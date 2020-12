Luister de Top 2000 met deze 5 uitstekende speakers en koptelefoons

Na een heel vreemd jaar komt 2021 steeds dichterbij. Dat betekent dat iedereen massaal de favoriete nummers van de afgelopen decennia gaat luisteren tijdens de Top 2000. Om hier optimaal van te genieten hebben we onze vijf favoriete speakers en koptelefoons voor je uitgelicht.

5 beste speakers en koptelefoons op een rij

Wij hebben vijf producten op willekeurige volgorde voor je op een rijtje gezet. Ze zijn allemaal geschikt om je favoriete muziek te luisteren. Elk product heeft unieke features waaronder ruisonderdrukking, een snellaadfunctie, topkwaliteit geluid of een combinatie hiervan. Uiteraard kunnen ze ook goed overweg met je Apple-producten. Kijk snel welk audioproduct het beste bij jouw wensen past.

1. Sony WH-1000XM3

Als je een stijlvolle koptelefoon van hoge kwaliteit zoekt, is de Sony WH-1000XM3 iets voor jou. Naast de mooie afwerking beschikt deze koptelefoon over een snellaadfunctie en actieve ruisonderdrukking zodat je niet snel gestoord wordt terwijl je muziek luistert. Daarbij denkt deze Sony met je mee dankzij de slimme luisterfunctie, zo kan hij bijvoorbeeld wel geluiden doorlaten als je je in het verkeer bevindt. Wel zo veilig.

Met een volle accu geniet je van wel 30 uur afspeeltijd en dankzij de snellaad functie kan je na tien minuten opladen alweer vijf uur lang luisteren. Naast het luisteren van muziek kun je deze Sony ook gebruiken om handsfree gesprekken te voeren door middel van spraakbesturing. Verbindt hem eenvoudig met al je apparaten via bluetooth, nfc of via kabel. Naast spraakbesturing kun je deze koptelefoon ook bedienen via het touchpad op de oorschelp.

2. Bose QuietComfort 35 II

Naast Sony staan Bose natuurlijk ook bekend om zijn hoge kwaliteit audioproducten. De Bose QuietComfort 35 II valt hier ook zeker onder. Dankzij de noise cancelling-techniek worden geluiden van buitenaf gedempt zodat je helemaal op kunt gaan in je muziek.

Deze Bose koptelefoon is ook geschikt om ongestoord te kunnen werken op je thuiswerkplek. Hij beschikt over een ruisverminderingssysteem met dubbele microfoon waardoor je altijd zuivere gesprekken voert. Je verbindt hem eenvoudig met je apparaten via bluetooth en nfc. Daarbij kun je hem handsfree besturen met je stem.

3. JBL Live 500BT

De JBL Live 500BT is een betaalbare koptelefoon die toch beschikt over een goed geluid. Voor deze prijs krijg je een koptelefoon met goede geluidskwaliteit, 30 uur luistertijd en een snellaadfunctie. Met deze functie is de accu na slechts twee uur weer helemaal opgeladen. Of als je echt haast hebt, na vijftien minuten laden, kun je er weer twee uur mee door.

Maar er is nog meer, zo beschikt deze JBL over Ambient Mode. In deze modus kun je omgevingsgeluid juist wel horen, wat handig is als je bijvoorbeeld op het station staat en er iets omgeroepen wordt. Daarbij kun je deze koptelefoon gewoon dragen terwijl je met anderen praat, er is een speciale modus die ervoor zorgt dat de muziek zachter gaat op het moment dat je een gesprek voert met iemand op straat. Ook de Google Assistant wordt ondersteund wat deze JBL Live compleet maakt. Dit alles voor slechts 79 euro bij Bol.com.

4. JBL Flip Essential

Ben je op zoek naar een speaker die je overal mee naartoe kunt nemen? Dan is de JBL Flip daar perfect voor. De speaker heeft een ultracompact design en de behuizing is waterbestendig. Hij kan dus tegen een paar druppels water als het onverwachts gaat regenen of als je hem aan de rand van het (zwem)bad neer wilt zetten.

