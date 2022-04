Alles op Netflix gezien: vergelijk hier HBO Max, Apple TV, Viaplay en meer

Netflix uitgekeken? Bij het kiezen van een andere streamingdienst sta je altijd voor een lastige keuze. Vergelijk hier Netflix, HBO Max, Apple TV, Viaplay, Disney Plus en meer met elkaar. Dan heb je zo een keuze gemaakt en kun je snel weer verder kijken!

Vergelijk Netflix, HBO Max, Apple TV Plus, Disney Plus en meer

Netflix is een van de populairste streamingdiensten van dit moment. Maar dat betekent niet dat het het ook de beste dienst is om even een film of serie te kijken. Want stiekem is Netflix ook behoorlijk duur!

Veel andere streamingdiensten zijn goedkoper en hebben inmiddels ook een enorm aanbod aan leuke series en films. Uiteraard hebben ze allemaal ook een app voor je iPhone of iPad. Daarom pakken we alle bekende streamingdiensten bij elkaar en helpen we je met kiezen door Netflix, HBO Max, Apple TV, Viaplay en meer met elkaar te vergelijken.

HBO Max: bekende series voor nette prijs

Het aanbod op HBO Max is behoorlijk indrukwekkend. Vooral als je bedenkt dat HBO Max eigenlijk pas net begonnen is. Naast het streamen van Game of Thrones zijn er ook gouden oudjes als Sex in the City en Friends te kijken. Maar ook The Sopranos en de Powerpuff Girls vind je er terug. Net als de hele Lord of the Rings- en Harry Potter-reeks.

Het goedkoopste abonnement bij HBO Max kost 5.99 euro, maar daar krijg je films en series alleen in 720p (HD-ready) te zien en dat op één scherm tegelijk. Voor HD (1080p) en 4K-content moet je per maand 7,99 euro betalen. Je mag met dit duurdere abonnement dan wel op drie schermen tegelijk kijken.

Disney Plus: voor jonge gezinnen

Disney Plus kost 8,99 euro per maand. Er zijn hierbij geen verschillende abonnementen zoals bij Netflix. Je betaalt niets extra’s om films en series in 4K-kwaliteit te kijken. Disney Plus is kan je op maximaal vier schermen tegelijk kijken.

Disney Plus is ideaal voor gezinnen met jonge kinderen en volwassenen die graag klassiekers willen kijken. Disney+ wordt bovendien doorlopend aangevuld me exclusieve films en series (Disney Originals).

Films en series die bij Disney Plus te vinden is onder andere Toy Story, The Book of Boba Fett en Star Wars. Ben je een fan van Marvel? Dan is dat ook meteen de reden om voor deze streamingdienst te kiezen!

Apple TV Plus: kwalitatieve films en series

Apple TV Plus werd op 25 maart 2019 gelijktijdig met Apple Arcade en Apple News onthuld. De dienst is sinds 1 november 2019 in Nederland verkrijgbaar voor een vast maandelijks bedrag van 4,99 euro.

Apple TV Plus bestaat uit een mix van films, series en documentaires. De dienst is verkrijgbaar voor een vast maandelijks bedrag van 4,99 euro. Het aanbod is divers en voor het hele gezin. Van een Snoopy-kinderserie tot aan een spannende actiefilm met Jason Momoaj.

Viaplay: voor sportfans

De streamingdienst Viaplay is nog vrij nieuw en had wat opstartproblemen. Toch heeft Viaplay wel een behoorlijke potentie voor fans van sport, series en films. Hopelijk worden de kinderziektes er nog uitgehaald.

Voor de streamingdienst betaal je tijdelijk 9,99 per maand. Naast Formule 1 geeft Viaplay je toegang tot Bundesliga voetbal en PDC-darts.

Het is wel jammer dat je bij ViaPlay geen 4K-content kunt bekijken. Bij onder ander Netflix en Disney Plus heb je al wel redelijk wat aanbod in 4K. ViaPlay is er naast de online vorm ook te krijgen bij T-Mobile, Ziggo, KPN en Youfone. Ben je een nieuwe klant bij KPN en kies je voor het juiste abonnement? Dan kijk je zelfs gratis naar ViaPlay. Wil je meer weten over ViaPlay bij KPN, T-Mobile of Ziggo? Gebruik dan de onderstaande linkjes.

Amazon Prime: streamen, huren en kijken

Amazon Prime doet het allemaal net iets anders. Bij Amazon Prime krijg je namelijk niet alleen toegang tot films en series. Bij je abonnement krijg je ook gratis verzending (bij de meeste zaken) uit de online winkel en toegang tot Prime Gaming met meerdere pc-games die je gratis krijgt.

Verder is het mogelijk om films te kopen of huren met Prime Video. Daarnaast heeft de dienst ook videokanalen om een extra abonnement op te nemen. Amazon Prime is een van de goedkoopste diensten (2,99 euro) en heeft een flink aanbod. Daarom verdient de dienst ook een plekje in deze lijst. Houd er wel rekening mee dat je sommige films dus eerst moet huren of kopen om ze te bekijken.

Netflix: veel aanbod

Het aanbod van Netflix bestaat uit films en tv-series. Er komen regelmatig nieuwe films en series bij en dat is mooi. Alleen is het jammer dat films en series ook weer met enige regelmaat verdwijnen. Het komt zelfs voor dat sommige series niet meer te vinden zijn op Netflix en dan opeens opduiken bij de concurrent. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de serie Friends, die nu te vinden is op HBO Max.

Netflix is op het eerste gezicht niet de duurste streamingdienst, maar stiekem is hij dat wel. Je krijgt voor 7,99 euro (het goedkoopste abonnement) geen filmkwaliteit in HD of Ultra-HD. Ook kan je maar op een apparaat tegelijk kijken. Voor het abonnement dat vergelijkbaar is met Disney Plus of HBO Max betaal je bij Netflix 11,99 euro.

Conclusie: vergelijk Netflix, HBO Max, Apple TV, Viaplay en meer

Welke streamingdienst moet je dus kiezen? De vergelijking tussen Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Viaplay en maakt het niet altijd makkelijker. Kijk in ieder geval eerst welke films en series je leuk vindt.

Houd je bijvoorbeeld van Pixar-films, zoals Coco, Turning Red of Luca? Dan moet je wel kiezen voor Disney Plus. Kijk je graag naar originele series? Dan is Netflix een betere keuze. Op de websites van de streamingdiensten vind je welke films en series je kan bekijken. Neem dus altijd eerst even een kijkje voordat je beslist welke streamingdienst je gaat kiezen.

Daar blijft het echter niet bij. Kijk ook naar de afspeelkwaliteit van de films en series. Met een abonnement zonder HD of Ultra-HD word je ook niet vrolijk op een 4K-televisie.

Heb je een jong gezin en wil je een gevarieerd aanbod, met 4K en een goede prijs? Neem dan Disney Plus. Wil je wat minder betalen, maar vind je 4K-content en diepgaande series belangrijk? Kies dan voor HBO Max.

Voor het breedste aanbod kies je voor Netflix, maar houd er dan wel rekening mee dat je voor 4K behoorlijk diep in de buidel moet tasten (15,99 euro). Wil je het minst betalen en ben je van plan niet heel veel te kijken? Kies dan voor Amazon Prime of Apple TV Plus. Sportfans die zo nu en dan een film willen kijken kiezen het beste voor Viaplay, maar houd dan wel rekening met de nodige opstartproblemen.

De lijst met beste streamingdiensten komt er dan als volgt uit te zien.

