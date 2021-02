Geen romantisch diner in een restaurant en niet samen naar de bioscoop: in 2021 kan Valentijnsdag best een uitdaging zijn. iPhoned helpt je een handje met zeven deals en tips.

Deals en tips voor een geslaagde Valentijnsdag

Valentijnsdag ziet er dit jaar wat anders uit dan normaal, maar dat hoeft niet te betekenen dat er niks meer te doen valt. Restaurants staan te springen om bestellingen te bezorgen en met het thuisbezorgen van cadeautjes en kaarten kom je al een heel eind. Wij zetten een aantal leuke Valentijnsdag-deals en tips in 2021 op een rijtje.

1. Greetz

Bij Valentijnsdag hoort een kaartje en al jaren is Greetz een grote speler op dat gebied. Via de website of app van Greetz kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod aan Valentijnskaarten, die je zelf kunt aanpassen met stickers en een eigen tekst. Ook leuk is de optie om je kaart uit te breiden met een cadeautje.

Repen chocolade, een setje droogbloemen, cadeaubonnen en meer: soms past het niet eens door de brievenbus. Dat maakt Greetz een uitstekende manier om iemand waar je door omstandigheden niet langs kan gaan, toch te verrassen op afstand.

Greetz kaarten en cadeaus Greetz B.V. 6,8 (581 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Albelli

Een beetje cliché hoeft op Valentijnsdag geen grote ramp te zijn. Met Albelli kun je op een makkelijke manier fotocadeau’s bestellen: van foto’s op canvas voor aan de muur tot complete fotoboeken. Ook leuk: maak je eigen kalender met foto’s, zodat je samen af kunt tellen naar het moment dat je Valentijnsdag wel weer op een normale manier kunt vieren.

Het leuke aan het aanbod van de dienst is dat de prijzen enorm uiteen lopen. Daardoor zit er waarschijnlijk voor de meeste mensen wel iets tussen om zo een persoonlijk cadeautje te kunnen geven.

albelli fotoboek, fotokalender AlbumPrinter B.V. 9 (14852 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Pathé Thuis

Heb je Netflix, Disney Plus en Apple TV Plus helemaal uitgekeken? Dan heeft de app van Pathé Thuis alles in huis voor een geslaagde filmavond. De dienst heeft een uitgebreid aanbod met nieuwe en oude films, inclusief een forse collectie aan zoetsappige romantische komedies (en daadwerkelijk goede films).

Pathé Thuis heeft een app op de iPhone, iPad en Apple TV en de meeste smart-tv’s. Daardoor kun je hem op praktisch ieder apparaat gebruiken. Heb je geen smart-tv, dan kun je altijd nog de dienst op je MacBook of laptop opstarten en met een hdmi-kabel aan je tv hangen.

Pathé Thuis - Films & Popcorn Thuisbioscoop 5,2 (374 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Thuisbezorgd / Deliveroo / Plaatselijke restaurants

Hoewel de restaurants gesloten zijn, betekent dit niet dat je op Valentijnsdag met een kom soep op schoot hoeft te dineren. Steeds meer restaurants hebben zich aangemeld voor apps als Thuisbezorgd en Deliveroo. Dat is handig, want zo kun je gemakkelijk kiezen uit een breed aanbod aan restaurants in een app die je waarschijnlijk al kent.

Los daarvan raden we ook aan om een rondje door de stad te lopen en te kijken wat plaatselijke restaurants voor opties hebben. Sommige kleinere tentjes zitten waarschijnlijk niet in het aanbod van deze grote bezorg-apps, maar kunnen een extra dosis klanten op Valentijnsdag goed gebruiken.

Thuisbezorgd.nl Takeaway.com 9,2 (476364 reviews) Gratis via App Store via App Store

Deliveroo: maaltijdbezorging Deliveroo 9,2 (35247 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Kitchen Stories

Misschien heb je wel helemaal geen bezorgdienst of restaurant nodig om een spectaculair diner op tafel te toveren. De app Kitchen Stories is in dat geval je beste vriend. De app staat vol met foto’s en een heldere uitleg met recepten. Zo maak je ook met beperkte ervaring in de keuken lekkere gerechten klaar.

Kitchen Stories AJNS New Media 9,4 (1769 reviews) Gratis via App Store via App Store

6. AirBNB

Naar het buitenland gaan zit er voorlopig niet in, maar in de app van AirBNB kun je tal van leuke plekjes in Nederland vinden. Een leuk Valentijnscadeau kan een weekendje weg zijn op een plek in Nederland waar je nog nooit geweest bent, of een activiteit die in de app wordt aangeboden. Zo zijn er steeds meer online activiteiten te boeken, die je gewoon volledig vanuit huis uit kunt voeren.

Het aanbod is groot en daardoor variëren de prijzen ook flink. Wel zo fijn voor mensen die Valentijnsdag klein vieren, of voor degenen die juist groots uitpakken op deze dag.

Airbnb Airbnb, Inc. 9,2 (20310 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. iOS / tvOS-apps voor twee

Geen zin in een film of iets anders passiefs? Er zijn gelukkig genoeg apps in de App Store te vinden die speciaal gemaakt zijn voor twee spelers. Zo is er het originele Bounden, een dansgame waarbij de iPhone een centrale rol speelt. Met twee personen pak je je iPhone vast en volg je vervolgens de instructies op het scherm.

Een andere leuke app is Happy Couple, een app met een quiz die laat zien hoe goed je jouw partner nu echt kent. Iedere dag beantwoord je vijf vragen, zodat je er gaandeweg achter komt waarin jullie overeenkomen of juist enorm verschillen. Als laatste tip willen we graag Kitty Letter aanraden, een komisch nieuw woordspelletje dat je tegen elkaar kunt spelen. Een simpel maar vermakelijk spel dat maar een paar minuutjes duurt, maar waarna je ongetwijfeld nog een potje doet.

Bounden Adriaan de Jongh 9,6 (6 reviews) € 3,49 via App Store via App Store

Happy Couple Happy Couple 8,6 (19 reviews) Gratis via App Store via App Store

Kitty Letter Exploding Kittens 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store