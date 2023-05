iPhone 14 Pro in prijs gedaald: zo goedkoop was-ie nog nooit

Het is mei en dat betekent voor veel mensen een extraatje in de vorm van vakantiegeld. Ga je dit jaar niet op vakantie en houd je daardoor wat extra budget over? Dan komt dat goed uit! iPhoned heeft de beste vakantiegeld-deals voor je op een rij gezet.

De vakantiegeld-deals zijn van start gegaan bij Belsimpel. Dat betekent dat je van maandag 21 mei tot en met woensdag 31 mei profiteert van hoge kortingen op diverse Apple-producten. In onderstaand overzicht hebben we de beste aanbiedingen voor je verzameld. Wacht niet te lang, want tijdens de vakantiegeld-deals geldt OP = OP!

#1. iPhone 14 Pro (Max)-aanbiedingen

De iPhone 14 Pro (Max) is op dit moment Apple’s krachtigste iPhone. De 14 Pro Max is voorzien van een 6,7 inch always-on-display en het Dynamic Island. Heb je liever een kleiner formaat maar wil je wel dezelfde krachtige iPhone? Dan is er de iPhone 14 Pro met een 6,1 inch scherm. Deze past net wat gemakkelijker in je broekzak of tas als je onderweg bent.

Dankzij de upgrade naar de A16 Bionic-chip kan je nu nog sneller multitasken op je iPhone dan bij voorgaande toestellen. Deze A16-chip is namelijk zo’n 10 tot 17 procent sneller dan die van de iPhone 13 en ook nog eens energiezuiniger. Zo geniet je nog langer van het kijken naar je favoriete Youtube-videos’s.

Combineer je jouw nieuwe iPhone met een abonnement van T-Mobile of KPN? Dan profiteer je bij Belsimpel tijdens de vakantiegeld-deals van hoge kortingen op je nieuwe abonnement.

#2. iPhone 14 Plus-aanbiedingen

Heb je niet alle uitgebreide functies nodig van de iPhone 14 Pro-modellen? Dan is de iPhone 14 Plus zeker interessant om eens naar te kijken. Dit instapmodel is voorzien van een 6,7 inch Super Retina Display. Dankzij de verbeterde (selfie-)camera zien jouw gemaakte zelfportretten er nog beter uit. De TrueDepth-camera aan de voorkant beschikt nu over ‘autofocus’ voor nog scherpere foto’s en de ‘actiemodus’ zorgt voor nóg betere beeldstabilisatie. Naast de standaardkleuren is dit model sinds kort ook leverbaar in een zonnige gele kleur.

Wanneer je de iPhone 14 Plus combineert met een abonnement van KPN dan profiteer je van hoge kortingen op je abonnement. Maak je ook gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je bovenop deze aanbieding nog eens tot 12,50 euro extra korting.

#3. iPhone SE 2022-aanbiedingen

De iPhone SE 2022 is dé budget iPhone van Apple. Het toestel is uitgerust met een 4,7 inch lcd-scherm, 4GB RAM en de bekende thuisknop met Touch ID. Verder zien we een 12 megapixel-camera aan de achterkant en een 7 megapixel-frontcamera. Dankzij de A15 Bionic-chip is deze SE 2022 nog sneller en krachtiger dan zijn voorgangers. Het toestel is leverbaar in drie verschillende kleuren: zwart, rood en wit. Ben je op zoek naar een krachtige iPhone maar heb je een beperkt budget dan is het zeker de moeite waard om eens naar de iPhone SE 2022 te kijken.

Schaf je jouw nieuwe iPhone SE 2022 aan met een Ben-abonnement? Dan profiteer je van hoge kortingen op jouw abonnement tijdens de vakantiegeld-deals bij Belsimpel. Maak je ook nog eens gebruik van klantvoordeel dan ontvang je nog 1000 MB extra bovenop je abonnement.

#4. Apple Watch- en accessoires-deals

Je ontvangt tijdens de vakantiegeld-deals ook korting op diverse accessoires. Zo is de Apple Watch Series 8 nu extra scherp geprijsd. Als je op zoek bent naar de nieuwste Apple Watch met álle functies dan is dit zeker hét model voor jou. Deze Watch heeft bijvoorbeeld crashdetectie en kan daarnaast je lichaamstemperatuur meten.

Heb je wat minder te besteden? Ook dan kan je tijdens de vakantiegeld-deals slagen bij Belsimpel. De Fitbit Charge 5 is dan zeker een interessante optie. Met deze fitnesstracker meet je jouw hartslag-, slaap- en andere activiteiten. Dankzij de always-on functie mis je geen enkele melding meer en zie je in een oog opslag jouw activiteiten van die dag.

Naast deze merken zijn ook andere merken zoals Beats en Sony extra scherp geprijsd tijdens de vakantiegeld-deals. Hieronder hebben we een selectie van deze aanbiedingen voor je op een rij gezet.

#5. Sim Only aanbiedingen: ontvang een Apple HomePod Mini

Is je abonnement bijna verlopen maar kan je iPhone nog wel een ronde mee? Dan is een sim only-abonnement een slimme keuze. Je stelt dan jouw eigen bundel samen waarbij je geen rekening hoeft te houden met bijkomende toestelkosten.

Sluit je als nieuwe klant een 1-jarig of 2-jarig sim only-abonnement af bij KPN dan ontvang je nu de Apple HomePod Mini ter waarde van 114,95 euro gratis. Met deze speaker luister je naar jouw favoriete nummers en hoef je dankzij de spraakbesturing met Siri niet op staan om naar het volgende nummer te kunnen luisteren.

Naast de bovenstaande KPN-deal zijn er ook andere providers met interessante aanbiedingen. Ook Lebara en Budget Mobiel doen mee tijdens de vakantiegeld-deals. Deze aanbiedingen vind je hieronder.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je niet gevonden wat je zocht? Naast de genoemde aanbiedingen van dit artikel kan je bij Belsimpel ook terecht voor andere vakantiegeld-deals.

