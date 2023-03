De 5 beste VPN-aanbiedingen (met antivirus) van dit moment

Je wil je Apple-apparaten en gegevens natuurlijk zo goed mogelijk beschermen tegen kwade invloeden van buitenaf. Tegenwoordig is er een groot aantal aanbieders van VPN en antivirussoftware, maar welke kies je? Wij zetten de vijf beste VPN-aanbiedingen inclusief antivirus voor je op een rij.

Het verschil tussen VPN en antivirus

Zowel een antivirus als een VPN zijn er om jou en je gegevens veilig te houden. Ieder richt zijn pijlen echter op andere onderdelen van jouw veiligheid en vullen elkaar dus aan. Een antivirus scant alle bestanden die op je apparaat binnenkomen op eventuele dreigingen – mails vallen hier ook onder.

Een VPN daarentegen schermt je online aanwezigheid af van nieuwsgierige ogen, zoals hackers en overheidsinstanties. VPN’s zorgen voor een veilige en versleutelde verbinding met het internet, zodat alles wat jij doet, zoekt en invult onleesbaar wordt voor deze partijen. Je krijgt een ander IP-adres toegewezen, waardoor ook je daadwerkelijke locatie verborgen blijft.

Om jezelf optimaal te beschermen, doe je er dus goed aan om zowel een VPN als een antivirus te installeren op je apparaten. Dan komt het moeilijke onderdeel: de keuze voor een aanbieder die past bij jouw behoeftes. Elke aanbieder onderscheidt zich namelijk op een ander vlak, maar heeft ook zijn nadelen. De één biedt een hogere internetsnelheid, de andere aanbieder staat een groot aantal apparaten toe waarop je de software kunt installeren.

De beste VPN (en antivirus) aanbiedingen van dit moment

Hieronder zetten we de beste VPN-aanbiedingen voor je op een rij om de keuze wat makkelijker te maken. Ook handig: bijna alle VPN-partijen geven je je geld terug als je binnen dertig dagen aangeeft niet tevreden te zijn. Zo probeer je dus vrijblijvend uit of de software wat voor je is.

Bij onze selectie van aanbieders hebben we op een aantal aspecten gelet. Denk hierbij aan de betrouwbaarheid van de aanbieder, maar ook of er geen logboek van je gegevens bijgehouden wordt. Verder is de internetsnelheid, het aantal servers waarmee je verbinding maakt en het gebruiksgemak meegenomen. Voor dit alles wil je natuurlijk niet de hoofdprijs betalen, dus hebben we ook gekeken naar de prijs die je voor deze prestaties betaalt.

1. Intego

Intego richt zich specifiek op de Mac’s en MacBooks in de wereld en is een populaire keuze onder Apple-gebruikers. Om zowel VPN als antivirus af te sluiten, kies je voor de premium bundel met privacy protection. Die ook de nieuwe informatiestelende malware, genaamd MacStealer, detecteert. Inbegrepen daarbij zit ook een software om onnodige bestanden te verwijderen en software om je kind te beschermen tegen ongepaste inhoud.

Je kunt kiezen om maar één Mac te beschermen, maar ook tot wel vijf apparaten. Dit pakket installeer je vanaf 3,33 euro per maand voor het eerste jaar voor één apparaat.

2. Surfshark

Heb je veel apparaten om te beschermen, bijvoorbeeld omdat je een bedrijf hebt of een groot gezin? Dan is Surfshark een aanrader. Het aantal apparaten dat je met één account kunt beschermen is namelijk onbeperkt.

Bij een tweejarig abonnement leg je een bedrag van 2,30 euro per maand neer en krijg je ook nog eens twee maanden gratis. Vind je twee jaar een iets te lange periode, dan is ook een abonnement voor één jaar af te sluiten. Je betaalt in dat geval 3,99 euro per maand.

3. Cyberghost

Cyberghost beschermt niet alleen je Apple-producten, maar is ook te installeren op je Windows- en Android-apparaten. Zelfs je gameconsole en smart tv zijn te beschermen met Cyberghost. Het bedrijf heeft jouw privacy op de eerste plaats staan en de klantenservice staat 24/7 voor je klaar. Ze leggen geen van je gegevens vast. Verder geldt hier een 45 dagen geldteruggarantie. Je hebt dus 15 dagen langer om de service te proberen dan bij de meeste andere aanbieders.

Sluit je een tweejarig abonnement af bij Cyberghost, dan betaal je 2,11 euro per maand. Daarbij krijg je drie maanden gratis. Ga je voor een abonnement van een half jaar, dan ben je 6,99 euro per maand kwijt. Voor een alles-in-één oplossing met antivirus brengt Cyberghost je op dit moment 1 euro extra per maand in rekening in plaats van 4,50 euro.

4. NordVPN

Als één van de snelste VPN-diensten ter wereld met veel servers, is het logisch dat NordVPN zo populair is. Je beschermt tot zes apparaten tegelijk en krijgt geen bandbreedtelimiet opgelegd. Je surft, uploadt en downloadt dus zo snel als maar mogelijk is. Verder houdt NordVPN ook geen gegevens van je bij.

Het afsluiten van een tweejarig NordVPN-abonnement kost je momenteel 3,29 euro per maand. Daarbovenop krijg je drie maanden gratis. Liever een abonnement met kortere looptijd? Een jaar lang gebruikmaken van de dienst kost je 4,59 euro per maand. Ook dan krijg je drie maanden extra gratis.

5. Norton

Norton is vooral bekend van hun antivirussoftware, maar met hun kennis van digitale veiligheid is het een kleine stap naar VPN-software. Bij Norton weet je zeker dat je gegevens niet voor het oprapen liggen en dat je anoniem blijft, zelfs voor de aanbieder. Met keuze uit de vele wereldwijde servers levert Norton altijd de snelste verbinding mogelijk.

In combinatie met antivirus kost een abonnement ter bescherming van één apparaat je 2,50 euro per maand. Heb je wat meer apparaten om te beschermen – vijf bijvoorbeeld – dan betaal je 4,17 euro per maand. Voor het zover is probeer je Norton eerst uit met de gratis proefversie van zestig dagen.

Alles over VPN

We hebben al even kort uitgelegd wat een VPN-verbinding precies is, maar wil je nog meer weten? Je uitgebreid verdiepen VPN’s kan met onze VPN-gids. Lees je in over hoe het werkt, de extra mogelijkheden en alle voor- en nadelen.

Door verschillende acties kunnen de prijzen van de verschillende aanbiedingen schommelen. Natuurlijk doen wij ons best de prijzen actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de prijs bij de aanbieder anders is dan hierboven vermeldt.