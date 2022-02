De beste producten voor een ultieme-thuisbioscoop beleving: dit wordt pas écht genieten

Ben je een échte filmfanaat? Tover dan je eigen woonkamer om in de ultieme thuisbioscoop beleving! iPhoned laat zien hoe je dat het beste doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De ultieme thuisbioscoop

Een avondje naar de bioscoop blijft natuurlijk tof, maar met een beetje effort maak je er thuis minstens net zoiets moois van. Wij laten zien wat je nodig hebt voor de ultieme thuisbioscoop beleving, en dat vanuit je eigen woonkamer.

Voor de beste thuisbioscoop in je eigen woonkamer heb je aantal zaken nodig. Een grote televisie (of beamer) is natuurlijk het belangrijkste, maar er komt veel meer bij kijken voor de ultieme ervaring. Zo verdient het geluid ook een mooie upgrade met een goede soundbar of een nette home cinema set. En voor de ultieme thuisbioscoop neem je natuurlijk ook nog je verlichting onder handen.

Televisies: groter is niet altijd beter

Voor de ultieme thuisbioscoop is een goede televisie het allerbelangrijkst. Tv’s zijn er in allerlei soorten en maten en ze gebruiken verschillende schermtechnieken om het mooiste beeld op het scherm te toveren.

Het is daarbij wel belangrijk om altijd van tevoren te checken hoe groot je toekomstige televisie mag zijn. Meestal vind je in de beschrijving of in de naam het schermdiagonaal in inch. Als vuistregel gebruik je de volgende regel: het schermdiagonaal in centimeter, is 2,5 keer het schermdiagonaal in inch. Wanneer je dus een scherm van 43 inch hebt, komt dat ongeveer overeen met een schermdiagonaal van 108 cm. De lengte en breedte afmetingen van de televisie die je op het oog hebt vind je meestal in de beschrijving. Tegenwoordig heeft een televisie van 55 inch of 65 inch de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Daarnaast hebben sommige aanbieders (onder andere Coolblue) ook een handige functie in de app waarmee je een virtuele televisie in je woonkamer plaatst. Zo zie je meteen hoe het uiteindelijke resultaat eruit komt te zien.

Houd daarnaast ook rekening met de optimale kijkafstand. De beste kijkervaring krijg je wanneer zo’n 40 graden van je kijkveld door het scherm wordt ingenomen. Ook dit is te berekenen met een ezelsbruggetje.

In een onderzoek van de Consumentenbond bleek dat je het schermdiagonaal (in centimeters) met 2,4 moet vermenigvuldigen om een prettige kijkafstand te krijgen. Pin je echter niet vast op dit getal, en probeer zelf (eventueel in de winkel) wat je prettig vindt.

Resolutie: 4K en ultra-HD

Van een televisie mag je tegenwoordig verwachten dat het een 4K-scherm heeft. Dit wordt ook wel eens ultra-HD-scherm genoemd. Vrijwel alle recente televisies van 43 inch of groter ondersteunen deze resolutie. Met 4K bekijk je films en series in de hoogste kwaliteit. Onder andere Netflix en Disney Plus streamen sommige films en series in 4K.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk ook altijd even of de televisie ondersteuning heeft voor HDR. Met films die HDR ondersteunen spatten de kleuren nog meer van je scherm. De meeste nieuwe tv’s hebben HDR, maar ze ondersteunen niet altijd alle verschillende technieken. HDR10(+) en Dolby Vision zijn de belangrijkste om te hebben, maar HLG is een nieuwe techniek die begint op te komen.

Sommige televisies hebben zelfs een 8K-scherm, maar daar heb je voorlopig nog niet veel aan. Bij kleinere televisies of bij (tweedehands) oudere schermen, moet je uitkijken. Dan mis je vaak ondersteuning voor 4K en HDR.

LCD, LED, QLED of toch OLED

Als laatste moet je nog overwegen of je een LCD, LED, QLED of OLED-scherm wilt. LCD is een verouderde techniek waarbij het scherm van achteren wordt verlicht. Dit zie je vaak terug bij goedkope televisies. Een LED-tv is vaak een sterk verbeterde LCD-scherm, met betere kleuren en meer details. Deze schermen zijn ook energiezuiniger. QLED is een speciale versie van de led-techniek hierboven. Deze tv’s hebben een groter kleurbereik dan standaard LED-tv’s en zijn vaak helderder.

Bij een OLED-tv kan elke pixel op het scherm individueel aan- of uitgezet worden. Hierdoor krijg je een enorm hoog contrast en scherper kleurdetail. Bij deze televisie is zwart dan ook écht zwart.

