Dit is de goedkoopste VPN: tijdelijk voor slechts 1,99 euro (ADV)

Surfshark bestaat zeven jaar en dat vieren ze met een hele goede aanbieding. Tijdelijk heb je al een VPN voor slechts 1,99 euro per maand en daarmee is het de goedkoopste dienst op de markt. We vertellen je alles over de verjaardagsactie.

Surfshark viert feest: 7 jaar de beste antivirus, VPN en meer

Was jij nog aan het wachten op een goede VPN-aanbieding? Dan is dit hét moment. Surfshark bestaat zeven jaar en viert dit met een wel heel fijne deal, waarmee ze momenteel de goedkoopste partij op de markt zijn.

De tweejarige Starter-bundel kost je tijdelijk slechts 1,99 euro per maand. Dat is een korting van maar liefst 87 procent. Heb je liever wat uitgebreidere functies? Ga dan voor Surfshark One of zelfs One+. Ook deze sluit je beide momenteel met korting af.

De voordelen van een VPN-verbinding

Een Virtual Private Network zorgt ervoor dat jij online veiliger bent. Je gegevens worden versleuteld verzonden naar de website die je gebruikt. Dit gaat niet via de dichtstbijzijnde server, maar via een server in een land die jij zelf selecteert. Al je gegevens blijven zo geheim.

Dit heeft als grootste voordeel dat kwaadwillenden niet met je identiteit aan de haal gaan. Je naam, locatie, bankgegevens en nog veel meer blijven zo veilig. Een leuke bijkomstigheid van een VPN-verbinding is dat je aanbod van streamingdiensten flink uit te breiden is.

Door te verbinden met een server in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en daarna naar Netflix of HBO Max te gaan, zie je direct het aanbod van dat land. Hier zitten vaak films en series tussen die we in Nederland niet kunnen streamen. Verder bekijk je ook sportevenementen die in Nederland niet meer (gratis) te bekijken zijn, zoals Formule 1 en de Engelse Premier League.

Korting op Surfshark Starter, One en One+

Surfshark heeft drie verschillende opties voor je, die je alle drie tijdelijk met korting afsluit. Ben je alleen geïnteresseerd in een VPN-verbinding om je gegevens te beschermen en het aanbod van streamingdiensten uit te breiden of meer sport te bekijken? Dan kies je voor Surfshark Starter.

Dit pakket kost je momenteel maar 1,99 euro per maand in plaats van 15,45 euro per maand, waardoor Surfshark de goedkoopste VPN aanbiedt op dit moment. Hierin zit dus de VPN-verbinding, maar ook krijg je een adblocker en een Alternative ID. Deze maakt een willekeurige persona voor je aan, compleet met mailadres en telefoonnummer die alles naar je ‘echte’ mail en nummer doorsturen.

Wil je ook antivirussoftware, ga dan voor Surfshark One. Je krijgt waarschuwingen op het moment dat je gegevens zijn betrokken bij een datalek en krijgt tijdens het Googlen geen advertenties te zien. Het complete pakket is One+, waarbij je ook je gegevens verwijdert uit databases. Voor One betaal je tijdelijk slechts 2,49 euro per maand (i.p.v. 17,95 euro per maand) en voor One+ 3,99 euro per maand (i.p.v. 20,65 euro per maand).

7 jaar Surfshark

Surfshark begon in 2018 als VPN-dienst. Een jaar later werd daar Alert en Search aan toegevoegd, waarmee je een waarschuwing krijgt zodra je gegevens in een datalek verschijnen en zoekresultaten zonder advertenties. Sinds 2021 behoort ook antivirus tot het aanbod en is Surfshark uitgegroeid tot een complete service voor online veiligheid.

Het bedrijf zorgt ervoor dat al je gegevens veilig blijven en slaat daarbij niks op. Het grootste doel is om iedereen zelf de controle te geven over de gegevens die online worden gedeeld.

Tot 87 procent korting op Surfshark

Vier het feest samen met Surfshark en maak gebruik van de aantrekkelijk kortingsactie. Je ontvangt tot wel 87 procent korting op de VPN-dienst en betaalt slechts 1,99 euro per maand én krijgt drie maanden extra. Hierdoor is Surfshark momenteel de goedkoopste VPN op de markt.

Wees er snel bij, want deze aanbieding is slechts beperkt geldig. Tot en met woensdag 30 april 2025 sluit je een abonnement met korting af.