Hete speakers en hoofdtelefoons van Teufel tegen extra coole prijzen (ADV)

Bij Teufel start de grote wintersale op verschillende oordopjes, hoofdtelefoons en speakers. Ben je op zoek naar een nieuwe herriemaker in huis of buiten? Kijk dan naar de aanbiedingen die we voor je op een rij hebben gezet.

Vermaak jezelf thuis tijdens de winterdagen

We zitten deze maanden vaker en langer thuis. Overdag ben je aan het werk op kantoor of zit je aan je bureau thuis. Wanneer het weekend is aangebroken is er door de maatregelen van het moment ook niet veel te doen buitenshuis. Bovendien is het ook nog veel langer donker buiten.

Des te meer reden om het thuis gezelliger en leuker te maken. Zet bijvoorbeeld je favoriete streamingdienst, de radio, een goede podcast of een meeslepend luisterboek op en luister alleen met je koptelefoon of samen via de luidspreker.

Het goede nieuws is dat dit ook nog eens voordelig kan tijdens de wintersale van Teufel. Tijdens deze aanbiedingen lopen de kortingen op tot wel 43% op verschillende speakers, radio’s en koptelefoons.

Teufel-aanbiedingen tijdens de wintersale

De wintersale van Teufel is begonnen. Om je alvast wegwijs te maken hebben we de beste aanbiedingen alvast voor je op een rij gezet.

Overigens: met onze exclusieve kortingscode J3Q-NK3-D72 krijg je nog eens 5 procent extra korting op alle hoofdtelefoons, ook in combinatie met de wintersale. Geldig t/m 31 januari 2022.

Radio 3Sixty van €349,99 voor €249,99

Krijg je een nostalgisch gevoel wanneer je de radio’s van vroeger ziet? Die rechthoekige kastjes en draaiknoppen vieren een comeback met de Radio 3Sixty van Teufel. Dezelfde klassieke vorm en het design hebben een modern jasje gekregen en zijn uitgerust met (geluids)techniek van nu.

De Radio 3Sixty zendt het geluid alle kanten op door de 360-graden opbouw van de speakers. Door de ingebouwde sub komt er ook een behoorlijk diepe bas uit. Ondersteunde input bestaat uit DAB+, FM, internet en muziek via Amazon Music, Spotify en usb direct vanaf je smartphone. Ook leuk: omdat de Radio 3Sixty compatibel is met Alexa, kun je bij Amazons spraakassistente nummers aanvragen om af te spelen.

Real Blue NC (2020) van €229,99 voor €129,99

De Real Blue NC (2020) is Teufels draadloze, gesloten koptelefoon met actieve ruisonderdrukking. Met de grote en geventileerde achterkamers blijven het geluid en de lage tonen bij hoge volumes zuiver. De batterijduur is van lange duur met 55 uur zonder ruisonderdrukking, en 42 uur met.

Bovendien bel en FaceTime je handsfree terwijl je op de fiets of in de auto zit. Ook ondersteunt de bediening Siri zodat je handen vrij blijven. Uiteraard kun je ook de knoppen op de oorschelpen gebruiken.

Ook de nieuwe versie, de Real Blue NC (2021), is afgeprijsd tijdens de wintersale. Tot 19 januari haal je deze in huis voor €199,99 in plaats van €229,99. Die heeft als extra een zogeheten transparantiemodus om extern geluid (van bijvoorbeeld het verkeer) beter waar te nemen.

Boomster (2020) van €349,99 voor €209,99

De Boomster (2020) van Teufel is een speaker voor binnen en buiten. De speaker heeft een gewone accu, maar je stopt er ook AA-batterijtjes in. Samen zijn deze goed voor een speelduur van 16 uur. Het geluid uit deze box kenmerkt zich met name door zijn zuivere bas. Dankzij de de bluetooth-optie speel je nummers van Deezer, Spotify en YouTube draadloos af met cd-kwaliteit.

Luister je liever naar de radio? Met de uitschuifbare antenne luister je naar talloze DAB+-zenders. De Boomster is bovendien uitgerust met een ingebouwde microfoon waardoor je er dus zelfs mee kunt bellen. Dankzij het display op de speaker volg je de nodige informatie over de aangesloten geluidsbron, de basprestaties en zenders. Tot slot laad je je telefoon ermee op door de speakerbox te gebruiken als een powerbank.

Ultima 40 van €499,99 voor €349,99

De Ultima 40 is een paar hifi-speakertorens voor op de grond met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. De onderdelen in deze speaker zijn allemaal afgesteld voor een zo gebalanceerd en zuiver geluid als mogelijk. De woofers zorgen ervoor dat je niet inlevert op deze kwaliteit bij hogere volumes.

Bij de Ultima 40 is erverder nagedacht over zowel de binnenkant als de buitenkant. Dat is te zien aan het design van de speakers. Je hebt de keuze tussen een zwart en industrieel ontwerp dat goed bij donker ingerichte kamers past, of een wit design voor wie het graag wat lichter heeft. En nu we het toch over het interieur hebben: deze speakers vullen ruimtes tot wel 35 m² volledig met hun geluid.

Supreme IN en Supreme ON

De Supreme IN zijn high-end oordopjes met spraakbesturing en een bijzonder hoog draagcomfort. Dankzij de siliconen pasvorm blijven de oordopjes stevig zitten en voelen ze tegelijkertijd niet te aanwezig in je oorschelp. En door het draadje tussen de dopjes verlies je ze ook tijdens je sportavonturen. Samen met de batterij zorgt dit voor 16 uur luisterplezier.

Verder zijn deze sportoordopjes bestand tegen vocht en spatwater, dankzij de IPX4-beschermingsklasse. En of je nou in de auto zit of aan het hardlopen bent, je belt handsfree of zet het volgende nummer op via Spotify, YouTube en Apple Music. Om je alert te houden, laten de oortjes ook omgevingsgeluiden door.

Met de Supreme ON heb je een bluetooth-koptelefoon die je op je oren (on-ear) draagt zoals de naam al weggeeft. Omgevingsgeluiden worden weggewerkt met een passieve geluidsonderdrukking. En de geluidskwaliteit muziek via bijvoorbeeld YouTube, Spotify en Apple Music is dankzij moderne onderdelen en de ondersteuning voor Bluetooth 5.0 altijd bijzonder goed.

Met behulp van de Teufel-app duik je overigens dieper in de instellingen om te spelen met de equalizer en het geluid van beide apparaten afstemmen op je persoonlijke voorkeuren.

Motiv GO van €249,99 voor €189,99

De Motiv GO is een bluetooth-speaker voor binnen en buiten. Door de compacte en spatwaterdichte behuizing kun je hem gemakkelijk overal mee naartoe nemen. Het geluid van deze luidspreker kenmerkt zich door een breed stereogeluid en een zuivere bas. En uiteraard luister je ook weer draadloos via bluetooth naar naar je favoriete streaming-apps zoals Apple Music.

Wil je naar het volgende liedje, maar zit je net zó lekker? Met een spraakcommando via Siri bedien je zonder een vinger te verroeren de Motiv GO van een afstandje. Binnen luister je de hele dag door omdat de speaker aan het stopcontact hangt, buiten ben je ook lang zoet met 16 uur accuduur.

Meer wintersale bij Teufel

Dit was slechts een greep uit de aanbiedingen die Teufel voor je klaar heeft staan. Om het hele overzicht te zien, bezoek je de pagina van Teufel met de knop hieronder. Daar vind je ook aanbiedingen voor thuisbioscopen, soundbars en meer.