De QLED-televisies hebben op dit moment de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Een aanrader is bijvoorbeeld de Samsung QLED 4K 55QN85A (1099 euro). Wil je toch iets minder uitgeven, dan is de LG 43UP75006LF 4K LED 2021 (409 euro) een mooie optie voor een instapmodel. Dit is wel een standaard LED-tv en geen QLED of OLED.

Wil je de allerbeste kijkervaring? Dan moet je wat meer geld op tafel leggen en uitwijken naar een OLED-tv, zoals de Philips 65OLED706 (1599 euro). Het leuke bij Philips-toestellen is dat je er ook Ambilight bij krijgt. Achterop de tv zitten lampjes die meekleuren met het beeld van de televisie voor nog meer sfeer.

Beamer: voor de ultieme thuisbioscoop

Naast een televisie heb je natuurlijk ook een andere optie, en dat is een beamer. Dit geeft je nog meer het gevoel van een eigen bios thuis. Er zitten hier echter ook een aantal haken en ogen aan.

Er zijn vier zaken waarmee je rekening moet houden bij het kopen van een beamer. Dit is de helderheid, de resolutie, de projectieverhouding en het projectiescherm.

De helderheid wordt gemeten in ANSI lumen en een goede helderheid zorgt ervoor dat je ook overdag nog goed genoeg om de beelden ook overdag te zien. Wil je bijvoorbeeld ook in de middag films kijken? Dan raden we een beamer aan met een lichtopbrengst tussen 4000 en 5000 ANSI lumen. In kamers waar het licht gedimd kan worden heb je een lichtopbrengst van rond de 3000 nodig. Neem je een beamer met minder lichtopbrengst? Dan moet je elke keer je kamer zo donker mogelijk maken om een film te kijken.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de breedte en de afstand van het uiteindelijke beeld. Ook daarbij geldt: hoe groter het beeld hoe meer lichtopbrengst er nodig is. Daarom kijk je het beste naar een beamer met een ANSI lumen tussen de 3000 en 4500. Dan weet je zeker dat je goed zit.

Elke beamer heeft daarnaast de optimale projectieverhouding. Die is voor elke beamer anders. Heeft je beamer een projectieverhouding van 1,50 : 1? Dan moet je de de beamer op ongeveer 1,50 meter afstand van het scherm plaatsen, voor een projectie van een meter breed. Voor een projectie van twee meter, verdubbel je de afstand tot 3 meter.

Net als bij televisies is de resolutie belangrijk bij beamers. Voor het mooiste resultaat wil je een projector die ondersteuning heeft voor 4K. Hoe lager de resolutie, hoe korreliger het beeld. Voor een echte thuisbioscoop is 4K een must wanneer je een beamer neemt.

Een zeer nette 4K-beamer met een ANSI lumen van 3200 is de BenQ TK810 (1179 euro). Wil je wat minder uitgeven? Check dan de Acer H6800BDa (899 euro). Houd er dan wel rekening mee dat deze beamer minder apps ondersteunt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij een beamer is het projectiescherm ook erg belangrijk. Je kunt op een witte muur projecteren, maar dit is door de textuur of de specifieke witte kleur vaak niet ideaal. In dat geval is het beter om ook een projectiescherm te kopen.

Houd bij het kopen van een projectiescherm rekening met de afmetingen van het beeld en op welke hoogte de beamer komt te staan. Daarnaast hebben sommige schermen een speciale laag die de lichtopbrengst van de beamer verbeteren. Een scherm dat je met een afstandbediening naar beneden laat zakken is natuurlijk het mooist, maar er zijn ook goedkopere oplossingen. Voor een standaard scherm betaal je ongeveer 50-150 euro (bijvoorbeeld het projectiescherm van Romas voor 59,99 euro). Een gemotoriseerd scherm kost je ongeveer 300-400 euro.

Nog een dingetje om rekening mee te houden: niet alle beamers hebben ondersteuning voor apps als Netflix ingebouwd. Je hebt hiervoor dan nog een Apple TV, Chromecast of een soortgelijk apparaat nodig. Dit verschilt enorm per beamer en let hier dus op bij de aanschaf.

Kijk ook nog even naar het aantal branduren van de beamer. Elke lamp van een beamer heeft een gelimiteerde levensduur. Dit betekent dat je de lamp op een gegeven moment moet gaan vervangen. Een gemiddelde beamer heeft tegenwoordig zo’n 5000 branduren.

Soundbars: beter geluid dan de tv-speakers

Naast een mooi beeld wil je natuurlijk ook dat de film (of serie) goed klinkt (sorry buren!). De ingebouwde speakers van televisies worden steeds beter, maar hebben vaak niet de ‘wow’-factor van een externe luidspreker.

