Exclusief bij iPhoned: maak kans op twee jaar gratis data en bellen van 50Plus Mobiel (ADV)

We hebben een interessante actie voor je: je maakt bij iPhoned exclusief kans op twee jaar lang gratis data en bellen van 50Plus Mobiel! Kijk snel wat je moet doen om te winnen.

Win twee jaar gratis data en bellen van 50Plus Mobiel!

50Plus Mobiel maakt gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk. Daardoor heb je altijd een stabiele verbinding. De provider legt daarnaast veel nadruk op service en helpt 50-plussers met al hun vragen over smartphones of het gebruik daarvan. Ook is 50Plus Mobiel erg voordelig: je kiest uit een- of tweejarige abonnementen die tussen de 9 en 19 euro per maand kosten. Voor 15 euro krijg je bijvoorbeeld al 5000 MB, 200 belminuten én 200 sms’jes.

iPhoned mag exclusief twee lezers blij maken met een gratis tweejarig abonnement. Je kunt je tot en met 18 augustus aanmelden voor deze winactie. Bovendien krijgen álle deelnemers een extra aantrekkelijk sim only-abonnement van 50Plus Mobiel aangeboden.

Redenen om voor 50Plus Mobiel te kiezen

Er zijn natuurlijk vele redenen om 50Plus Mobiel als jouw provider te kiezen. We zetten de drie belangrijkste voor je op een rijtje.

1. Service

Vind je smartphones interessant, maar ook een beetje ingewikkeld? 50Plus Mobiel biedt de beste service van Nederland en heeft antwoord op al je vragen. Je kunt zelfs een extra PC Hulp-pakket afsluiten, zodat je hulp krijgt bij problemen met de computer en alle randapparatuur.

Ook kun je een monteur langs laten komen. Die helpt je met de grootte van de simkaart voor jouw specifieke toestel en plaatst ‘m op de juiste manier. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Bij de twee grootste bundels is dat zelfs helemaal gratis.

Misschien maak je je zorgen om de kosten als je over de bundel heengaat. Dat is bij 50Plus Mobiel niet meer nodig. Voor slechts 1,50 euro per maand zijn de eerste 50 euro buiten je bundel verzekerd. Die hoef je dan dus niet te betalen als er onverhoopt iets misgaat; wel zo’n fijn idee. Ook krijg je 500MB data extra.

2. Gemak

50Plus Mobiel is gekozen tot de best passende provider voor 50-plussers. Dat is niet voor niets, want je geniet van een zorgeloos sim only-abonnement. Zo heb je toegang tot handige hulpfilmpjes waarmee je veel zelf kunt regelen.

Daarnaast heb je altijd een goede dekking in het hele land omdat er gebruik wordt gemaakt van het betrouwbare Vodafone-netwerk. Je surft standaard via 4G, waardoor je hoge snelheden behaalt. Als je overstapt, zegt 50Plus Mobiel bovendien je huidige contract op. Daar heb je dus geen omkijken naar.

3. Voordeel

De abonnementen van 50PlusMobiel zijn altijd al voordelig, maar nu is het helemaal aantrekkelijk om in te stappen. Bij het afsluiten van een tweejarig abonnement krijg je tijdelijk namelijk de eerste drie maanden gratis. En wanneer je meedoet aan onze winactie ontvang je per mail een code waarmee je nóg meer korting krijgt.

Winactie

Als gezegd mogen we twee lezers van iPhoned blij maken met een gratis tweejarig abonnement van 50Plus Mobiel. Alles wat je moet doen om kans te maken is het onderstaande formulier invullen. Aanmelden kan tot en met 18 augustus. Uit alle inzendingen selecteren we willekeurig twee deelnemers die een abonnement naar keuze krijgen. We maken de winnaars zo snel mogelijk bekend op onze website.

Niet gewonnen? Geen paniek, want alle deelnemers krijgen van ons een exclusieve code. Daarmee kun je een extra voordelig sim only-abonnement afsluiten bij 50Plus Mobiel. Twee weken na het versturen van deze kortingscodes mailen we iedereen een korte enquête. Daarin vragen we je naar jouw ervaringen met de service en het gemak van 50Plus Mobiel.