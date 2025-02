tado° slimme thermostaat nu fors in prijs verlaagd: zo scoor je hem goedkoop (ADV)

Met de tado° slimme thermostaat optimaliseer je eenvoudig je verwarming en verlaag je je maandlasten. iPhoned deelt drie belangrijke redenen waarom deze thermostaat een must-have is voor je huis.

Slim besparen op je energiekosten: waarom het de moeite waard is

Door de stijgende energieprijzen is het voor veel huishoudens belangrijker dan ooit om slim om te gaan met energieverbruik. Volgens de Consumentenbond gebruikt een gemiddeld huishouden in Nederland zo’n 1.200 m3 gas per jaar, wat neerkomt op ongeveer 3,3 m3 per dag. Met de huidige gasprijs van ongeveer 1,30 euro per m3, betaal je gemiddeld 130 euro per maand voor je gasverbruik.

Een slimme thermostaat biedt de oplossing om het binnenklimaat optimaal te regelen, terwijl je tegelijkertijd bespaart op je energiekosten. Met een slimme thermostaat kun je de temperatuur op afstand bedienen, instellen op basis van je dagelijkse routine en het verbruik monitoren, zodat je energieverbruik beter onder controle hebt en kosten bespaart.

Tado° is een van de populairste slimme thermostaten op de markt en staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke app en efficiënte energiebesparing. Bovendien zijn er momenteel flinke kortingen beschikbaar bij tink op tado°-producten, waardoor dit het perfecte moment is om te investeren in deze slimme oplossing voor je huis.

Tado° X: 3 redenen waarom jij deze thermostaat in huis wilt halen

De tado° X thermostaat is een uitstekende keuze voor wie de volledige controle over de verwarming in huis wil. Deze slimme thermostaat maakt het mogelijk om je verwarming precies af te stemmen op jouw levensstijl. Of je nu thuis werkt of de verwarming wilt aanpassen wanneer je niet thuis bent, de tado° app maakt het eenvoudig. Dankzij de slimme technologie kun je je huis altijd op de gewenste temperatuur houden, terwijl je energie en kosten bespaart.

1. Bespaar tot wel 28% op de kosten

Met de tado° radiatorknoppen en de bijbehorende bridge kun je tot wel 28% besparen op je verwarmingskosten. Als je niet tevreden bent of het systeem heeft niet genoeg bespaard, biedt tado° een terugbetaling van het volledige aankoopbedrag. Dit geldt voor producten die binnen 12 maanden zijn aangeschaft en minimaal 6 maanden actief zijn gebruikt. Tado° biedt daarnaast 10 jaar garantie op zijn apparaten, zodat je met zekerheid kunt investeren in een energiezuiniger verwarmingssysteem.

2. Bedien eenvoudig je verwarming op afstand met de app (inclusief Matter-ondersteuning):

Een ander voordeel van tado° is de gebruiksvriendelijke app waarmee je je verwarming op afstand kunt bedienen, ook met Matter-ondersteuning. Hiermee kun je slimme schema’s instellen, krijg je meldingen van open ramen en kun je de verwarming aanpassen op basis van het weer. Dit maakt tado° niet alleen handig, maar ook uiterst efficiënt voor het besparen van energie en kosten.

3. Energie besparen per kamer

Dankzij de radiatorknoppen van tado° kun je elke kamer in je huis afzonderlijk verwarmen. Dit biedt veel flexibiliteit, vooral als je bijvoorbeeld overdag thuis werkt. In plaats van je hele huis te verwarmen, kun je de verwarming alleen aanzetten in de kamers die je daadwerkelijk gebruikt, zoals bijvoorbeeld boven in je werkruimte. Zo bespaar je energie door onnodig verwarmen van ongebruikte ruimtes te voorkomen, terwijl je toch altijd een comfortabele temperatuur hebt in de kamer waar je bent.

Bespaar op tado° X slimme thermostaten en radiatorknoppen

Op dit moment zijn er flinke kortingen op tado° X-producten, waardoor je slim en voordelig je huis kunt verwarmen. De tado° X slimme thermostaat is nu afgeprijsd van 134,99 euro naar 99,95 euro, waarmee je maar liefst 35 euro bespaart. De tado° X draadloze slimme thermostaat starterkit is tijdelijk in prijs verlaagd van 199,95 euro naar 119,95 euro, wat je een korting van maar liefst 80 euro oplevert. Dit is de beste deal van dit moment!

Wil je daarnaast ook radiatorknoppen, zodat je in meerdere kamers afzonderlijk de temperatuur kunt instellen? Afhankelijk van het aantal kamers dat je los wilt verwarmen, zijn er aantrekkelijke bundelaanbiedingen:

Wil je nog meer kamers apart verwarmen? Er zijn ook combinatiepakketten met 4, 6 of 8 radiatorknoppen. Bekijk alle tado°-aanbiedingen en profiteer van de tijdelijke kortingen!

Overige slimme aanbiedingen van tink

Ben jij op zoek naar een slimme camera of slimme stekkers? Dan is dit het perfecte moment om toe te slaan, want tink heeft nu aantrekkelijke aanbiedingen op topmerken.

Zo is de eufyCam 3 Kit met drie camera’s, Homebase 3 en een Indoor Cam C220 nu verkrijgbaar voor 479 euro in plaats van 507,95 euro. Hiermee krijg je een complete beveiligingsoplossing voor zowel binnen als buiten, met haarscherpe beeldkwaliteit en slimme detectiefuncties. Ook de Ring spotlight cam plus batterij in zwart is flink in prijs verlaagd: van 156 euro voor slechts 134,36 euro.

Wil je liever energie besparen en je apparaten slim aansturen? Dan is de TP-Link Tapo P115 6-pack slimme wifi-stekkers een geweldige deal. Deze set is nu van 89,70 euro voor 69,95 euro in huis te halen, waardoor je eenvoudig meerdere apparaten in huis kunt automatiseren en je energieverbruik beter onder controle houdt.