Vakantiegeld-aanbiedingen: de beste deals voor Apple-gebruikers

Deze maand krijgen veel mensen een extraatje op hun bankrekening dankzij vakantiegeld. Dit uitgeven aan vakanties en andere verre reizen zit er dit jaar niet in, dus blijft er genoeg geld over om te besteden aan elektronica en andere Apple-deals. Wij hebben de beste vakantiegeld-aanbiedingen op een rijtje gezet.



Vakantiegeld 2020: de beste aanbiedingen op een rij

Een hoop webshops bieden de komende dagen producten of abonnementen aan met flinke kortingen, in de hoop dat jij je zuurverdiende vakantiegeld daar aan uitgeeft. Van MacBooks tot AirPods, iPhones en Apple Watches: dit zijn de beste kortingen op Apple-apparaten die we konden vinden.

De beste Apple-deals

MacBook Pro 16″ (2019) – van 2699 euro voor 2499 euro – MediaMarkt

– van 2699 euro voor 2499 euro – MediaMarkt AirPods 2019 – nu voor 144 euro – MediaMarkt

– nu voor 144 euro – MediaMarkt iPhone 11 64GB – nu voor 756 euro – MediaMarkt

– nu voor 756 euro – MediaMarkt iPhone XR 256GB – van 729 euro voor 649 euro – Coolblue

– van 729 euro voor 649 euro – Coolblue Apple Watch Series 5 én Airpods 2019 – Van 628 euro voor 548 euro – Coolblue

Naast bovenstaande Apple-aanbiedingen van onder meer MediaMarkt en Coolblue hebben verschillende refurbished-aanbieders ook hun prijzen verlaagd. Hoewel het bij refurbished om gebruikte tweedehands producten gaat, zijn ze wel gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Dat levert vaak een wat lagere prijs op dan nieuw. Bespaar tot wel 58% tijdens de Apple week bij Rebuy. Of bekijk de beste ‘Staycation’ aanbiedingen bij Leapp.

De beste vakantiegeld-aanbiedingen van providers

Naast Apple-producten zijn ook (sim only-)abonnementen tijdelijk in prijs verlaagd. Zo betaal je bij Belsimpel, Ben, Hollandsnieuwe, Mobiel.nl, Simpel, Tele 2, Vodafone, en Youfone nu tijdelijk geen aansluitkosten. Verder krijg je met de Go Go Go Deals van T-Mobile korting op onder meer de iPhone 11.

Gemakkelijk alle sim only-aanbiedingen vergelijken? Gebruik de de sim only- prijsvergelijker van iPhoned.

Overige deals op het gebied van audio en smarthome

Niet opzoek naar Apple-deals? Dan zijn er ook nog heel wat accessoires waarmee je jouw huis slimmer kunt maken, of je favoriete muziek beter kunt laten klinken. Van Sonos-speakers tot slimme speakers van Google en meer, dit zijn onze favoriete aanbiedingen:

SONOS One SL Stereo set met Gratis Tile Mate+ (2020) – tink

met Gratis Tile Mate+ (2020) – tink Tado Thermostaat set – van 349,99 euro voor 199,95 euro – tink

– van 349,99 euro voor 199,95 euro – tink Sonos Playbar – van 799 euro voor 629 euro – Coolblue

– van 799 euro voor 629 euro – Coolblue Sonos Sub – van 799 euro voor 629 euro – Coolblue

– van 799 euro voor 629 euro – Coolblue JBL Xtreme 2 Bluetooth speaker – van 229 euro voor 177 euro – Coolblue

– van 229 euro voor 177 euro – Coolblue Google Nest Hub én Google Nest Mini – van 148,99 euro voor 89 euro – tink

– van 148,99 euro voor 89 euro – tink Ring Video Deurbel 3 + Indoor Cam – van 258 euro voor 199 euro – Coolblue

Bekijk alle vakantiegeld-aanbiedingen van webshops

Geen fan van onze selectie met vakantiegeld aanbiedingen? Geen probleem: in het onderstaande overzicht hebben we nog een aantal webshops op een rij gezet die hun producten tijdelijk in prijs verlagen. Zo heb je een handig overzicht van de webwinkels die inspelen op vakantiegeld.

Alle aanbiedingen bij Coolblue→

Bekijk het aanbod van MediaMarkt→

Vakantiegeld besteden bij Bol.com →