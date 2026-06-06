Veilig WK 2026 kijken met een VPN: zo volg je het Nederlands elftal overal (ADV)

Het WK 2026 komt eraan en dat betekent weer volop voetbal kijken, waar je ook bent. Ben je in het buitenland, dan werken Nederlandse streams niet altijd. Met een VPN kun je toch veilig toegang houden tot deze uitzendingen. In dit artikel lees je hoe je met ExpressVPN geen moment van Oranje mist.

Dit is waarom je een VPN wil gebruiken voor het WK2026

Het WK 2026 staat voor de deur en zoals altijd wil je natuurlijk geen moment missen van het Nederlands elftal. Toch is de kans groot dat je tijdens het toernooi niet gewoon thuis op de bank zit. Misschien ben je op reis, werk je tijdelijk in het buitenland of verblijf je langere tijd op een andere plek. In dat soort situaties kan het lastig worden om wedstrijden te streamen via je gebruikelijke apps.

Gelukkig is daar een eenvoudige oplossing voor: een VPN. Vooral ExpressVPN is een populaire keuze als je snel, beveiligd en zonder gedoe toegang wilt houden tot Nederlandse streams. Hieronder vertellen we je er meer over.

Zo mis je geen WK-wedstrijd in het buitenland

Zodra je buiten Nederland bent, kan het gebeuren dat je favoriete dienst niet meer werkt, langzamer is of dat je ineens andere content te zien krijgt. Met een VPN maak je weer verbinding met een snelle en veilige Nederlandse server. Voor de streamingdienst lijkt het dan alsof je gewoon in Nederland bent, waardoor je alsnog toegang houdt tot dezelfde wedstrijden en uitzendingen zoals thuis.

Houd er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden van de VPN, de voorwaarden van de contentaanbieder en eventuele toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Naast toegang tot je streams speelt veiligheid ook een belangrijke rol, zeker wanneer je onderweg bent. Veel mensen gebruiken openbare wifi-netwerken in hotels, cafés of op luchthavens. Die zijn handig, maar vaak niet goed beveiligd. Een VPN versleutelt je internetverkeer, waardoor je gegevens beter beschermd zijn tegen meekijkers. Tegelijkertijd blijft je locatie afgeschermd en wordt je online activiteit minder eenvoudig gevolgd door trackers. Sommige VPN-diensten, waaronder ExpressVPN, bieden bovendien extra bescherming door schadelijke websites te blokkeren voordat ze laden.

Scoor tijdelijk een VPN voor slechts 2,29 euro

Ben je op zoek naar een voordelige VPN, dan is deze tijdelijke aanbieding van ExpressVPN zeker het overwegen waard. Voor een eenmalig bedrag van 64,12 euro krijg je 24 maanden toegang én ontvang je 4 bonusmaanden. Omgerekend betaal je daardoor slechts 2,29 euro per maand. Daarnaast kun je de dienst gebruiken op maximaal 10 apparaten tegelijk en profiteer je van extra beveiligingsfuncties, zoals bescherming tegen schadelijke websites. Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie kun je ExpressVPN bovendien zonder risico uitproberen.

Waarom kiezen voor ExpressVPN tijdens het WK2026

Voor wie tijdens het WK zonder gedoe wil kijken, is ExpressVPN een logische optie. De dienst staat bekend om zijn hoge snelheid en stabiele verbindingen wat cruciaal is bij het live volgen van jouw favoriete wedstrijden. Niemand wil haperende streams of vertragingen tijdens een belangrijke wedstrijd van Oranje. Daarnaast zijn de apps overzichtelijk en makkelijk te gebruiken, ook als je nog nooit eerder met een VPN hebt gewerkt. Je installeert de app op je smartphone, laptop of smart-tv en kunt vrijwel direct aan de slag.

Wat deze dienst extra aantrekkelijk maakt, is dat hij werkt op tot wel 14 verschillende apparaten en meerdere gelijktijdige verbindingen ondersteunt. Handig als je bijvoorbeeld op je laptop kijkt, terwijl iemand anders thuis via dezelfde account een andere stream gebruikt. De combinatie van gebruiksgemak, beveiliging en betrouwbare prestaties maakt het een sterke keuze voor Nederlandse voetbalfans in het buitenland.

Het instellen kost bovendien weinig tijd. Na het aanmaken van een account en het installeren van de app log je in en kies je een Nederlandse server. Zodra de verbinding actief is, open je je streamingdienst en kun je veilig direct de wedstrijd bekijken waar je ook bent.