Vaderdag: 9 gadgets en cadeautips voor de Apple-liefhebber

Vaderdag komt eraan, dus is het hoog tijd om je vader eens in het zonnetje te zetten. Wij hebben een aantal cadeautips uitgezocht waar iedere Apple-fan bij van wordt.





1. Philips Hue Starterspakket – 69,99 euro

Een slim huis begint vaak met een slimme lamp, en daar is dit starterspakket van Philips Hue precies voor bedoeld. In dit het pakket zitten twee lampen, een Hue Bridge en een dimmer-schakelaar. Aan deze Bridge kun later altijd nog meer lampen koppelen. Handig als je na vaderdag weer iets voor zijn verjaardag moet bedenken.

Philips Hue Starterspakket – 69,99 euro



2. Eachine FPV Drone – 64,95 euro

Deze opvouwbare drone is uitgerust met een camera, zodat je met je iPhone-scherm kunt zien wat je drone op dat moment ziet via de bijbehorende iOS-app. Deze drone is klein genoeg om in je broekzak te stoppen, zodat je hem makkelijk met je meeneemt. De drone wordt inclusief controller geleverd zodat je het apparaat gemakkelijk kunt bedienen.

Eachine FPV Drone – 64,95 euro

3. WD Eléments harde schijf (1TB) – 52,90 euro

Een goede back-up van je belangrijke bestanden en foto’s is heel belangrijk. Deze harde schijf is compact maar heeft wel een opslagcapaciteit van 1 terabyte, wat ruimte genoeg zal zijn voor de meeste mensen. De harde schijf word met een usb-kabel geleverd, zodat je hem gemakkelijk aan je computer kunt koppelen.

WD Elements Portable – 52,90 euro



4. Bluetooth via Aux – 21,95 euro

Heeft je vader een auto zonder CarPlay of Bluetooth ingebouwd? Dan is dit apparaatje een echte uitkomst. Je plugt dit kasje via de aux-poort in je auto, waarna er een Bluetooth-verbinding tot stand wordt gebracht. Door je iPhone via Bluetooth aan het kastje te koppelen kun je draadloos je audio van je iPhone doorsturen naar de speakers van je auto. Ideaal voor het luisteren van muziek, maar ook om de instructies van je navigatie-app beter te kunnen horen of telefoongesprekken te voeren.

Bluetooth aux-kastje – 21,95 euro

5. Een hoesje voor je iPhone, iPad of autohouder

Smartphonehoesjes.nl heeft een kortingsactie waarmee je vijftien procent korting krijgt op alles zolang je de code PAPA-15 maar gebruikt. Op de website zijn tal van hoezen te vinden, voor je iPhone, AirPods, houders voor in de auto of beschermhoezen voor in je auto. Dat geeft je genoeg om uit te kiezen en net iets goedkoper in huis te halen dan normaal.

Vaderdagkorting bij Smartphonehoesjes



6. Tile Mate

Is je vader altijd alles kwijt? Met deze Bluetooth-tracker van Tile is dat verleden tijd. Door dit kastje aan je iPhone te koppelen en daarna in een tas te stoppen, kun je altijd zien waar je tas zich bevindt. Met een druk op de knop kun je de File een geluid laten afspelen, zodat je hem ook in een drukke omgeving gemakkelijk kunt localiseren.

Tile Mate 19,90 euro

7. Een abonnement op een streamingdienst

Soms hoeft een leuk cadeau niet fysiek ingepakt te kunnen worden: er zijn steeds meer diensten te vinden voor je Apple-apparaten, waar je maandelijks voor moet betalen. Een leuk cadeau om je vader een paar maanden lidmaatschap cadeau te doen voor een videodienst als Disney Plus, Amazon Prime of Netflix, of een gamingdienst als Apple Arcade.

8. Belkin Boost Up – 44,95

Een cadeau dat altijd wel goed van pas komt is een draadloze lader. Nu alle nieuwste iPhones (vanaf de iPhone 8) draadloos opladen ondersteunen is het een fijn accessoire om te krijgen. In plaats van een kabeltje inpluggen hoef je je iPhone enkel in dit laadstation te zetten, zodat de accu automatisch wordt aangevuld.

Belkin Boost Up – 44,95

9. Belkin Telefoonhouder – 19,99

Gebruikt je vader nog steeds een TomTom in zijn auto en vind je dat hij echt eens over moet stappen op Apple- of Google Maps? Met deze telefoonhouder hang je een iPhone stevig en gemakkelijk in het gezichtsveld tijdens het rijden. De houder klik je vast aan een ventilatierooster zodat je iPhone tijdens het rijden goed blijft zitten.

Belkin Telefoonhouder – 19,99 euro