Netflix uitgekeken? Dit zijn de 5 beste kerstfilms op Disney Plus, HBO Max en meer

Heb je alles op Netflix al gezien of is het abonnement te duur? Geen zorgen! iPhoned geeft je een verzameling van de beste kerstfilms, die je kunt bekijken op andere streamingdiensten.

Geen Netflix? Geen Probleem!

Ben jij ook klaar met alle kerstfilms die je op Netflix hebt gezien, of heb je geen abonnement (meer) op de streamingdienst? Geen zorgen, we hebben de perfecte oplossing voor je!

In dit artikel zetten we de beste kerstfilms voor je op een rij, die je kunt kijken zonder weer een Netflix-abonnement af te sluiten. Of je nu op zoek bent naar hartverwarmende klassiekers, grappige kerstfilms of betoverende animaties, iPhoned heeft de beste films per streamingdienst voor de feestdagen geselecteerd!

Disney Plus: The Nightmare Before Christmas (1993)

The Nightmare Before Christmas is een unieke kerstfilm, die Halloween- en kerstsferen combineert. Jack Skellington, de koning van Halloween, raakt gefascineerd door Kerstmis en probeert het op zijn eigen manier te begrijpen.

De prachtige stop-motion-animatie, onvergetelijke muziek van Danny Elfman en herkenbare personages zoals Jack en Sally maken de film tijdloos. Met een boodschap over zelfontdekking en het waarderen van tradities spreekt de film zowel jong als oud aan. Het is een magische mix van humor, griezeligheid en warmte die perfect past bij de feestdagen

Wat betaal ik voor Disney Plus: voor slechts 5,99 euro per maand krijg je toegang tot Disney+, met een fantastische selectie films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De ideale keuze voor het hele gezin!

HBO Max: Elf (2003) & The Polar Express (2004)

Elf en The Polar Express zijn twee klassieke magische kerstfilms die perfect passen bij de feestdagen en daarom zeker niet mogen ontbreken op jouw kijklijst. In Elf zorgt Buddy, een menselijke elf, met zijn hilarische avonturen en grenzeloze enthousiasme voor veel humor en warmte.

The Polar Express neemt je mee op een betoverende treinreis naar de Noordpool, met een inspirerende boodschap over geloven in kerstmagie. Beide films combineren humor, hartverwarmende momenten en feestelijke sfeer, waardoor ze geliefd zijn bij jong en oud.

Wat betaal ik voor HBO Max: voor 5,99 euro per maand krijg je toegang tot HBO Max, met een geweldige collectie films, series en exclusieve HBO-content. Of je nu van spannende drama’s, komedies of iconische series houdt, er is altijd iets te ontdekken.

SkyShowtime: Genie (2023)

Genie is een hartverwarmende kerstkomedie van de schrijvers van Bridget Jones’s Diary, Notting Hill en Mamma Mia!. In de film volg je Bernard, een workaholic die net voor kerst zowel zijn baan als zijn gezin verliest. In een moment van wanhoop roept hij per ongeluk de geest Flora op, die hem onbeperkte wensen kan vervullen. Samen proberen ze Bernard’s familie te herstellen en de magie van Kerstmis terug te brengen.

De film biedt een frisse kijk op kerstmagie, met humor, chaos en een boodschap over tweede kansen en familie. Het is een speelse en emotionele film die perfect is voor de feestdagen, met dezelfde humor en diepgang die de schrijvers ook in hun eerdere films gebruikte

Wat betaal ik voor Skyswhotime: SkyShowtime biedt voor een scherp maandbedrag van 5,99 euro een uitgebreid aanbod van films en series. Van de nieuwste blockbusters tot exclusieve series, je hebt altijd iets te kijken. Liever uitproberen? De eerste zeven dagen kijk je gratis!

Amazon Prime Video: Somehting from Tiffany’s (2022)

Something from Tiffany’s is een romantische kerstfilm die zich afspeelt in New York City, met een feestelijke sfeer. Het verhaal draait om een vergissing bij de iconische Tiffany-winkel, waarbij geschenken die voor de verkeerde mensen bedoeld waren, in de handen van anderen belanden. Ethan is van plan zijn vriendin Vanessa ten huwelijk te vragen met een perfect Tiffany-ring, maar door de vergissing komt de ring in handen van Rachel. Die zit juist in een ingewikkelde relatie met Gary.

Rachel ontdekt de waarheid achter de vergissing, wat leidt tot persoonlijke inzichten en het einde van beide relaties. De romantische en feestelijke film gaat over liefde, lot en zelfontdekking. Het luchtige, maar eerlijke verhaal maakt het de perfecte keuze voor liefhebbers van romantische kerstfilms.

Wat betaal ik voor Amazon Prime Video: voor slechts 4,99 euro per maand krijg je toegang tot Amazon Prime Video, met een breed aanbod aan films en series. Probeer het dertig dagen gratis uit en ontdek alle voordelen!