Tour de France 2025 live kijken: zo kijk je helemaal gratis

De Tour de France is begonnen! Wil je niks missen van de wielerwedstrijd? Zo kun je de Tour de France 2025 helemaal gratis live kijken!

Tour de France 2025 kijken

De Tour de France is op 5 juli 2025 van start gegaan! Op 5 juli vertrokken 184 renners in Lille, om op 27 juli de eindstreep te halen in Parijs. Dit jaar doet Tadej Pogacar een poging om zijn titel te verdedigen, terwijl Mathieu van der Poel op jacht gaat naar zijn eerste overwinning bij de Tour de France. Wil je geen enkele etappe missen en live volgen wie de gele, groene en de bolletjestrui winnen? Zo kun je de Tour de France 2025 helemaal gratis kijken!

1. NLZIET

De gemakkelijkste manier om naar de Tour de France 2025 te kijken is via NLZIET. Bij de streamingdienst kun je een proefabonnement afsluiten, waarmee je maar liefst veertien dagen helemaal gratis kijkt. Met de handige app van deze streamingdienst kijk je op jouw iPad of iPhone live naar alle etappes. Kijk je juist liever op een groter scherm? Stream dan eenvoudig via de app naar je Chromecast, of Apple TV.

De Tour de France duurt nog tot en met 27 juli, waardoor het proefabonnement niet voldoende is. Gelukkig is dit hét moment om NLZIET af te sluiten, want je krijgt de eerste drie maanden 50 procent korting op het Premium- en het Extra-abonnement. Je kunt daardoor extra voordelig naar de ontknoping van de Tour de France 2025 kijken zónder reclame. Daarnaast biedt NLZIET toegang tot meer dan veertig zenders. Bekijk het gehele aanbod hier:

2. Ziggo

Heb je al een keer een abonnement afgesloten bij NLZIET en ben je juist op zoek naar een andere aanbieder? In dat geval is Ziggo een goede optie. Met Ziggo krijg je toegang tot vrijwel alle televisiezenders, waarmee je onbeperkt naar de Tour de France 2025 kunt kijken. Daarvoor hoef je geen televisieabonnement af te sluiten, want bij het internetabonnement kijk je al naar alle zenders via ZiggoGO.

Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om voor televisie én internet te kiezen, zodat je naar wel zeventig zenders kijkt en alle zenders tot zeven dagen kunt terugkijken. Ziggo biedt alle abonnementen nu extra voordelig aan. Bij alle opties krijg je de eerste negen maanden maar liefst 50 procent korting en kun je kiezen voor een welkomstcadeau in de vorm van een streamingdienst. Bekijk hier hoe je de Tour de France 2025 bij Ziggo kunt kijken:

3. NPO Start

Nog een mogelijkheid om de Tour de France 2025 te kijken is NPO Start. Via de applicatie kijk je gratis naar de wielerronde, maar dat is niet zonder risico. NPO Start heeft helaas nog (te) vaak te maken met storingen, zeker op drukke momenten. Wil je geen risico nemen? Dan is het aan te raden om een abonnement bij NLZIET of Ziggo af te sluiten, zodat je zeker weet dat je alle slotmomenten probleemloos kunt volgen. Bekijk hier NPO Start: