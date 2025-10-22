WiZ HDMI Sync Box gebruikersreview: zo goed werkt de lichtshow rond je tv écht

Nu we weer vaker binnen te vinden zijn voor de televisie, is het wel zo leuk om een goede sfeer in je woonkamer te brengen. Dat kan met de slimme verlichting van WiZ, en in het bijzonder met de HDMI Sync Box met led-strip én de Gradient Light Bars. Drie van onze lezers testten ze de afgelopen weken voor ons uit.

WiZ HDMI Sync Box met led-strip en Gradient Light Bars: dit vonden drie trouwe lezers

Eind september waren we op zoek naar drie van onze trouwe lezers voor een testpanel. WiZ, een merk met betaalbare slimme verlichting, stelde namelijk de HDMI Sync Box met led-strip (t.w.v. 77,99 euro) en de Gradient Light Bars (t.w.v. 53 euro) ter beschikking.

Met dit apparaat synchroniseer je de lampen met wat er op je televisie gebeurt en we waren benieuwd hoe goed dit nou écht werkt. De afgelopen weken zijn Tristan, Patrick en Jordy er mee aan de slag gegaan, dus is het nu tijd voor hun eindoordeel.

De slimme verlichting is ter beschikking gesteld aan de drie lezers door WiZ. De inhoud is echter volledig onafhankelijk tot stand gekomen. De testpanelleden zijn aangespoord om zo eerlijk mogelijk te zijn, en zowel positieve als negatieve kanten te benoemen.

Eerste indruk: leek spannend, maar viel mee

Foto van Jordy

Natuurlijk moest eerst alles geïnstalleerd worden, toen het pakket binnenkwam. Dat leek Patrick in het begin even spannend, maar uiteindelijk viel het hem alles mee. De HDMI Sync Box en Gradient Light Bars had hij snel gemonteerd en ook het koppelen van de app ging vlot.

Jordy vertelt dat het bij hem ook binnen no-time geregeld was. De app herkende de set direct en ook de led-strip zat zo achter de tv. Binnen een paar minuten was alles gekoppeld. Wel vindt hij de Gradient Light Bars goedkoop en plastic aanvoelen.

Ook Tristan geeft aan dat de gebruiksaanwijzing vrij simpel was, maar liep wel tegen een probleem. Zijn tv hangt aan de muur en de kabel van de led-strip naar de Sync Box was te kort. Hij heeft dit uiteindelijk opgelost door het kastje met dubbelzijdig tape achterop zijn tv te plakken.

Daarna liep Tristan echter tegen nog een probleem aan: het verbinden met wifi. Hij merkte dat het wifi-bereik van de Sync Box niet heel groot was, waardoor het verbinden met zijn 2,4GHz-netwerk niet zo simpel was. Hij laat weten het jammer te vinden dat de lampen niet verbonden kunnen worden met gecombineerde netwerken.

Uiteindelijk is het hem wel gelukt, waarna hij ze ook in zijn smart home-systeem kon importeren. Tof, want zo kon hij instellen dat wanneer de lampen die verbonden zijn met de Sync Box aangaan, zijn andere verlichting uitgaat voor een extra intens effect.

De app is soms een zoektocht

Hoewel alles snel geïnstalleerd was, waren er een aantal kleine uitdagingen met de app. Daarover zegt Patrick dat het even wennen was om de app te leren kennen en te ontdekken waar alle functies te vinden zijn. Daar is Jordy het ook mee eens: die vond het jammer dat hij tijdens de setup niet meegenomen werd in hoe de tv-modus geactiveerd moet worden. Daar heeft hij best een tijdje naar moeten zoeken, terwijl dit volgens Jordy juist de functie is die je direct wilt testen.

Dit punt kaart Tristan ook aan, die net als de andere twee eerst goed moest zoeken in de app om de Sync Box-modus in te stellen. Je verwacht een korte uitleg of een pop-up die je vertelt hoe je het activeert, vertelt Jordy, maar dat ontbreekt. Verder werkt de app goed, zegt-ie, en zijn er genoeg instellingen om mee te spelen. “Je kunt het echt naar je eigen smaak instellen.” aldus Jordy.

Daar is Patrick het mee eens, die de app verder over het algemeen prettig en overzichtelijk vindt. Schakelen tussen verschillende modi, het aanpassen van de helderheid en snelheid van de lichteffecten wijzigen gaat makkelijk. Fijn vindt hij dat hij zo zelf bepaalt hoe intens de verlichting is, als hij geen zin heeft in fel licht.

Jammer vond hij het wel dat de app soms automatisch terugsprong naar Cinematic, terwijl hij juist de modus Ontspannen had ingesteld. Dit gebeurde bijvoorbeeld als hij naar de volgende aflevering in Netflix ging of terug naar het menu. Vet vond Patrick overigens dat je in de app aan kunt geven waar je de Gradient Light Bars hebt staan, bijvoorbeeld achter de bank of juist naast de tv. Vervolgens past de verlichting zich automatisch daarop aan.



Foto’s van Jordy

Lichten synchroniseren verrassend nauwkeurig

“De verlichting reageert echt goed op wat er op het scherm gebeurt”, geeft Patrick aan. De kleuren zijn levendig en lopen verrassend nauwkeurig mee met de beelden, zegt-ie. Daar is Jordy het mee eens.

