Tineco maakt schoonmaken een stuk minder vervelend (ADV)

Hardnekkige vlekken, stof en haren verdwijnen nu met één apparaat. Dit zijn de nieuwe slimme vloerreinigers van Tineco!

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Tineco maakt schoonmaken een stuk minder vervelend

Stofzuigen, dweilen en hardnekkige vlekken zijn vaak vervelende klusjes. Maar met de slimme vloerreinigers van Tineco is het schoonmaken zo gepiept. Tineco brengt namelijk meerdere slimme vloerreinigers naar Nederland en België.

Drie nieuwe slimme vloerreinigers: de FLOOR ONE S9

De nieuwe FLOOR ONE S9-serie bestaat uit drie modellen. Deze steelstofzuigers kunnen allemaal tegelijkertijd stofzuigen en dweilen.

De FLOOR ONE S9 Scientist Complete, Station S9 Artist en de S9 Artist Stream Pro

FLOOR ONE S9 Scientist Complete

Het eerste model is de FLOOR ONE S9 Scientist voor 799 euro. Deze vloerreiniger gebruikt slimme sensoren om te zien hoeveel vuil er op de grond ligt. Het apparaat past de hoeveelheid water en de zuigkracht daar automatisch op aan. En het mooie is dat er ook geen strepen achterblijven na het dweilen!

FLOOR Station S9 Artist

De Station S9 Artist kost 899 euro en wordt geleverd met een uitgebreid basisstation. Dat station vult automatisch warm water bij en neemt verschillende onderhoudstaken over. Zo worden de borstel en andere onderdelen na het schoonmaken gereinigd en gedroogd. Je hoeft het apparaat daardoor minder vaak zelf schoon te maken.

S9 Artist Steam Pro

Het opvallendste model is de S9 Artist Steam Pro voor 849 euro. Deze kan niet alleen stofzuigen en dweilen, maar ook stomen. Het apparaat gebruikt stoom met een temperatuur tot 160 graden om vuil en hardnekkige vlekken los te maken. Een speciale schrobfunctie helpt bovendien bij opgedroogde vlekken die niet meteen verdwijnen.

Alle drie de modellen hebben technologie die voorkomt dat lange haren en dierenharen snel rond de borstel draaien. Ook kunnen de vloerreinigers zichzelf schoonmaken en drogen.

De apparaten kunnen daarnaast bijna helemaal plat worden gelegd. Daarmee kom je makkelijker onder een bank, bed of lage kast. De accu gaat tot 90 minuten mee, zodat je ook meerdere kamers achter elkaar kunt schoonmaken.

Verschillende Tineco-producten maken momenteel deel uit van de bol Zomer Sale. Je profiteert t/m 31 juli van kortingen tot 25%!

Wat is Tineco?

Tineco is sinds deze zomer officieel actief in de Benelux, maar het bedrijf bestaat al sinds 1998. Het merk begon met stofzuigers en maakt tegenwoordig allerlei slimme apparaten voor vloerverzorging, de keuken en persoonlijke verzorging.

De producten van Tineco worden in ongeveer dertig landen verkocht. Wereldwijd gebruiken meer dan 24 miljoen huishoudens een apparaat van het merk. Met de nieuwe FLOOR ONE S9-serie wil Tineco nu ook Nederlandse en Belgische huishoudens overtuigen.