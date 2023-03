Viaplay aanbieding: dit is je laatste kans voor 34% korting op Formule 1

Vanaf vrijdag is het zover, dan begint het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein. Ben jij er klaar voor? Met deze laatste kans voor een Viaplay aanbieding met 34% korting zeker wel.

Viaplay aanbieding

We houden het allemaal kort en bondig. Voor Viaplay betaal je normaal gesproken 16 euro per maand, maar nu is er nog een speciale aanbieding waarmee je 34 procent korting krijgt. Als je het Formule 1 wilt kijken, is dit de gemakkelijkste manier om alle races te zien.

Maar, de actie is officieel maar tot gisteren (!) geldig. Gelukkig lijkt Viaplay een beetje laat te zijn, want de actie loopt nog steeds. Neem je een jaarabonnement op Viaplay, dan betaal je nog steeds maar 10,49 euro per maand. We hebben echter geen idee hoelang die actie nog online staat, dus wees er snel bij. Want OFFLINE=OFFLINE.

Formule 1 kijken

De eerste race van de Formule 1 is aanstaande zondag om 16 uur. Maar vanaf vrijdag bekijk je al de vrije training en de kwalificatie op zaterdag. Naast Formule 1 biedt Viaplay ook nog een hoop andere sporten, zoals darts en de Premier League. Uiteraard staan ook een hoop films en series op de streamingdienst.

Lees ook: Formule 1 op tv kijken met je iPhone: zo doe je dat

Waarom een jaarabonnement?

Je kunt bij Viaplay ook een maandelijks opzegbaar abonnement afsluiten voor 15,99 euro per maand. Maar als je nu al weet dat je alle races van de Formule 1 wilt zien, dan is het jaarabonnement gewoon voordeliger. Het seizoen duurt 9 maanden. Neem je een abo voor deze tijd, dan ben je 143,91 euro kwijt. Voor het jaarabonnement betaal je echter maar 125,88 euro. In die overige drie maanden is er vast nog iets op Viaplay te zien dat je ook leuk vindt.

Nadat het jaarabonnement is afgelopen, ga je automatisch over naar het maandelijks opzegbare abonnement. Maar we verwachten dat er tot die tijd weer een nieuwe jaarabonnements-aanbieding zal zijn. Dus houd iPhoned in de gaten.