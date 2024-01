Viaplay nu goedkoper: zo bespaar je 40 euro per jaar

Viaplay, de streamingdienst waar je onder meer elke Formule 1-race en de Engelse Premier League kijkt, komt weer met een jaarabonnement. En hiermee is Viaplay veel goedkoper dan wanneer je maandelijks afrekent.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay goedkoper met jaarabonnement

We hebben goed nieuws: Viaplay heeft weer een voordeliger abonnement als optie. Voorheen was Viaplay alleen met een maandabonnement af te sluiten, maar nu is er ook (weer) een jaarabonnement. Daarvoor betaal je in één keer voor een jaar lang het abonnement vooruit en dat kost je 153,48 euro. Dat betekent dat je slechts 12,79 euro per maand betaalt.

Houdt je het toch liever bij een maandelijks abonnement, dan leg je 15,99 euro per maand neer. Het jaarlijkse abonnement is dus 20 procent goedkoper. Op jaarbasis bespaar je zo’n 40 euro!

Dit kijk je op Viaplay

In Nederland is de keuze reuze wat betreft streamingdiensten, waardoor je je nooit hoeft te vervelen. Ben je vooral geïnteresseerd in sport, dan is Viaplay de dienst waarbij je moet wezen. Daar kijk je live naar de voetbalwedstrijden van de Engelse Premier League, maar ook de Duitse Bundesliga.

Ben je een dartfan, dan ben je er aan het juiste adres. En sinds 2022 heeft Viaplay ook de uitzendrechten van de Formule 1 en ook komend seizoen (vanaf 2 maart) schakel je weer elk weekend in op Viaplay. Bij een abonnement op Viaplay krijg je bovendien toegang tot F1 TV Pro, waar je kijkt naar historische beelden en andere extra F1-beelden bekijkt.

Naast sportwedstrijden kijk je naar veel meer entertainment. Denk aan reality-tv met aanraders als de verschillende Below Deck-series of Keeping Up With the Kardashians. Verder is ook drama goed vertegenwoordigd. Kijk bijvoorbeeld de ziekenhuisserie The Good Doctor, waarin de autistische Shaun als chirurg aan de slag gaat.

Is het tijd voor een filmavondje, dan is er ook zeker genoeg keuze. Zo kijk je er veel Nederlandse romantische comedy’s, maar ook de horrorfilm Don’t Breathe 2 of drama Wonder zijn aanraders.

Viaplay kijken op twee schermen tegelijk

Handig is dat je Viaplay op twee schermen tegelijkertijd bekijkt. Zo kijkt één iemand van het gezin een voetbalwedstrijd op de tv, terwijl je zelf in de slaapkamer een serie bekijkt. Daarnaast mag je (in een periode van 24 uur) Viaplay op maximaal vijf apparaten inloggen.

Verder is het fijn dat het downloaden van films en series mogelijk is. Op die manier heb je dus altijd iets te kijken in het openbaar vervoer of in het vliegtuig, zelfs als je databundel op is of je geen mobiel netwerk hebt.