Wil je een flinke boost voor het geluid, maar wil je niet teveel geld uitgeven? Kijk dan eens naar een soundbar. Ze zijn er voor elk budget en zelfs de budgetmodellen produceren al een beter geluid dan de standaard televisiespeakers. Een mooi instapmodel is de SAMSUNG A-series Soundbar HW-A430 voor 149,99 euro of de Samsung HW-T420/XN voor 124 euro. Wil je wat meer uitgeven voor een betere sound? Check dan de Sonos Beam Gen2 voor 499 euro.

Overigens hebben sommige soundbars nog een leuk extraatje: vaak zijn ze als een soort bluetooth-speaker te gebruiken. Hiermee kan je Spotify of Apple Music van je iPhone naar de speaker streamen.

Home cinema set: ultieme sound voor thuisbioscoop

Wil je beter geluid dan alleen een soundbar? Dan moet je overstappen naar een home cinema set. In zo’n set zit vaak een soundbar met een aantal extra speakers, zodat je een echte bioscoopervaring met surround sound maakt. Vaak sluit je de set met één kabel aan op je televisie. Ben je op zoek naar een goed instapmodel? Dan is de Samsung HW-A550/XN + SWA-W9100S (voor 354,99 euro) een prima keuze.

Wil je een home cinema set met houten zuilspeakers voor een meer premium look? Dan zijn de JAMO S 805 Homecinema voor 649,99 euro of de Fenton home cinema surround set voor 354 euro enkele toffe opties.

Het aanbod is enorm en de meeste home cinema sets zijn een flinke upgrade van het standaardgeluid van je televisie. Daarnaast is het geluid ook vaak beter dan hebt geluid van een soundbar. De duurdere home cinema sets klinken nog wat beter en je krijgt daarnaast meer aansluitmogelijkheden. Verder wilt het ook ook wat en zien de premium speakers er beter afgewerkt uit.

Heb je zelf al een nette geluidsopstelling staan om bijvoorbeeld naar LP’s of cd’s te luisteren? Dan is het mogelijk om de speakers in je thuisbioscoop te integreren. Houd er dan wel rekening meer dat je een behoorlijke receiver nodig hebt, met voldoende aansluitingen en ondersteuning voor de gewenste geluidsopstelling. Een voorbeeld van een zeer nette receiver met ondersteuning voor de meeste audioformaten is de Denon AVR-S760H voor 619 euro.

Wanneer je al een receiver hebt is het uiteraard ook mogelijk die te gebruiken, mits het apparaat over voldoende aansluitingen beschikt. Houd er wel rekening mee dat je soms wel nieuwe speakers moet aanschaffen wanneer je bijvoorbeeld wilt overstappen van stereo sound naar een volwaardige Dolby Atmos-opstelling voor films.

Verlichting: de finishing touch

Om je eigen ultieme thuisbioscoop echt helemaal af te maken, heb je ook een bijpassende verlichting nodig. Met slimme verlichting kan je zelf de juiste sfeer bepalen van je eigen bioscoop. Dim het licht met de app als de film begint of geef een spannende film juist meer sfeer door je kamer van een rode gloed te voorzien.

Gradient Signe tafel- en vloerlamp

Om je woonkamer te voorzien van slimme verlichting heb je enorm veel keuze. Vaak is het dan wel verstandig om de lampen van dezelfde fabrikant te nemen. Je weet dan zeker dat ze allemaal goed met elkaar samenwerken.

De bekendste slimme lampen zijn die van Philips Hue, maar er zijn volop andere alternatieven beschikbaar. Heb je nog helemaal geen slimme verlichting? Dan is het combi-pakket van Philips een mooi beginpunt. Het Philips Hue starterspakket E27 van 157,99 euro heeft drie lampen en alles wat je nodig hebt om de ultieme thuisbioscoop beleving te maken.

Niet vergeten: 4K-films streamen

Wanneer je ultieme thuisbioscoop dan eindelijk klaar is, moet je natuurlijk nog een paar goede films en series hebben om te kijken. Streamingdiensten als Netflix, Disney Plus en Apple TV Plus zijn natuurlijk de perfecte combinatie voor je eigen bioscoop.

Let er wel op dat je bij sommige diensten extra moet betalen voor 4K-content, zoals bij Netflix. Wil je meer weten over de beschikbare streamingdiensten of wil je weten welke je moet kiezen? Wij hebben de voor- en nadelen van de vijf beste streamingsdiensten voor je op een rijtje gezet.

Kijktips voor Netflix, Disney Plus en Apple TV Plus

Heb je nog een paar goede tips nodig voor films en series om te kijken in je eigen ultieme thuisbioscoop? Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is.