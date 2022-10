Besparen op je energiekosten? Deze 4 slimme thermostaten zijn nu in de aanbieding (ADV)

Met de huidige energieprijzen verdien je de investering in een slimme thermostaat razendsnel terug. En tijdens de Energie Bespaar Dagen bij tink zijn ze extra voordelig! We zetten de vier beste slimme thermostaat deals op een rij.

De 4 beste slimme thermostaat deals bij tink

In deze tijden van torenhoge energieprijzen wil je natuurlijk besparen waar je kunt. Dat is met een conventionele thermostaat erg lastig. Die bedien je immers zelf, waardoor je moet gokken welke instellingen het meest zuinig zijn. En als je vergeet de verwarming uit te zetten, loopt de rekening gewoon door.

Dat is met een slimme thermostaat verleden tijd. Hij leert je patronen en stemt de verwarming daar op af. Als je toestemming geeft, houdt het systeem bijvoorbeeld je locatie bij. Wanneer je de deur uitgaat, schakelt de thermostaat zichzelf automatisch uit. Bovendien berekent hij hoe de door jouw gewenste temperatuur zo energiezuinig bereikt wordt.

Tot en met 31 oktober ontvang je bij tink hoge kortingen tijdens de Energie Bespaar Dagen. Hieronder vind je de beste slimme thermostaat deals. Bundels van meerdere producten zijn extra voordelig!

tado° Slimme Draadloze Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge + Radiatorknoppen

Met dit startpakket inclusief bridge en 6 radiatorknoppen ben je helemaal klaar voor een koude winter. Je bedient de thermostaat eenvoudig vanaf je smartphone of tablet. In de bijbehorende app vind je snel de gegevens die je zoekt. Zo wordt het automatiseren van de verwarming heel eenvoudig!

Je stelt bijvoorbeeld per vertrek een tijdschema in, zodat je alleen de kamers verwarmt waar je verblijft. Ga je bijna op huis aan? Dan zet je op afstand de radiatoren vast open, zodat je thuiskomt in een aangename woning. Dankzij Geofencing kan het systeem zelfs automatisch detecteren wanneer je onderweg bent en de temperatuur vast verhogen! En als je je huis verlaat, wordt de verwarming ook weer uitgezet.

Voor de Tado° Slimme Draadloze Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge + 6-pack Radiatorknoppen betaal je tijdelijk geen 749,96 euro, maar slechts 569,95. Heb je nog meer knoppen nodig? Kies dan voor een groter pakket of koop ze er los bij.

Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) + Google Nest Hub (Gen. 2)

De Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) is de perfecte slimme thermostaat voor alle Google-fans. Je kunt je verwarming overal ter wereld bedienen en bovendien leert het systeem van jouw patronen. Zo past hij het klimaat in je woning automatisch aan jouw gewoontes aan. Heel makkelijk en je bespaart energie zonder dat je er omkijken naar hebt.

Deze set bevat ook een Google Nest Hub (Gen 2.) Dat is dé centrale voor alle je slimme apparaten. Je sluit de Learning Thermostat er eenvoudig op aan, net als bijvoorbeeld je slimme verlichting. Je bedient de Nest Hub via het ingebouwde scherm, de app of gewoon met je stem.

Voor het pakket met deze twee apparaten betaal je tijdens de Energie Bespaar Dagen geen 348,99 euro, maar slechts 239,95 euro!

Bosch Smart Home Controller + 5x Radiatorknop II

Met de Bosch Smart Home Controller + 5x Radiatorknop II wordt energie besparen een fluitje van een cent. Je sluit de knoppen aan op je bestaande radiatoren en kunt het verwarmingsproces vervolgens direct volledig automatiseren. Je stelt voor elke kamer bijvoorbeeld een apart tijdschema in, zodat ruimtes alleen verwarmd worden als je ze gebruikt. Dat scheelt al snel vele euro’s. Met de gratis Bosch Smart Home-app hou je alles scherp in de gaten.

Voor de Bosch Smart Home Controller + 5x Radiatorknop II ben je normaal 499,70 euro kwijt. Tot en met 1 oktober betaal je slechts 399,95 euro.

Netatmo Modulerende Thermostaat + Radiatorkraan 6-pack

Ga je net beginnen met slim verwarmen? Dan is dit de ideale starterskit. Je sluit de modulerende thermostaat van Netatmo eenvoudig aan op je ketel of boiler en begint direct met besparen. Dankzij de individuele radiatorkranen kun je de temperatuur in elke kamer bijvoorbeeld afzonderlijk instellen. Verder geniet je van automatische verwarmingsschema’s en de thermostaat kan zich ook zelf aanpassen aan de buitentemperatuur. Integreer je het systeem in Apple Homekit? Dan bedien je de Netatmo Modulerende Thermostaat eenvoudig met je stem.

Normaal ben je voor de Netatmo Modulerende Thermostaat + Radiatorkraan 6-pack 659,97 euro kwijt. Bij tink betaal je nu tijdelijk slechts 599,95 euro!

Nog meer aanbiedingen

Naast de bovenstaande deals heeft tink nog veel meer aanbiedingen tijdens de Energie Bespaar Dagen van merkels Bosch Smart Home, Netatmo, Innr en Philips Hue. Wat dacht je van een Innr slimme stekker Zigbee 3.0 4-pack van 99,96 voor 78,50? Daarmee maak je al je oude apparaten, zoals antieke lampen, in een handomdraai slim.

Met een Google Nest Audio Stereo Set haal je twee slimme speakers in huis die samen voor prachtig stereogeluid zorgen. Je betaalt voor dit duo geen 198 euro, maar slechts 129 euro. Dat is een besparing van 35 procent.

Of kies voor een Arlo Pro 4 Spotlight Camera 3-pack + Google Nest Hub (Gen. 2). Met deze camera’s hou je je huis goed in de gaten. Je checkt de beelden direct op je nieuwe Google Nest Hub. Je betaalt nu geen 749,95 euro, maar 449,95 euro voor deze set. Een besparing van liefst 40 procent!