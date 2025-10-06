Dit is hoe je een voordelige thuisbioscoop maakt in je eigen huis (ADV)

Organiseer je regelmatig filmavondjes bij je thuis? Dan wil je ook voldoende sfeer in je woonkamer. Met deze voordelige producten van WiZ waan je je in je eigen thuisbioscoop.

Synchroniseer jouw tv met slimme verlichting

De wintermaanden zijn in aantocht en dat betekent dat we weer meer binnen te vinden zijn. De tv gaat vaker aan met een film of een serie en dan is een bijpassende sfeer in je woonkamer net zo fijn.

Met de slimme verlichting van WiZ krijg je dit voor elkaar op een voordelige manier. De LED-strip bevestig je op de achterkant van je tv, waarna deze synchroniseren met wat er op televisie te zien is dankzij de HDMI Sync Box. Daardoor beleef je het verhaal intenser dan ooit. We vertellen je hieronder alles over de producten van het merk.

HDMI Sync Box zorgt voor naadloze synchronisatie

Het bevestigen van de LED-strip doe je met de meegeleverde clips en handig ontworpen hoekstukken. Waar andere merken de lampen laten samenlopen met het beeld doormiddel van een camera, werkt dat bij de Sync Box van WiZ net even anders.

Deze sluit je aan op de HDMI-poort van je tv. Vervolgens steek je de HDMI-kabel van je mediaspeler, zoals een Chromecast of Apple TV, gamingconsole of MacBook in de Sync Box en de verlichting loopt naadloos samen met het beeld. Koppel de lampen met de WiZ-app, waar je verschillende modi kan kiezen. Kies uit vooraf ingestelde opties, zoals Bioscoop of Ontspanning, of pas de helderheid en kleur aan je stemming aan. Of je nu een spannende filmavond hebt of ontspannen naar je favoriete serie kijkt.

Houd er rekening mee dat je echt een externe HDMI-bron nodig hebt voor lichtsynchronisatie. Hij werkt niet met smart tv-apps of je live tv-aansluiting.

Koppel meer WiZ-lampen voor nóg meer sfeer

Naast de HDMI Sync Box met LED-strip, heeft het merk een breed assortiment slimme verlichting. En het leuke is: ze zijn allemaal met elkaar te koppelen. Kies bijvoorbeeld voor de Gradient Light Bars. Deze zet (of leg) je dankzij de standaard neer op de plek die jij wilt, mits er stroom is natuurlijk.

Zo synchroniseert niet alleen de LED-strip met je televisie, maar hul je jezelf helemaal in de sfeer van de film of serie. Deze zijn ook als ‘gewone’ slimme verlichting te gebruiken om het gezellig te maken in je woonkamer.

App boordevol mogelijkheden

Je bedient jouw setup, via Google Assistent of Alexa, maar dat kan ook met de bijbehorende app. Hiermee wordt het overigens nog leuker, want hier zijn vooringestelde settings te kiezen. Zo kies je voor Bioscoop of Ontspanning, net wat er bij je avond past.

Speel met de kleuren en zorg voor de ideale instellingen. Deze sla je vervolgens op, zodat je de volgende keer niet meer hoeft te zoeken. Hier stel je ook geautomatiseerde schema’s in, die passen bij je dagritme. Zo laat je bijvoorbeeld ’s ochtends de lampen automatisch aangaan op het moment dat je wakker wordt en in de avond dempen ze op het tijdstip dat jij aangeeft. Of dim de lampen zonder dimmer!

Laat iedereen in je huishouden de app downloaden en voeg ze makkelijk toe, zodat iedereen de lampen vanaf zijn eigen telefoon kan bedienen. Overigens hebben alle lampen van WiZ ook ondersteuning voor Matter, waardoor je ze via de Woning-app op je iPhone ook kan bedienen.

Licht dat meedeint op de beat van de muziek

Heb je een feestje of ben je gewoon naar je favoriete afspeellijst aan het luisteren? Ook dan zorgt de WiZ slimme verlichting voor bijpassende kleureffecten. Via de app stel je dynamische kleuren en effecten in, die perfect passen bij en ‘meedansen’ op je muziekstijl.