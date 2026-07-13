Problemen met wifi? Zo blijf je altijd verbonden met internet in het buitenland (ADV)

Ga je binnenkort naar Thailand of Indonesië? Met een eSIM van Airalo regel je eenvoudig mobiel internet voordat je vertrekt. Zo ben je direct online bij aankomst en voorkom je onverwachte roamingkosten. Hieronder vertellen we je er meer over.

Met Airalo ben je direct online in Thailand en Indonesië

Ga je binnenkort op vakantie naar Thailand of Indonesië? Dan wil je natuurlijk meteen na aankomst online zijn. Even een taxi bestellen, de route naar je hotel opzoeken of het thuisfront laten weten dat je veilig bent aangekomen. Buiten de Europese Unie kunnen de kosten voor mobiel internet echter flink oplopen. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing: een eSIM van Airalo.

Waar je vroeger op de luchthaven op zoek moest naar een lokale simkaart of afhankelijk was van de wifi van je hotel, regel je dat tegenwoordig gewoon vooraf. Met de Airalo-app koop je binnen enkele minuten een digitale simkaart voor je bestemming. Na de installatie hoef je na aankomst alleen nog de eSIM te activeren en je bent direct verbonden met een lokaal mobiel netwerk. Airalo biedt eSIMs voor meer dan 200 landen en regio’s en ondersteunt zowel lokale als regionale databundels. Daarnaast ontvang je als nieuwe gebruiker nu 15% korting met de code AIRSPARK15.

Dit is waarom reizigers kiezen voor een eSIM

Een van de grootste voordelen van Airalo is het gemak. Je hoeft geen fysieke simkaart meer te verwisselen en je Nederlandse simkaart kan gewoon in je toestel blijven zitten. Dat betekent dat je bereikbaar blijft op je eigen telefoonnummer voor bijvoorbeeld verificatiecodes of WhatsApp, terwijl je mobiele data via de Airalo eSIM loopt.

De installatie is bovendien eenvoudig. Na aankoop ontvang je de eSIM direct in de Airalo-app. Vervolgens installeer je deze op je smartphone en activeer je de databundel wanneer je reis begint. Veel reizigers regelen dit al thuis, zodat ze zich op de luchthaven nergens meer druk over hoeven te maken.

Zo voorkom je hoge roamingkosten tijdens je vakantie in Thailand

Thailand is al jaren een van de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders. Of je nu een stedentrip maakt naar Bangkok, de tempels van Chiang Mai bezoekt of ontspant op Koh Samui of Phuket: een goede internetverbinding is eigenlijk onmisbaar.

Met een Airalo eSIM voor Thailand heb je direct toegang tot mobiel internet. Dat is ideaal voor navigatie, het reserveren van excursies, het bestellen van een Grab-taxi of het delen van foto’s met vrienden en familie. Afhankelijk van de gekozen bundel biedt Airalo naast data soms ook een lokaal telefoonnummer en belminuten, waardoor de Thailand eSIM net iets uitgebreider is dan veel andere reis-eSIMs.

Met Airalo direct internet op Bali en de rest van Indonesië

Ga je naar Bali, Java, Lombok of een van de vele andere Indonesische eilanden? Dan is een Airalo eSIM voor Indonesië minstens zo handig. Je bent direct online zodra je bent geland en hoeft niet eerst op zoek naar een telefoonwinkel of kiosk om een lokale simkaart te kopen.

Voor Indonesië biedt Airalo verschillende databundels, variërend van kleinere pakketten tot onbeperkte data voor reizigers die veel streamen of onderweg werken. Daarnaast is er ook een regionale Asia eSIM beschikbaar. Die is interessant wanneer je tijdens dezelfde reis meerdere Aziatische landen bezoekt, bijvoorbeeld Thailand én Indonesië. Dan hoef je niet voor elk land een aparte eSIM aan te schaffen.

Nog meer voordelen van een eSIM van Airalo

Een ander voordeel van een Airalo eSIM is dat je minder afhankelijk bent van openbare wifi-netwerken. Hoewel gratis wifi handig lijkt, zijn zulke netwerken lang niet altijd veilig. Met een eigen mobiele dataverbinding surf je een stuk veiliger en heb je bovendien vaak een stabielere verbinding. Daarnaast weet je vooraf precies wat je betaalt. Je kiest een databundel die past bij jouw vakantie en voorkomt daarmee onverwacht hoge roamingkosten. Zeker buiten Europa kan dat een flink verschil maken.

Binnen een paar minuten geregeld

Airalo heeft de afgelopen jaren miljoenen gebruikers gekregen en staat bekend om de eenvoudige installatie en het brede aanbod aan lokale, regionale en wereldwijde eSIMs. Via de app kies je de gewenste bestemming, betaal je de databundel en installeer je de eSIM met een paar tikken. Ga je binnenkort naar Thailand of Indonesië? Dan is een Airalo eSIM een van de makkelijkste manieren om onderweg online te blijven. Je voorkomt hoge roamingkosten, bent direct na aankomst verbonden met een lokaal netwerk en hoeft geen fysieke simkaart meer te wisselen.