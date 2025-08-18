Winactie: win een van de twee Monarch Pro-hoesjes t.w.v. 149,95 euro

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
18 augustus 2025, 17:00
2 min leestijd
Bescherm je iPhone 16 Pro Max met een Monarch Pro Limited Edition-hoesje ter waarde van 149,95 euro! Doe snel mee, want wij geven er twee weg!

Heb je de review van het UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition-hoesje voor de iPhone 16 Pro Max gelezen? En zou je er eigenlijk wel een willen hebben, maar vind je hem net wat te duur?

UAG Monarch Pro Ultum limited edition

Doe dan mee met onze winactie! Wij geven namelijk twee Monarch Pro-hoesjes weg: de UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition en de UAG Monarch Pro Forged Carbon Limited Edition. Elk hoesje heeft een waarde van 149,95 euro.

Bekijk de Monarch Pro Ultum bij Smartphonehoesjes

Zo doe je mee met deze winactie

Om mee te kunnen doen aan deze winactie hoef je alleen maar het Google-formulier hieronder in te vullen. Meedoen aan deze Monarch Pro-winactie kan tot en met 25 augustus 09.00 uur. Daarna kiest de iPhoned-redactie geheel willekeurig twee winnaars.

We nemen vervolgens per e-mail contact met je op. Wel vragen we je om binnen 24 uur te reageren. Houd dus goed je e-mailbox in de gaten (en check je ongewenste mail voor de zekerheid ook nog even)!

UAG Monarch Pro Limited Edition in het kort

Het eerste dat opvalt bij deze twee hoesjes is het uiterlijk. De hoesjes zien er nogal stoer uit met hun dikke randen en hoekige panelen. Beide hoesjes hebben dezelfde eigenschappen, maar verschillen uiterlijk wel wat.

uag carbon copper monarch limited edition hoesje om een iPhone 16 Pro Max

De UAG Monarch Pro Ultum heeft opvallende gele panelen. Dit in tegenstelling tot de UAG Monarch Pro Carbon Fiber waarbij de genuanceerde kleine koper-elementen in het design juist opvallen.

Dat een hoesje er opvallend uitziet is leuk, maar de bescherming is een stuk belangrijker. Gelukkig hoef je je daar ook geen zorgen over te maken met deze UAG Monarch Pro Limited Edition-hoesjes.

De hoeken hebben een extra dikke bescherming en er zit een hoge rand om het camera-eiland en het scherm van de iPhone. Daarnaast heeft de UAG Monarch Pro Limited Edition ook een goede valbescherming. Volgens de specificaties kan je iPhone hiermee een val overleven tot 7,6 meter.

Apple iPhone 16 Pro Max