Hij had hiervoor een systeem van een ander merk dat werkte met een camera die het beeld scande om de kleuren te synchroniseren, maar dat was geen succes. Hij was dan ook een beetje sceptisch over de HDMI Sync Box van WiZ, maar was positief verrast.

Ook Tristan is positief over de lichtkwaliteit. Een potje UNO kreeg direct een spannendere sfeer en de lampen reageren snel op het beeld. Patrick vindt ook de Gradient Light Bars echt wat toevoegen aan de beleving.

Dat maakt films, series en zelfs gamen een totaal nieuwe ervaring, zegt Patrick. Vooral tijdens donkere scènes zorgt het voor extra sfeer, zonder dat het storend wordt. Sinds de installatie kijken hij en zijn gezin met meer plezier films en series. Vooral bij films met veel kleur of actie merk je hoe goed het licht meebeweegt, vertelt Jordy nog.

Jordy laat bovendien nog weten dat hij de set vooral gebruikt in combinatie met een Amazon Fire TV Stick en een Google Chromecast en zo’n twee uur per avond tv kijkt. Deze verlichting tilt de ervaring naar een hoger niveau, zonder vertragingen of storingen. Vooral bij donkere scènes of sfeervolle beelden vindt hij het echt verschil maken, net als Patrick.

Foto van Tristan

Techniek gaat niet altijd even goed

De HDMI Sync Box ondersteunt videoformaten tot 4K-belden op 60Hz. Hogere verversingssnelheden tot 120Hz worden niet ondersteund en daarbij kunnen sommige games haperen of zwart uitslaan, zoals Tristan ondervond. Hij gebruikte de set vooral in combinatie met zijn Xbox, waarop instellingen aangepast moesten worden omdat de Sync Box anders niet ondersteund werd.

Deze instellingen zorgden er echter voor dat het beeld telkens op zwart ging als hij naar een menu ging. Bij het spelen van nieuwe spellen stotterde het beeld of viel het geluid soms weg. Ook viel de wifi-verbinding vaak weg en moest de Sync Box vervolgens weer handmatig uit- en weer aangezet worden.

Hij heeft getest of het aan de games lag door ook eens een serie te kijken, maar nu kreeg hij alleen zwart beeld. Dat loste zichzelf op toen hij de HDMI Sync Box ertussenuit haalde. De andere twee testers hadden dit probleem overigens niet.

Een leuk idee vindt hij wel dat WiZ een trackside-modus heeft voor het kijken van Formule 1, waarbij de lampen laten zien of er iets gebeurt tijdens de race (bijvoorbeeld gele of rode vlaggen). De uitvoering is alleen wat minder, omdat je zelf een delay moet invoeren. Daardoor krijg je dus altijd spoilers of reageren de lampen te laat.

Daarnaast vindt Patrick het jammer dat er slechts één HDMI-poort op de Sync Box zit. Wil je bijvoorbeeld een gameconsole gebruiken naast je Apple TV, dan zal je zelf de kabels handmatig moeten verwisselen. Een tweede HDMI-poort zou een grote verbetering zijn, zegt-ie, eventueel met een switchknopje of via de app.

Hierop reageert WiZ het volgende:

Met een HDMI-switch is het mogelijk om twee apparaten aan te sluiten op de Sync Box en hoef je niet meer handmatig de kabels te verwisselen.

Jordy merkte ook nog op: zodra de led-strip te veel in detail moet treden (dus per ledje een andere kleur), oogt het wat rommelig. Beter is het volgens hem om de Sync Box met wat meer verzadigde kleuren in te stellen, zodat de kleuren wél mooi in elkaar overlopen.

Foto van Jordy

Conclusie: sterke prijs-kwaliteitverhouding

Al met al zijn alle drie de testers positief over de kwaliteit van de verlichting. Die reageren snel op veranderingen op je televisie. De WiZ HDMI Sync Box met de Gradient Light Bars overtroffen de verwachtingen van Patrick. Hij vond de installatie eenvoudig en de app biedt veel mogelijkheden. Op het probleem met de app na, geeft hij aan dat de set een geweldige toevoeging aan zijn woonkamer is.

Hij zegt ook zijn oude led-strip achter de gordijnen te gaan vervangen voor een WiZ-ledstrip, zodat alles samenwerkt met de Sync Box. “Eenmaal gewend aan deze setup, wil je niet meer zonder”. Jordy was vooraf wat huiverig vanwege zijn eerdere ervaringen met een ander merk, maar is toch overgehaald. Ondanks de wat onduidelijke app, doet het precies wat je hoopt, vertelt hij.

Tristan is wat minder enthousiast. Hij mist de ondersteuning voor onder andere HDMI 2.1 en 4K 120Hz, en ervaarde veel wifi-problemen. Volgens hem is het meer bedoeld voor mensen die een chromecast gebruiken of een ander ouder systeem. “Om positief af te sluiten: ik ben wel erg positief over de Gradient Light Bars”, voegt hij toe. Ze hebben goede kleuren, geen problemen met wifi en zijn betaalbaar, dus deze laat hij zeker liggen voor extra sfeerverlichting.