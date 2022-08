Summer Deals bij Amac: tot 15% korting op Apple én een unieke kortingscode (ADV)

Wil je de zomer mooi afsluiten met wat nieuwe apparatuur van Apple? Dat kan het best tijdens de Summer Deals van Amac. Want bij Amac krijg je nu niet alleen de beste service (zoals altijd) maar ook korting tot wel 15% op allerlei Apple-devices!

Amac helpt je het beste met Apple-producten

Amac is Nederlands grootste Apple Premium Reseller. Met maar liefst 50 winkels verspreid over het hele land, bied Amac een compleet aanbod van Apple-producten en enorm veel accessoires. Plus het beste advies en de beste service natuurlijk.

Deze week geniet je bij Amac van de zomer én van kortingen tot wel 15%! Met de Summer Deals van Amac krijg je niet alleen deze korting, maar ook een exclusieve 5%-kortingscode (IPHONED2022) op alle Macs. De actie loopt vanaf nu tot en met 28 augustus 2022.

De Apple-producten die je voordelig in huis haalt

Apple Watch Series 7 – van €429 voor €409

De Apple Watch Series 7 is dé nieuwste smartwatch van Apple. Naast dat je natuurlijk gewoon de tijd afleest, houd je ermee al je sportavonturen bij en gebruik je apps zonder op je iPhone te kijken. Het scherm is iets groter geworden, zonder de smartwatch zelf te laten groeien. Natuurlijk geniet je met deze Apple Watch Series 7 van functies als valdetectie en helpt dit horloge je bij het bijhouden van fietsroutes, je slaapgedrag en hardlooprondes.

De adviesprijs is 459 euro, maar bij Amac haal je de Apple Watch Series 7 nu in huis vanaf 409 euro. Dan hebben we het over het 41 mm-model.

Apple Watch Series 7 Cellular – van €559 voor €499

Met de Apple Watch Series 7 Cellular geniet je van je Apple Watch, ook al is je iPhone niet in de buurt. Dezelfde specificaties als bij de vorige reguliere Apple Watch gelden ook voor deze smartwatch. Maar deze versie heeft wel iets speciaals! De Apple Watch Series 7 Cellular ondersteunt namelijk 4G. Zo kan je bellen en WhatsApp gebruiken tijdens het sporten en hoef je je iPhone niet bij je te hebben. Je hoeft dan niet onhandig je iPhone in je zak te houden terwijl je aan het hardlopen bent. Uiteraard gaat die vlieger alleen op als je een geschikt telefoonabonnement met multi-sim hebt. Heb je dat niet? Kies dan beter voor de gewone Series 7.

Apple heet Apple Watch Series 7 Cellular een adviesprijs van 559 euro gegeven, maar bij Amac haal je de Apple Watch Series 7 nu in huis vanaf 499 euro. Ook bij deze Apple Watch gaat het dan om het 41 mm-model.

iPad 2021 (9e generatie) – van €389 voor €369

De ‘reguliere’ iPad uit 2021 is de negende generatie van Apple’s tablet. Deze iPad is uitermate geschikt voor alledaags gebruik, maar kan dankzij de A13 Bionic-chip ook zwaardere taken aan. Met deze chip is hij 20% sneller dan de vorige generatie. Het fijne aan deze iPad is de prijs. Daarnaast biedt deze iPad ook een verbeterde camera met functies als Middelpunt. Ten slotte heeft het een 10,2-inch Retina-display. Ben je op zoek naar een goedkope iPad? Dan is de iPad 2021 iets voor jou.

De adviesprijs is van de iPad 2021 (9e generatie) is 389 euro, maar bij Amac haal je deze al vanaf 369 euro in huis.

AirPods Pro – van €279 voor €225

De AirPods Pro zijn hip. Je ziet er tegenwoordig iedereen mee rondlopen. Het zijn natuurlijk ook de beste draadloze oordopjes die Apple ooit heeft gemaakt. Naast een uitstekende geluidskwaliteit geniet je met de AirPods Pro van een vernieuwd design en actieve ruisonderdrukking. Je moet ook hard je best doen om met de AirPods Pro zonder batterij te komen zitten. De oplaadcase laadt de oortjes namelijk op zodra je ze erin opbergt.

Apple heeft de AirPods Pro een adviesprijs van 279 euro meegeven. Bij Amac haal je ze deze week in huis vanaf 225 euro! Daarbovenop krijg je ook een enorm goede service en garantie.

MacBook Pro (14 inch) – van €2.249 voor €1.999

De MacBook Pro is de krachtigste laptop die Apple heeft. En met de 14-inch versie wordt die ook niet te zwaar. Dankzij het prachtige mini-led-display zie je je video’s, foto’s en pagina’s haarscherp. De MacBook Pro 14-inch is uitgerust met een M1 Pro- of M1 Max-chip. Deze chips zijn door Apple zelf ontworpen en garanderen een rekenkracht waar je u tegen zet. Deze laptop is dus uitermate geschikt voor videobewerking, het produceren van muziek of ‘gewoon’ internetten. Daarnaast krijg je veel verschillende aansluitingen en een enorm lange accuduur.

De MacBook Pro koop je normaliter voor 2149 euro. Bij Amac haal je deze krachtpatser echter maar voor 1999 euro in huis!

Waarom zou je bij Amac je Apple-product halen?

Tot en met 28 augustus krijg je exclusief bij iPhoned in samenwerking met Amac 5% korting op alle Macs met de kortingscode: IPHONED2022. Daarnaast geniet je bij Amac ook enorm veel andere voordelen.

Door de speciaal getrainde medewerkers krijg je gratis persoonlijk advies in de 50 winkels in heel Nederland. Daar kan je de producten in het echt bekijken én testen. Ook krijg je een gratis training bij aanschaf van een nieuwe Mac of iPad. En heb je nog een oud apparaat dat je wilt inruilen? Dan krijg je korting op je nieuwe device én doe je iets goeds voor de planeet. Ten slotte zijn uiteraard ook alle officiële accessoires van Apple verkrijgbaar bij Amac.

Bestel je liever je Apple-producten? Als je dat bij Amac doet, dan worden deze gratis thuisbezorgd. Je kan er ook altijd voor kiezen om ze af te halen in een van de winkels. Waar wacht je nog op?