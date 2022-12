Bespaar op je energiekosten met de 3 beste slimme thermostaten (ADV)

Maak jij je zorgen om de energiekosten deze winter? Met deze tink-aanbiedingen van december 2022 bespaar je geld en blijft het lekker warm in huis wanneer jij dat wilt!

Energiekosten besparen: de 3 beste slimme thermostaten

De winterse temperaturen zijn nu echt aangebroken en dat betekent dat het weer tijd is om thuis de verwarming aan te zetten. Om te voorkomen dat je je straks helemaal blauw moet betalen aan de energierekening is het verstandig om nu te kijken naar een slimme thermostaat of naar slimme radiatorknoppen.

Het is niet alleen verstandig om nu te kijken naar een slimme thermostaat, het is ook het perfecte moment om er een te kopen! Bij tink krijg je namelijk tot wel 50 procent korting op smart home-producten van onder andere merken als tado, Google Nest en Bosch Smart Home. Een mooi cadeau zo vlak voor de feestdagen!

Groot voordeel van slimme thermostaten: energiebesparing

Met een slimme thermostaat bespaar je behoorlijk wat geld op je energierekening en is je huis lekker warm op de momenten wanneer jij dat wilt. Zo zet deze thermostaat automatisch je verwarming iets lager nadat je naar bed bent gegaan. Of je zet de verwarming juist pas aan als je bijna thuiskomt, zodat de verwarming niet de hele dag aan hoeft te staan!

En het mooie is? Een slimme thermostaat is ook automatisch in te stellen, zodat je niet iedere keer handmatig de temperatuur hoeft te regelen als je weggaat of thuiskomt. Dan is het weer lekker warm als je thuis bent en verspil je geen energie als je er niet bent. iPhoned heeft de drie beste slimme thermostaten voor je op een rij gezet van de tink-aanbiedingen in december 2022!

1. tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+

De tado° Smart Home Starter Kit komt met zes radiatorknoppen, één kamerthermostaat en een Bridge, waarmee je de temperatuur thuis volledig onder controle hebt. Met deze hoeveelheid radiatorknoppen stel je gemakkelijk de temperatuur in per kamer, zeker met de tijdschema’s die in te stellen zijn. De thermostaat weet wanneer je thuiskomt en krikt dan snel de temperatuur vast voor je op. Een makkelijke manier om energie te besparen!

Vind je zes radiatorknoppen iets teveel van het goede? Dan is er ook een Starter Kit beschikbaar met slechts vier knoppen:

2. Google Nest Learning Thermostat (Gen. 3) + Google Nest Hub (Gen. 2)

Met de Google Nest Learning Thermostat haal je een hele slimme thermostaat in huis. De thermostaat leert namelijk van jou met de Auto-Schedule en programmeert zich daarna aan de hand van jouw planning. Zo schakelt de thermostaat automatisch aan of uit gebaseerd op jouw dagelijkse routine. Via de Google Nest Hub bedien je al jouw apparaten vanaf één plek, zelfs via spraakbediening! Voor de Google Nest Learning Thermostat + Google Nest Hub (Gen. 2) betaal je tijdelijk geen 348,99 euro maar 269,95 euro.

3. Bosch Smart Home Controller + Kamerthermostaat + 5x Radiatorknop II

Met het Bosch Smart Home Controller-pakket heb je altijd een aangename temperatuur thuis. Het pakket komt met een slimme thermostaat en liefst vijf radiatorknoppen, zodat je de temperatuur in al je kamers makkelijk kan aanpassen. Met de gratis applicatie is het mogelijk om het verwarmingsproces met de slimme thermostaten volledig te automatiseren, zodat er niet meer naar hoeft om te kijken. Zo bespaar je zowel energie als tijd! Je betaalt voor deze combinatie dus geen 569,65 euro, maar slechts 459,95 euro. Je bespaart dus bijna 110 euro.

Nog meer acties bij tink: check ze hier!

Er lopen nog meer tink-aanbiedingen tot en met 5 januari 2023! Zo klinkt Mariah Carey het beste met de Google Nest Audio Stereo Set en zorgen de Philips Hue lampen voor de beste sfeer bij het jaarlijkse kerstdiner. Wil je zeker weten of we een witte kerst krijgen dit jaar? Check dan de Netatmo Premium Set Weerstation voor de meest accurate weersvoorspellingen!

Naast de bovenstaande aanbiedingen heeft tink daarom nog veel meer deals om je huis slimmer te maken.