Deze 5 betaalbare slimme stekkers verlagen je energierekening

Slimme stekkers maken je huis energiezuiniger en slimmer zonder gedoe: ze stoppen sluipverbruik van apparaten in stand-by en geven direct inzicht in je stroomverbruik per apparaat. Hieronder zetten we 5 betaalbare opties voor je op een rij.

Waarom slimme stekkers je energierekening verlagen

Slimme stekkers helpen je direct energie te besparen door sluipverbruik van apparaten zoals tv’s, laders en gameconsoles te elimineren. Zelfs in stand-by verbruiken deze vaak nog stroom, wat oplopend tientallen tot wel honderd euro per jaar kan kosten, met een slimme stekker schakel je ze volledig uit via een app of timer, zonder gedoe.

Daarnaast zie je in de app simpelweg hoeveel stroom elk apparaat gebruikt, zodat je de grootste energievreters makkelijk vindt en minder aanzet. Aan de hand van schema’s schakelen apparaten vanzelf aan in goedkope stroomuren, zonder dat je eraan hoeft te denken. Daarnaast zijn ze razendsnel geïnstalleerd en werken handsfree met spraakbesturing via Google of Alexa.

Imou CE2P: voor 9,99 euro

De Imou CE2P is een kleine slimme stekker die je zo in het stopcontact steekt en snel aan wifi koppelt via de Imou-app (met Bluetooth voor gemakkelijke start, geen extra hub nodig).

Je bedient lampen of een ventilator eenvoudig vanaf je telefoon, stelt timers of schema’s in zodat ze vanzelf aan- en uitgaan, bekijkt het stroomverbruik via simpele grafiekjes om te besparen, en stuurt hem aan met je stem via Alexa of Google Home, de stekker is sterk genoeg voor zware apparaten tot 3680W.

Ondersteuning voor Matter aanwezig

Plus, hij werkt met Matter: scan een QR-code in de app en hij koppelt direct aan Apple HomeKit, Google of andere slimme systemen. Ook heeft hij overbelastingsbeveiliging, vlamvrij materiaal en een statuslampje. Top voor starters die makkelijk willen monitoren en automatiseren.

EZVIZ T30: voor 16,99 euro

De EZVIZ T30 is een simpele slimme stekker die je makkelijk in het stopcontact steekt en direct verbindt met wifi via de EZVIZ-app. Je bedient apparaten zoals lampen of koffiemachines op afstand met je telefoon, stelt timers of schema’s in zodat ze automatisch aan- of uitgaan, en volgt het stroomverbruik om te zien waar je bespaart. Hij werkt met spraak zoals Google Home of Alexa, heeft een fysieke knop voor snelle bediening, en is supercompact zonder hub nodig.

Geen ondersteuning voor Matter aanwezig

Hij ondersteunt geen Matter of Apple HomeKit, dus hij blijft beperkt tot de EZVIZ-app en basis-spraakassistenten, in tegenstelling tot nieuwere stekkers zoals WiZ of Imou. Perfect voor starters die hun huis slimmer willen maken zonder teveel poespas.

TP-Link Tapo P115: al vanaf 14 euro

De TP-Link Tapo P115 is een simpele slimme stekker: steek hem in het stopcontact, koppel aan wifi met de Tapo-app en bestuur apparatuur gemakkelijk op afstand. Je stelt timers en schema’s in zodat alles vanzelf aan- of uitgaat, en de energiemeter toont direct hoeveel stroom iets gebruikt, met handige week- en maandlijsten om sluipverbruik te vinden en tientallen euro’s per jaar te besparen.

Hij werkt makkelijk met Alexa of Google Home, heeft een kindslot en brandveilige behuizing, en is klein zonder hub. Top als je je energieverbruik in de gaten wilt houden zonder gedoe.

Het verschil tussen deze twee slimme stekkers

De EZVIZ T30 en TP-Link Tapo P115 lijken veel op elkaar: beide zijn kleine slimme stekkers die je via een app aan/uit zet, timers instelt en met je stem bedient via Google of Alexa, zonder extra hub.

Het grootste verschil is dat de Tapo P115 een slimme energiemeter heeft waarmee je precies ziet hoeveel stroom elk apparaat gebruikt en waar je bespaart, terwijl de EZVIZ T30 dat minder goed doet en simpeler blijft. Tapo voelt betrouwbaarder en veiliger (met kindslot), maar is iets groter; kies Tapo voor meer inzicht op verbruik, en EZVIZ als je het simpeler wilt houden.

WiZ Smart Plug: al vanaf 19,99 euro

De WiZ Smart Plug heeft een slimme energiemeter ingebouwd, dus je steekt hem simpelweg in het stopcontact, koppelt hem aan wifi via de WiZ-app (geen extra bridge nodig) en bedient lampen of andere apparaten op afstand vanaf je telefoon.

Je zet timers of schema’s aan voor automatisch aan- en uitgaan (zoals lampen bij schemering), ziet direct hoeveel stroom iets gebruikt met handige grafiekjes om sluipverbruik te spotten en geld te besparen, en gebruikt spraak zoals Alexa of Google Home plus een knop op de stekker zelf.​

Ondersteuning voor Matter aanwezig

Hij werkt met Matter door een QR-code te scannen in de app (via Integraties), waardoor hij na een update in Apple HomeKit verschijnt voor Siri-bediening en koppeling met allerlei slimme spullen.

Philips Hue Smart Plug: al vanaf 29,99 euro

De Philips Hue Smart Plug is een slimme stekker die je in het stopcontact steekt en via Bluetooth of een Hue Bridge bedient, zodat je gewone lampen of apparaten aan/uit kunt zetten met de Hue-app, timers en scènes kunt instellen en ze kunt meenemen in je bestaande Hue-routines.

Ondersteuning voor Matter aanwezig

Hij heeft geen energiemeter, maar is ideaal als uitbreiding op een Hue-setup: via de Hue Bridge werkt hij volledig met Apple HomeKit, zodat je hem vanuit de Woning-app en met Siri kunt bedienen, terwijl Matter-ondersteuning (via de Hue-bridge) vooral zorgt voor makkelijk koppelen met meerdere smart home-platformen zonder aparte koppelingen per systeem.