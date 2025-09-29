Gezocht: drie lezers die de WiZ HDMI Sync Box willen testen en maak van je woonkamer een bioscoop (ADV)

De wintermaanden komen er weer aan en dus ook de filmavonden. Met de HDMI Sync Box van Wiz zorg je voor een topsfeer. Wij zoeken in samenwerking met dit merk drie lezers die hem willen uitproberen.

Test de WiZ HDMI Sync Box en Gradient Light Bars

Met de HDMI Sync Box van WiZ synchroniseer jij de verlichting achter de tv met wat er op het beeld verschijnt. Zo breng je de ervaring van de bioscoop dus naar jouw eigen woonkamer. Samen met de Gradient Light Bars brengt de Sync Box het verhaal van de film tot leven.

In samenwerking met WiZ is iPhoned op zoek naar drie lezers die deze twee producten wel eens willen uitproberen. Na afloop van het testpanel mag je ze natuurlijk gewoon houden. Meedoen kan tot en met 5 oktober 2025.

Dit ga je testen: HDMI Sync Box en Gradient Light Bars

Word je geselecteerd, dan krijg je zowel de HDMI Sync Box met tv LED-strip als twee Gradient Light Bars opgestuurd. Beide zijn enorm eenvoudig te installeren. Je plakt de lichtstrip achterop je televisie met de zelfklevende clips en sluit hem aan op de HDMI-ingang.

Vervolgens sluit je hier je Apple TV of Chromecast op aan en leest het apparaatje het videosignaal. Hierdoor weet-ie wat op je scherm te zien is en wordt tegelijkertijd voor bijpassende kleuren gezorgd die je hele woonkamer vullen. Hoewel de adviesprijs slechts 79 euro is, levert hij hoogstaande kwaliteit. Andere (goedkopere) merken werken met een camera, waardoor het beeld niet altijd even gelijk loopt met de verlichting. Let hierbij wel op dat de box dus alleen te gebruiken is als je jouw Chromecast, Apple TV of PS5 gebruikt.

Verder test je ook de Gradient Light Bars, die ook met de HDMI Sync Box verbonden kunnen worden, waardoor je hele woonkamer in prachtige kleuren gehuld wordt. Bedienen gaat via de app, maar kan ook via Google Assistent of Alexa met je stem. Na installatie wordt je volledig in het verhaal gezogen dankzij de slimme verlichting van WiZ.

Zo doe je mee aan het WiZ-testpanel

Samen met WiZ zijn we dus op zoek naar drie lezers die deze slimme verlichting willen testen. Je hebt tot en met 5 oktober de tijd om je aan te melden via onderstaand Google-formulier. Word jij geselecteerd, dan krijg je zo snel mogelijk de producten opgestuurd.

Vervolgens krijg je twee weken de tijd om ze te installeren en volop filmavondjes te organiseren. Je kijkt of de verlichting écht synchroon loopt met je scherm, wat je van het contrast van het licht vindt, en natuurlijk nog veel meer.

We sturen je een uitgebreide briefing, zodat je precies weet wat we van je verwachten en wanneer je review uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Daarna wordt het verhaal van alle drie de testers gebundeld in een grote gebruikersreview. En natuurlijk mag jij gewoon de WiZ HDMI Sync Box en de Gradient Light Bars houden.

