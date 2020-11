Voor het maandthema ‘Wonen’ hebben we de beste smart home-deals voor je op een rij gezet! Zo bestel je de beste slimme thermostaten van tado° nu met korting en bespaar je eenvoudig energie en geld.

Vergeet je ook wel eens om je verwarming ‘s nachts of als je weggaat lager te zetten? Of zou je het fijn vinden dat je huis op een winterdag al een beetje verwarmd is zodra je de deur binnenstapt na een lange werkdag? Bekijk snel de uitgebreide mogelijkheden van de producten van tado° en begin met besparen. Slimme thermostaten en verwarmingsknoppen bestel je nu met flinke korting.

Energie besparen met slimme thermostaten

tado° is een toonaangevende fabrikant van slimme thermostaten in Europa. Dankzij de producten van tado° wordt energieverspilling beperkt en bespaar je heel eenvoudig energie. Dat is goed voor het milieu, maar natuurlijk ook voor de portemonnee.

Het ontwikkelen van slimme oplossingen voor klimaatregeling is het specialisme van tado°. Alle producten zijn ontwikkeld in Duitsland en beloven fijne duurzaamheid en gebruiksgemak.

De voordelen van tado°-producten

tado° biedt een oplossing voor elke woning, van een enkele radiator tot uitgebreide multi-kameropstellingen. Daarbij kunnen de producten geïntegreerd worden in verschillende systemen, waaronder Apple HomeKit en Google Home. De tado° Slimme Thermostaat is eenvoudig te installeren en binnen enkele minuten klaar om jouw verwarming slim te regelen.

Bovendien is de ”Slimme Thermostaat Starterkit V3+” van tado° in september benoemd tot “Beste koop” en ”Beste getest” door de Consumentenbond. Dit was in de test ”Beste Slimme Thermostaat voor de consument 2020″.

Comfort en gezondheid

tado° geeft je inzicht in de temperatuur en de luchtvochtigheid in je woning en adviseert je over hoe je de lucht in jouw woning gezond kunt houden. Daarbij worden open ramen gedetecteerd en verwerkt tado° de weersvoorspellingen. Zo passen de producten van tado° de temperatuur aan op basis van jouw locatie. Je kunt ook verschillende temperatuurschema’s instellen die passen binnen jouw routine.

Eenvoud en controle

Voeg je producten eenvoudig toe aan de tado°-app en stel deze naar wens in. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de producten automatisch aan gaan zodra je in de buurt van je woning komt. Of stel juist in dat de producten automatisch uit gaan als je jouw woning verlaat. Zo blijft er nooit een verwarming onnodig aan staan zonder dat er iemand thuis is.

Heb je al slimme luidsprekers in huis? Dan kun je jouw verwarming ook eenvoudig aansturen met spraakcommando’s.

Alle deals op een rijtje

Wij hebben maar liefst zeven topdeals van tado° op een rij gezet met verschillende (start) pakketten waar je nu tot wel 170 euro korting ontvangt! Daarbij ontvang je bij een aantal pakketten een gratis Google Nest Mini of Google Nest Hub cadeau. Kijk snel welk pakket aan jouw wensen voldoet en start met besparen.

Zit hier nog geen deal voor jou tussen? Bekijk dan het volledige aanbod van slimme producten van tado° op de website van tink.