De 5 beste Teufel aanbiedingen tijdens Singles Day 2021 (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon, soundbar of slimme speaker? Dan is het nú tijd om toe te slaan. Van 7 tot en met 11 november krijg je bij Teufel namelijk hoge kortingen vanwege Singles Day!

Hoge korting bij Teufel vanwege Singles Day

Het Duitse audiobedrijf Teufel biedt speakers en koptelefoons aan van de hoogste kwaliteit. Ter gelegenheid van Singles Day 2021 profiteer je van 7 tot en met 11 november bovendien van hoge kortingen. Betere prijzen zul je dit jaar niet vinden, ook niet tijdens Black Friday! We lopen de mooiste aanbiedingen met je langs.

Real Blue NC van €229,99 voor €129,99

Pendel jij elke dag op en neer naar je werk? Dan wil je natuurlijk in alle rust van je muziek genieten. De Real Blue NC koptelefoon van Teufel maakt dat mogelijk. Hij beschikt namelijk over actieve ruisonderdrukking, waarmee je omgevingsgeluiden eenvoudig wegfiltert.

Je streamt je muziek in hoge kwaliteit via bluetooth en neemt handsfree telefoontjes aan via Siri of OK Google. Dankzij de lange accuduur en de zachte oorkussens kun je de Real Blue NC urenlang dragen. Bovendien is de koptelefoon niet kieskeurig: naar welk genre je ook luistert, hij geeft je muziek altijd perfect weer.

Supreme In van €119,99 voor €69,99

Met de Supreme In brengt Teufel mooi design en uitstekend geluid samen. De grote 10,7 mm lineaire HD-drivers zorgen voor een precies hoog en een krachtige bas. Dankzij Bluetooth 5.0 stream je muziek in cd-kwaliteit. Ook draadloze telefoontjes of FaceTime-gesprekken klinken beter dan ooit.

Deze earbud koptelefoon zit los, maar ook stevig in je oor zonder druk op de gehoorgang uit te oefenen. De Supreme In is daardoor zeer geschikt voor lange luistersessies. Dat kan ook makkelijk, want de batterij gaat tot 16 uur mee. Een buitje onderweg is geen enkel probleem, want de koptelefoon is spatwaterdicht.

Cinebar 11 van €449,99 voor €399,99

De Cinebar 11 is een slanke soundbar die je films, series en games perfect weergeeft. 8 high performance long throw drivers en 8 eindversterkers zorgen samen met de draadloos bedienbare T 6 subwoofer voor indrukwekkend geluid. Dankzij de Dynamore® Ultra-technologie geniet je zelfs van virtuele surround sound.

Je koppelt de Cinebar 11 natuurlijk eenvoudig aan je tv, maar via bluetooth 5.0 ook aan je smartphone of tablet. Zo kun je je jouw favoriete nummers eenvoudig en in hoge kwaliteit streamen. Met de los verkrijgbare EFFEKT speakers is het mogelijk om de soundbar uit te breiden tot een volledig home cinema-systeem!

Radio 3Sixty van €349,99 voor €299,99

Teufels Radio 3Sixty heeft de looks van een klassieke radio, maar vergis je niet: deze kanjer zit bomvol hedendaagse technologie. Je bedient hem met de app, de afstandsbediening of met Amazon Alexa (in het Engels of Duits).

Daarnaast heb je ontzettend veel afspeelmogelijkheden. Kies voor DAB+, internetradio, Amazon Music of Spotify. Uiteraard kun je via bluetooth gewoon muziek streamen vanaf je smartphone.

Waar je ook zit, het 360 graden-geluid van de Radio 3Sixty zorgt ervoor dat jouw favorieten altijd perfect klinken. Dankzij de downfiring subwoofer geniet je van een hoog volume en een krachtige bas.

Move BT van €119,99 voor €49,99

Met de Move BT luister je in alle weersomstandigheden naar je favoriete muziek. De oordopjes zijn namelijk spatwaterdicht, waardoor een Hollandse bui geen enkel probleem is. Bovendien krijg je er drie verschillende maten earhooks bij, zodat er altijd eentje tussen zit die jou perfect past.

De 8 mm neodymium HD-drivers zorgen voor een gebalanceerd geluid en precieze bas. Daar kun je dankzij de grote batterij tot wel 20 uur van genieten. Zijn ze toch leeg? Met quick charge luister je zo weer verder.

Nóg meer kortingen en kortingscodes

Wil je liever een boombox of een andere koptelefoon? Kijk dan snel op de site van Teufel. Tot en met 11 november krijg je bij diverse producten namelijk een extra korting tussen de 15 en 50 euro. Je hebt hiervoor een speciale code nodig. Die vind je op de betreffende productpagina’s.