Je kunt tot wel tien uur van je muziek genieten voordat je hem weer op moet laden. De krachtige bas en het zuivere geluid zorgen voor een goede muziekervaring, wat je smaak ook is. Daarbij stream je jouw favoriete muziek eenvoudig via je smartphone of tablet.

5. Sonos One SL

Ben je bezig met het creëren van je ideale thuisbioscoop, of wil je jouw verzameling speakers in je woning uitbreiden? Dan is de compacte Sonos One SL een mooie toevoeging. Deze wifi-speaker produceert namelijk een krachtig en zuiver geluid, waardoor je optimaal van je muziek, serie of film kunt genieten. Zelf in je badkamer zou je deze speaker neer kunnen zetten om niets van de Top 2000 te missen, de behuizing van Sonos One SL is namelijk vochtbestendig.

Heb je al een One SL of een Sonos One in huis? Creëer dan je ideale set-up door de Sonos One SL hier eenvoudig aan te koppelen. De Sonos One SL ondersteunt geen spraakbesturing maar werkt via aanraakbediening.

Bonus: Airpods, Airpods Pro en AirPods Max

Op iPhoned kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan aan de audioproducten van Apple. Zo heb je bij Apple de keuze uit de AirPods, AirPods Pro en recent uitgebrachte over-ear-koptelefoon van Apple: de AirPods Max. Check hieronder de features per variant en check direct de beste en meest actuele prijzen.

Airpods (tweede generatie)

Als je voor de ‘reguliere’ AirPods kiest, kun je rekenen op goede kwaliteit oordopjes waar je prima mee vooruit kunt. Zeker als je op zoek bent naar betaalbare Apple headphones zonder al te veel poespas. De AirPods ondersteunen handsfree contact met Siri door ‘Hé Siri’ te roepen. Daarbij wordt draadloos opladen ondersteund met optionele case.

AirPods Pro

Of kies je voor de AirPods Pro, het high-end alternatief van de reguliere Airpods? Dan krijg je voor een iets hogere prijs: ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking, fijn als je ongestoord van je muziek wil genieten. Of als je thuiswerkt en geen last wil hebben van geluiden van buitenaf. Of zet juist Transparency Mode aan als je je in het verkeer bevindt en juist wél omgevingsgeluid door wil laten.

Verder hebben de AirPods Pro een ander design met drie verschillende pasvormen, zo is er altijd wel een optie voor jou. Daarbij zijn de siliconen opzetstukjes water- en zweetbestendig wat handig is tijdens het sporten. Als laatste hebben de AirPods Pro een betere geluidskwaliteit dan de reguliere AirPods door een speciale audiotechniek: Adaptive EQ. Met deze techniek wordt de toonhoogte aangepast op de vorm van jouw oor. Daarbij kun je dankzij ruimtelijke audio genieten van surround sound.

AirPods Max

Spreekt de AirPods Max je meer aan? Dan moet je wel iets dieper in de buidel tasten, maar je krijgt er wel veel voor terug. Het is de eerste draadloze koptelefoon van Apple die je over je oren plaatst, maar wel hetzelfde gebruikersgemak heeft als de AirPods-oordopjes. De hoofdband is van heel comfortabel materiaal gemaakt waardoor je hem een lange tijd achter elkaar kunt dragen.

De AirPods Max beschikt over uitstekende geluidskwaliteit en heel veel audiofuncties, waaronder actieve ruisonderdrukking, Adaptieve EQ en ruimtelijke audio, een feature die we kennen van de AirPods Pro-oordopjes en zorgt voor de ultieme surround sound-ervaring. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de zes microfoons aan de buitenkant, en twee aan de binnenkant. Deze microfoons luisteren continu naar het omgevingsgeluid en passen de audio-instellingen hierop aan.