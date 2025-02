Yellowstone seizoen 5 ontbreekt op Netflix – maar zo kijk je het tóch

Het vijfde seizoen van Yellowstone is razend populair, maar helaas niet beschikbaar op Netflix. Wil je toch genieten van de nieuwste afleveringen? In dit artikel leggen we uit waar je seizoen 5 wél kunt streamen!

Waar Yellowstone seizoen 5 wél te streamen is

Ben jij ook helemaal verslaafd aan Yellowstone en wil je geen moment van het spannende vijfde seizoen missen? Helaas is het niet op Netflix te vinden, maar maak je geen zorgen! In dit artikel laten we je zien waar je seizoen 5 wel kunt streamen, zodat je direct kunt beginnen met kijken. Klaar voor actie? Lees verder en ontdek hoe jij het nieuwste seizoen kunt bingen!

Waar je Yellowstone seizoen 5 kunt kijken

Gelukkig zijn er verschillende manieren om Yellowstone seizoen vijf in Nederland te bekijken. Hieronder hebben we de verschillende opties voor je op een rij gezet:

1. SkyShowtime

In Nederland kun je Yellowstone legaal streamen via SkyShowtime. Dit is de officiële streamingdienst waar de serie te zien is. Voor een vast maandbedrag kun je alle beschikbare seizoenen bekijken, inclusief het nieuwste seizoen. En we hebben goed nieuws! Je kijkt nu de eerste 7 dagen gratis. SkyShowtime biedt daarnaast verschillende abonnementen aan, waaronder:

Standaard abonnement (met reclame) is de goedkopere optie voor 5,99 euro per maand. Dit abonnement biedt dezelfde content als het reclamevrije abonnement, maar dan met advertenties. Je kunt ook kiezen voor het jaarabonnement, dat 46,99 euro kost.

is de goedkopere optie voor 5,99 euro per maand. Dit abonnement biedt dezelfde content als het reclamevrije abonnement, maar dan met advertenties. Je kunt ook kiezen voor het jaarabonnement, dat 46,99 euro kost. Standaard abonnement (zonder reclame) kost 8,99 euro per maand en biedt toegang tot het volledige aanbod zonder advertenties. Als je liever voor een langere periode betaalt, kun je ook kiezen voor het jaarabonnement, dat 70,99 euro kost.

kost 8,99 euro per maand en biedt toegang tot het volledige aanbod zonder advertenties. Als je liever voor een langere periode betaalt, kun je ook kiezen voor het jaarabonnement, dat 70,99 euro kost. Premium abonnement kost 12,99 euro per maand en biedt toegang tot alle content zonder advertenties. Daarnaast kun je op maximaal vijf apparaten tegelijkertijd streamen en tot honderd titels offline bekijken. Het jaarabonnement van dit plan kost 99,99 euro.

2. Amazon Prime Video (koopoptie)

Heb je geen SkyShowtime-abonnement? Dan kun je Yellowstone seizoen vijf ook via Amazon Prime Video kopen. Dit betekent dat je per aflevering of per seizoen betaalt, maar dan ben je wel verzekerd van hoge kwaliteit en toegang zonder aan een maandelijks abonnement vast te zitten.

3. Apple TV (koopoptie)

Ook via Apple TV is Yellowstone seizoen vijf beschikbaar. Net als bij Amazon Prime Video koop je hier losse afleveringen of het volledige seizoen.

Over de serie

Yellowstone draait om de machtige Dutton-familie, die een gigantische ranch bezit in Montana. De serie volgt John Dutton, gespeeld door Kevin Costner, en zijn strijd om zijn land te beschermen tegen projectontwikkelaars, de overheid en naburige reservaten. De combinatie van intense familieconflicten, politieke intriges en spectaculaire landschappen maken de serie zeker de moeite waard om te kijken.

Wat Yellowstone zo sterk maakt, is de mix van klassieke western-elementen met moderne thema’s. De personages hebben diepgang en ontwikkelen zich op indrukwekkende wijze, terwijl de verhaallijnen continu verrassen met onvoorspelbare twists en meeslepende dialogen. Voor liefhebbers van drama, actie en prachtige natuurbeelden is Yellowstone absoluut een aanrader.

Waar je seizoen 5 van Yellowstone wel kunt bekijken

Hoewel Yellowstone seizoen 5 niet op Netflix staat, zijn er genoeg manieren om de serie toch te bekijken. SkyShowtime is de meest toegankelijke optie, maar je kunt ook kiezen voor Amazon Prime Video of Apple TV als je liever koopt per aflevering. Hoe dan ook, er zijn genoeg manieren om te genieten van de spannende avonturen van de Dutton-familie!