Apple Watch, iPad, AirTag: de beste cadeaus voor Vaderdag 2024!

Op 16 juni 2024 is het weer Vaderdag en dan zetten we alle vaders in het zonnetje. Mis je nog een cadeau? Hier zijn 5 tips voor de Apple-liefhebber!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vaderdag 2024: cadeautips voor de Apple-papa

Na een paar jaar douchegel of een pakket speciaalbier wil jij dit jaar toch ook met iets origineels aankomen? Als je een Apple-liefhebber als vader hebt, kun je stoppen met zoeken. We hebben namelijk vijf toffe Apple-cadeautips voor Vaderdag 2024 voor je verzameld.

Sommige van deze gadgets zijn wat duurder, andere weer goedkoper. Er is dus voor elke vader wat wils! De cadeaus zijn gesorteerd op prijs met de voordeligste optie bovenaan.

Apple AirTag voor de vergeetachtige vader: vanaf 34,95 euro

Is jouw vader altijd zijn sleutels kwijt of kan hij zijn geparkeerde auto nooit terugvinden? Geef hem voor Vaderdag 2024 een Apple AirTag! ‘s Ochtends kan hij vlotter de deur uit en die geparkeerde auto zoekt hij gewoon in de Zoek mijn-app van zijn iPhone. De AirTag is per stuk te verkrijgen, maar ook in een set van vier.

HomePod mini voor de muzikale vader: vanaf 108,95 euro

Begint de dag van jouw vader altijd direct met muziek? Geef hem dan een HomePod mini! Vanuit zijn bed geeft hij met behulp van stembediening aan Siri precies door wat hij horen wil en dit kan zelfs geautomatiseerd worden. De HomePod mini is lekker compact en past in ieder interieur, want hij is te verkrijgen in verschillende kleuren. Je vader kan zelfs al zijn smart home-apparaten koppelen aan de slimme speaker, om ze vervolgens met Siri te bedienen.

Apple TV voor de bankhangende vader: vanaf 164,95 euro

Ploft jouw vader in zijn vrije tijd altijd het liefste direct op de bank voor een goede film of serie? Maak het hem nog makkelijker en geef hem voor Vaderdag 2024 een Apple TV. Dit apparaatje zorgt ervoor dat films en series in een prachtige beeldkwaliteit op tv gestreamd worden. Met de handige afstandsbediening bestuurt jouw vader de interface, maar met stembediening via Siri werkt het ook.

Apple Watch SE voor de sportieve vader: vanaf 239 euro

Een Apple Watch SE is het perfecte cadeau als jouw vader graag sport. Hij houdt elke activiteit nauwkeurig bij: van hardlopen tot een rondje wielrennen of een potje voetbal. Het slimme klokje houdt jouw vaders hart nauwlettend in de gaten en krijgt hij een ongeluk, dan worden de hulpdiensten automatisch ingeschakeld dankzij de functie Crashdetectie.

iPad 2022 voor de creatieve vader: vanaf 407,99 euro

Houdt jouw vader van creatief bezig zijn? Denk voor Vaderdag 2024 dan eens aan een iPad! De goedkoopste optie is dan de iPad 2022 en die is nu ook nog eens flink afgeprijsd. Bij Apple kost de iPad met 64GB 589 euro, maar nu haal je hem in huis vanaf 407,99 euro. Hij heeft een scherm van 10,5 inch en dankzij de A14 Bionic-chip kan je vader zoveel multitasken als hij wilt.