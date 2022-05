iPhone SE 2022 enorm in prijs gedaald: zo goedkoop was-ie nog nooit

De zomer komt er weer aan! Dat betekent veel zon, vakantie en natuurlijk: vakantiegeld. Ga je dit jaar niet weg en heb je nog wat te besteden? Belsimpel heeft dan speciaal voor jou: de Vakantiegeld-deals! Met een bijzonder scherpe aanbieding voor de iPhone SE 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel korting bij Belsimpel met de vakantiegeld-deals!

Het is alweer eind mei. Dat betekent: extra veel (vakantie)geld. Maar waar ga jij je geld aan uitgeven? Aan de Vakantiegeld-deals van Belsimpel natuurlijk! Tussen 20 en 30 mei 2022 haal je nu met hoge kortingen de iPhone 13 Pro (Max) of de gloednieuwe iPhone SE 2022 in huis. Dit zijn de laatste telefoons in de grote lijst apparaten van Apple.

Ben er snel bij, want OP=OP. De deals gaan eerder offline als ze uitverkocht zijn. Lees snel verder om erachter te komen welke iPhone het beste bij jou past, welke telefoon de hoogste kortingen heeft of scroll helemaal naar beneden voor alle andere Vakantiegeld-deals van Belsimpel.

Apple iPhone SE 2022 met Vodafone-abonnement bij Belsimpel (bundel van 15GB)

De iPhone SE 2022 is dé iPhone voor de gebruiker met een klein budget. Hoewel de telefoon nu voor een klein prijsje is op te pikken, haal je er wel een krachtpatser in huis. De nieuwe A15 Bionic-chip (ja die ene uit de iPhone 13 Pro) vinden we in dit budget model. De iPhone SE 2022 heeft de look van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de smartphone nog steeds een thuisknop (en Touch ID) heeft. Handig voor de mensen die nog moeten wennen aan de nieuwe, thuisknop-loze, interface van Apple.

Je koopt de iPhone SE 2022 met een Vodafone-abonnement nu extra voordelig bij Belsimpel. Speciaal voor de Vakantiegeld-dagen betaal je voor de toestel kosten maar 363 euro in totaliteit. Als je deze telefoon los nieuw koopt betaal je in totaal 459 euro. Dat is bijna 100 euro goedkoper! De abonnementskosten vallen ook enorm mee. Voor 30 euro per maand krijg je maar liefst 15GB aan data in je bundel. Goedkoper dan dit ga je het nergens anders vinden!

iPhone 13 Pro (Max) nu goedkoper bij Belsimpel

Heb je iets meer budget? Wil je het allerbeste van het allerbeste? Dan moet je bij de iPhone 13 Pro zijn! Dit toestel heeft een 6,1 inch-ProMotion-scherm dat super snel ververst. Een iPhone heeft nog nooit zo soepel aangevoeld. Dat komt ook door de razendsnelle A15-chip. Om het af te toppen vinden we in deze telefoon uit 2021 ook geweldige camera’s. Daarmee schiet je zelfs enorm heldere foto’s in de nacht!

De iPhone 13 Pro Max heeft precies dezelfde specificaties, maar heeft een groter display. De scherm van deze telefoon is een 6,7 inch-ProMotion-scherm en ververst zich ook 120 keer per seconde. Deze geweldige deal hebben we al eerder uitgelicht, dus check snel de volgende pagina:

Hier vind je extreme kortingen op abonnementen van de iPhone 13 Pro (Max) bij onder andere KPN en T-Mobile. Deze bieden beide dit vlaggenschip aan met maar liefst 10GB aan data.

Nog meer deals tijdens de Vakantiegeld-dagen bij Belsimpel

Ben je er nog niet uit? Of wil je zelf nog even rustig zoeken? Er staan nog veel meer scherpe aanbiedingen, hoge kortingen en uitstekende abonnementen op de pagina van de Vakantiegeld-deals bij Belsimpel. Bekijk ze zelf en sla je slag!