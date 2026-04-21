Deze platte tracker is hét AirTag-alternatief voor in je portemonnee

Ben jij je portemonnee vaak kwijt? Deze ultradunne tracker van UGREEN lost dat probleem op zonder dat je portemonnee uitpuilt. Hij is dun, werkt met Apple’s zoekfunctie en is tijdelijk ook nog eens goedkoper. Hieronder zetten we alle details voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom deze tracker perfect is voor je portemonnee

De UGREEN FineTrack Slim is speciaal ontworpen om in je portemonnee te passen. Hij heeft de vorm van een bankpas en is zo dun dat je hem nauwelijks voelt zitten tussen je andere pasjes. Met afmetingen van 8,2 × 5 × 0,2 cm past hij in elke portemonnee of pasjeshouder.

Het apparaat werkt direct met de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad of Mac. Je hoeft geen extra app te downloaden. Zodra je de tracker hebt gekoppeld, zie je hem gewoon in dezelfde app waar je ook je andere Apple-apparaten kunt vinden. En het mooiste van alles is dat je deze compacte tracker voor je pasjeshouder al in huis haalt voor slechts 21,99 euro in plaats van 29,99 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo vind je jouw portemonnee terug

Als jij je portemonnee kwijt bent, open je de Zoek mijn-app en tik je op de tracker. Hij geeft dan een geluidssignaal van 80 dB af, waardoor je hem gemakkelijk kunt horen. Ook zie je de locatie op de kaart, zelfs als je portemonnee zich buiten je huis bevindt.

De tracker gebruikt het Apple-netwerk om zijn locatie door te geven. Dit betekent dat andere iPhones en iPads in de buurt helpen om je portemonnee te vinden, zonder dat die mensen daar iets van merken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom kiezen voor deze tracker in plaats van een AirTag

Een gewone AirTag is rond en heeft een dikte van 8 millimeter. Dat zorgt voor een vervelende bult in je portemonnee en kan je pasjes beschadigen. Deze UGREEN-tracker is veel dunner en heeft de perfecte vorm voor je portemonnee.

Bovendien is hij waterbestendig, wat handig is als je portemonnee nat wordt of per ongeluk in de wasmachine verdwijnt. De tracker heeft een ingebouwde batterij die je oplaadt met een magnetische oplader. Eén keer opladen is genoeg voor ongeveer twaalf maanden gebruik.

Je ziet de batterijstatus altijd in de Zoek mijn-app, dus je weet precies wanneer het tijd is om op te laden. Je kunt de locatie van de tracker delen met maximaal vijf mensen en één iPhone kan tot 32 trackers tegelijk gebruiken. Zo kun je meerdere spullen in de gaten houden.