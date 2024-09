Tijdelijk gratis de Sony WF-1000XM5 oordopjes scoren? Dat doe je zo

Bij Belsimpel ontvang je gratis de Sony WF-1000XM5 oordopjes bij het afsluiten van een nieuw Odido sim only-abonnement met een looptijd van twee jaar. iPhoned legt uit hoe je dat doet!

Gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes t.w.v. 320 euro

Belsimpel heeft een topaanbieding voor jou! Sluit een nieuw tweejarig Odido sim only-abonnement af en ontvang gratis de Sony WF-1000XM5 oordopjes, ter waarde van 320 euro. Wees er snel bij, want de actie loopt tot 29 september!

De oordopjes in het kort

De Sony WF-1000XM5 oordopjes leveren uitstekende geluidskwaliteit en verbeterde noise cancelling. Ze zijn compacter en lichter dan eerdere modellen, met een comfortabele pasvorm en IPX4-waterbestendigheid, zodat je je geen zorgen hoeft te maken als je door de regen fietst.

De batterij gaat acht uur mee met noise cancelling aan, en de oplaadcase voegt zestien extra uren toe. Ze ondersteunen spraakbediening en hebben touchcontrols. Dankzij Adaptive Sound Control passen ze het geluidsniveau automatisch aan je omgeving aan, ideaal voor wie veel onderweg is.

Waarom kiezen voor Odido

Odido is al jaren actief in Nederland, voorheen beter bekend als T-Mobile, en biedt een betrouwbaar netwerk. Of je nu kiest voor de kleinste bundel van 2 GB of onbeperkte data, er is voor iedereen een passende optie. Bij de Unlimited-abonnementen kies je zelf de internetsnelheid die het beste bij je past. Wil je simpelweg onbeperkt internet zonder op je verbruik te letten? Dan is de voordeligste optie 20 Mbit/s.

Van plan om fanatiek te streamen met je smartphone? Dan is een hogere snelheid aan te raden, met opties tot 400 Mbit/s, 700 Mbit/s, en zelfs 1 Gbit/s zit je bij Odido altijd goed. Bij de laatste twee opties kun je bovendien kiezen uit gratis streamingdiensten, zoals SkyShowtime en HBO Max.