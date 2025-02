Viaplay jaarabonnement keert terug: gratis F1 TV Pro inbegrepen

Nog even en het Formule 1-spektakel breekt weer los. In het weekend van 14 maart staat de eerste F1-race op de kalender in Melbourne Australië. iPhoned legt uit op welke manier je in 2025 het beste de Formule 1 kunt volgen.

Viaplay of F1 TV Pro? F1 TV Pro via Viaplay!

In Nederland kun je de Formule 1 op twee manieren volgen: via de streamingdienst Viaplay of via het officiële internationale kanaal van de Formule 1, F1 TV Pro. Door de samenwerking tussen de twee platforms krijg je nu de mogelijkheid om de race bij F1 TV Pro te volgen met het Nederlandse commentaar van Viaplay. Je krijgt de beelden via F1 TV Pro, maar met het commentaar van Viaplay.

Het goede nieuws is dat het Viaplay jaarabonnement weer beschikbaar is, en sinds het seizoen 2024 is F1 TV Pro volledig opgenomen in het Viaplay-abonnement. Kies je voor Viaplay, dan krijg je F1 TV Pro er dus ‘gratis’ bij. Kortom, je hebt nu het beste van twee werelden in één abonnement. Het Viaplay-jaarabonnement kost €16,99 per maand voor het Basis-abonnement en €19,99 per maand voor het Standaard-abonnement bij een jaarbetaling. Liever maandelijks betalen voor het Standaard-abonnement? Dit kost €21,99 per maand.

De beste combinatie om F1 te kijken

Maar waarom is nou juist die combinatie zo fijn? Laten we eerlijk zijn: het internationale verslag van F1 TV Pro is beter dat het verslag van Viaplay. De mannen en vrouwen van de F1 hebben betere voorzieningen, een veel groter team ter beschikking, een zwik eigen camera’s en een hele hoop ervaring. Gasten als David Coulthard, maar ook oud teammedewerkers schuiven regelmatig aan in de commentaar box.

Waarom je zeker wil kiezen voor F1 TV Pro

Daarnaast heeft F1 TV Pro een geweldige dienst waarbij je thuis kunt schakelen tussen de camera’s die de race volgen en de boordcamera’s van de auto’s. Wanneer je wilt, schakel je van de auto van Max Verstappen vooraan, naar de McLaren van Lando Norris die achter hem rijdt. Kijk je mee via de boordcamera dan ben je ook verzekerd van het feit dat je alle boordradio’s meekrijgt van het moment.

Je kunt zelfs twee keer inloggen op één account. Zo kun je op je tv-scherm de race bekijken en op je tablet of telefoon tussen de auto’s switchen. Tot slot werkt F1 TV Pro als een echte streamingdienst: je bekijkt de wedstrijd dus wanneer jij wilt.

F1 TV Pro: wat je nog meer wilt weten

F1 TV Pro is het officiële kanaal van de Formule 1 en is sinds enkele jaren beschikbaar in Nederland. Waar de dienst aanvankelijk races zonder voor- en nabeschouwing uitzond, is het inmiddels uitgegroeid tot een uitgebreide streamingdienst waarin niet alleen de races, maar ook trainingen, kwalificaties en sprintraces live worden uitgezonden, met een eigen voorprogramma voor de kwalificaties en races.

Na afloop blikken commentatoren, experts en coureurs terug op de gebeurtenissen. Daarnaast biedt F1 TV Pro live-uitzendingen van F2 en F3, wekelijkse korte reportages, interviews, technische workshops en documentaires. Een unieke functie is de mogelijkheid om tussen verschillende camera’s te schakelen. Let op: in Groot-Brittannië worden de live-diensten van F1 TV Pro geblokkeerd, omdat Sky daar exclusieve uitzendrechten heeft.



Lekker Nederlands met Viaplay

Maar goed, ook voor Viaplay valt wat te zeggen. De internationale commentatoren van F1 TV Pro zijn namelijk behoorlijk Brits georiënteerd. Het Nederlandse commentaar is een stuk oranje gekleurder, er is meer oog voor onze held Verstappen. Dat gaat helemaal op voor de voor- en nabeschouwingen. Nederlandse coureurs als Christiaan Albers en Tom Coronel bekijken en volgen de race beter op de hand van max Verstappen.

Daar komt bij dat Max Verstappen een deal heeft met Viaplay en (daarom) altijd wat meer tijd over heeft voor de Nederlandse pers van Viaplay. De kwaliteit en technische mogelijkheden van F1 TV Pro en de Nederlandse inbreng van Viaplay zorgen ervoor dat de twee zendgemachtigden samen een perfecte combinatie vormen voor de Nederlandse kijker.

Zo kijk je Formule 1 met ‘gratis’ F1 TV Pro

Door een jaarabonnement af te sluiten op Viaplay krijg je niet alleen toegang tot de streamingdienst zelf, met alle voordelen van dien, maar ook tot alle mogelijkheden van F1 TV Pro. Daarmee is dit voor ons zeker de beste manier om de F1 op de voet te volgen.