarFlow 2400 AC+

We zijn op zoek naar 3 lezers die de Zendure SolarFlow 2400 AC+ willen testen. Dit is een plug-and-play-thuisbatterij met een waarde van 1089 euro. Plug-and-play betekent dat je hem simpelweg in het stopcontact steekt en meteen kunt gebruiken. Geen ingewikkelde installatie, geen technische kennis nodig. Ook test je direct de P1-meter die je er van Zendure bij krijgt.

Je hebt tot en met woensdag 10 juni 2026 de tijd om je aan te melden. Daarna selecteren we willekeurig de drie testpanelleden en ontvang je zo snel mogelijk bericht.

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Wat doet de Zendure SolarFlow 2400 AC+?

Een thuisbatterij is handig als je zonnepanelen hebt. Je slaat overdag opgewekte zonne-energie op en gebruikt die ’s avonds of ’s nachts. Zo ben je minder afhankelijk van het stroomnet en kun je honderden euro’s per jaar besparen, zeker nu de salderingsregeling stopt.

De SolarFlow 2400 AC+ heeft een vermogen van 2400 Watt en is voorzien van een IP65-certificering. Dat betekent dat je hem ook buiten kunt plaatsen. Via de bijbehorende app zie je precies hoeveel stroom je per dag verbruikt en opslaat.

Een handige extra is dat de SolarFlow 2400 AC+ gebruikmaakt van AI om je energieverbruik te optimaliseren. De thuisbatterij houdt de actuele stroomprijzen bij en past zich daar automatisch op aan. Zijn de stroomprijzen hoog? Dan gebruik je je zelf opgeslagen energie. Is stroom goedkoop? Dan pakt de thuisbatterij energie van het net.

Bekijk de SolarFlow 2400 AC+

Zo werkt het testpanel

Na aanmelding ontvang je een uitgebreide briefing met precies wat je kunt verwachten en waar jouw review aan moet voldoen. Vervolgens heb je een maand de tijd om de thuisbatterij uitgebreid te testen. Je schrijft daarna een review en is de SolarFlow 2400 AC+ helemaal van jou.

Meld je snel aan, want er zijn slechts 3 plekken beschikbaar.

Ga direct naar het aanmeldformulier

Dit is een advertorial: een gesponsord artikel dat door een adverteerder is aangedragen. De inhoud van de advertorial staat los van de iPhoned-redactie en redactionele artikelen op de website. Advertorials zijn herkenbaar aan de titel ‘(ADV)’, de banner in de afbeelding en/of de aanduiding “gesponsord door” en het logo van de sponsor. Meer weten over advertorials en andere commerciële uitingen op iPhoned? Bekijk dan ons redactiestatuut.

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