Veilig internetten op iPhone en Mac: bescherm je persoonsgegevens (ADV)

Apple doet al heel veel om je privacy en persoonsgegevens te beschermen, maar het kan natuurlijk altijd beter. iPhoned geeft je slimme tips om veiliger te internetten op je iPhone, iPad en Mac.

Veilig internetten op iPhone, iPad en Mac

In iOS 15 heeft Apple verschillende extra functies geïntroduceerd om je persoonsgegevens beter te beschermen en veiliger te internetten. Denk bijvoorbeeld aan het verbergen van je e-mailadres of door gegevens af te schermen in Safari. Daar komen in iOS 16 zelfs nog meer functies bij.

Het kan echter altijd beter om je privacy te beschermen. Het is belangrijk om hackers zo min mogelijk kans te geven om aan de haal te gaan met je persoons- of account-gegevens. Dit doe je door onder andere een VPN (Virtueel Private Network) te gebruiken.

Gebruik een VPN

Een VPN verstuurt je dataverkeer via een beveiligde verbinding naar een externe server, die jou met internet verbindt. Zo blijf je anoniem op internet – wat je online ook doet en welke app je ook gebruikt.

Natuurlijk is zo’n VPN ook ontzettend handig wanneer je op (winter)vakantie bent en regelmatig gebruik maakt van (onbeveiligde) wifi-netwerken. Daarnaast heeft een VPN ook andere voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat het vaak goedkoper is om vluchten met behulp van een VPN te boeken?

Onder andere Norton heeft een uitgebreid softwarepakket voor je iPhone (en iPad / Mac) waarin niet alleen een VPN zit, maar je ook bijvoorbeeld een firewall voor je Mac krijgt die je nog meer beschermt tegen hackers.

Veilig internetten en gegevens beschermen: dit moet je doen

Er zijn natuurlijk een paar zaken die je altijd moet doen om ervoor te zorgen dat je het hackers en kwaadwillenden zo moeilijk mogelijk maakt. Hieronder hebben we een aantal korte tips al voor je bij elkaar gezet.

Installeer altijd de meest recente updates: updates lossen fouten in iOS (of iPadOS en MacOS) op. Hackers gebruiken dit soort kwetsbaarheden om smartphones binnen te dringen;

updates lossen fouten in iOS (of iPadOS en MacOS) op. Hackers gebruiken dit soort kwetsbaarheden om smartphones binnen te dringen; Beveilig je accounts: het is belangrijk om al je accounts te beveiligen met een moeilijk te raden wachtwoord. Zorg er ook altijd voor dat je tweefactor-authenticatie (2FA) aanzet;

het is belangrijk om al je accounts te beveiligen met een moeilijk te raden wachtwoord. Zorg er ook altijd voor dat je tweefactor-authenticatie (2FA) aanzet; Beveilig je iPhone met Touch ID en Face ID: een kwaadwillende kan anders je iPhone op een onbewaakt moment zonder moeite ontgrendelen;

een kwaadwillende kan anders je iPhone op een onbewaakt moment zonder moeite ontgrendelen; Internet alleen via veilige netwerken: publieke wifi-netwerken (zoals op het terras of het vliegveld) kun je beter niet gebruiken.

Toch moet je soms verbinding maken met een openbaar wifi-netwerk of wil je gewoon extra bescherming wanneer je belangrijke of persoonlijke zaken moet regelen. Dan kun je Norton 360 Standard gebruiken. Hiermee krijg je toegang tot een VPN op één iPhone, iPad of Mac. Verder kun je met de firewall-functie je Mac extra beschermen.

Wil je meer van je apparaten beschermen? Neem dan Norton 360 Deluxe. In plaats van één apparaat kun je dan maximaal vijf van je apparaten beschermen. Handig wanneer je niet alleen een iPhone, maar ook een iPad en een Mac hebt. Je krijgt bij Norton 360 Deluxe ook extra bescherming tegen identiteitsdiefstal en Ouderlijk toezicht erbij.

VPN: ook handig op vakantie

Ga je in de winter op vakantie? Dan is een VPN ook ontzettend handig. Niet alleen ben je dan veiliger als je veel openbare wifi-netwerken (zonder versleuteling) gebruikt, een VPN heeft nog andere voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat niet alle websites beschikbaar zijn in het buitenland? Sommige video’s op YouTube zijn bijvoorbeeld niet te bekijken of worden zelfs geblokkeerd in het buitenland. Zelfs als je op vakantie naar Duitsland gaat is dit al een probleem.

Met een VPN omzeil je dit probleem en denkt YouTube dat je nog steeds in Nederland bent. Je kan dan alle video’s bekijken die je ook in Nederland beschikbaar zijn. Ook Netflix heeft iets vergelijkbaars: wanneer je buiten Europa op reis gaat en je opent Netflix, dan krijg je de films en series van dat land te zien. Natuurlijk vervelend als je favoriete serie dan net niet aangeboden wordt. Ook hiervoor is de oplossing: gebruik een VPN.

Overigens heb je nog een voordeel bij het gebruik van een VPN, maar dan voordat je op vakantie gaat. Met een VPN kan je net doen alsof je in een ander land bent. Sommige vluchten zijn voor Nederlanders daarom duurder dan internetters uit bijvoorbeeld Polen. Soms kun je op deze manier dan toch nog wat extra besparen.

Norton 360: nu met korting

Wil je een van de Norton 360-pakketten aanschaffen om veilig te kunnen internetten op je iPhone, iPad of Mac? Dan is er goed nieuws, want er is nu een speciale aanbieding voor het eerste jaar. Hiermee bespaar je 45 euro op een jaarabonnement. Let op: deze prijzen gelden alleen voor het eerste jaar. Daarna wordt het abonnement tegen het standaardtarief verlengd.

Norton heeft daarnaast ook een interessante geld terug-actie. Als je apparaat een virus oploopt dat Norton niet kan verwijderen, krijg jij je geld terug. Hierboven vind je de prijzen voor Norton 360 Standard en Norton 360 Deluxe. Zoals gezegd: deze prijzen zijn alleen voor het eerste jaar.

En check voor de zekerheid ook even de systeemvereisten voor Norton, zodat je zeker weet dat de software op jouw telefoon of computer draait.