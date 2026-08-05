De Eredivisie begint: dit is waarom steeds meer mensen Ziggo en KPN vergelijken

De Eredivisie gaat weer van start, maar niet iedere voetbalfan kijkt op dezelfde manier naar ESPN. Tussen Ziggo en KPN zit namelijk een opvallend verschil dat invloed kan hebben op hoe jij je favoriete wedstrijden volgt. Dit is wat je moet weten.

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Voetbal kijken wordt anders: dit doen Ziggo en KPN met ESPN

Met de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen zijn de verschillen tussen Ziggo en KPN groter dan ooit. Ziggo biedt ESPN Compleet sinds 1 juli standaard aan in alle tv-pakketten. Daardoor hebben alle klanten automatisch toegang tot de ESPN-zenders, maar betalen ze daar ook voor mee via hun maandelijkse abonnement.

Bij KPN werkt het anders. Daar blijft ESPN een keuze die je zelf maakt. Wie alleen af en toe voetbal kijkt of geen interesse heeft in sport, hoeft dus niet automatisch voor de sportzenders te betalen. Ziggo-klanten betalen dus sinds de wijziging op 1 juli 2,50 euro per maand extra, ongeacht of ze gebruikmaken van ESPN.

Zelf bepalen hoe je sport en tv kijkt wordt steeds belangrijker

De twee providers kiezen hiermee voor een duidelijk andere aanpak. Ziggo richt zich op een uitgebreider basispakket waarin sport standaard is inbegrepen, terwijl KPN vooral de nadruk legt op flexibiliteit en de mogelijkheid om zelf extra zenders te kiezen. Welke optie het beste bij je past, hangt daarom vooral af van je kijkgedrag en de zenders die je het meest gebruikt.

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KPN laat klanten zelf kiezen voor ESPN en sport

Met de aftrap van het nieuwe Eredivisie-seizoen komend weekend willen veel voetbalfans natuurlijk direct klaarzitten voor de eerste wedstrijden. Toch verschilt het per provider hoe makkelijk je toegang krijgt tot live voetbal.

Bij KPN bepaal je zelf hoe uitgebreid je abonnement wordt. Wil je geen minuut missen van de Eredivisie, dan voeg je ESPN eenvoudig toe als extra optie. Kijk je nauwelijks sport, dan kun je juist kiezen voor een goedkoper basispakket zonder extra sportzenders. Zo betaal je alleen voor de diensten die je daadwerkelijk gebruikt.

Ziggo kiest voor een andere aanpak en bundelt meer diensten standaard in zijn pakketten. Daardoor krijgen klanten sneller toegang tot extra zenders en sport, terwijl KPN vooral inzet op flexibiliteit. Voor voetbalfans draait de keuze uiteindelijk vooral om de vraag: wil je alles in één pakket of bepaal je liever zelf welke extra’s je toevoegt?

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Dit is hoe je gratis ESPN Compleet scoort bij KPN

Bij KPN kun je voordeel opbouwen door verschillende diensten met elkaar te combineren, zoals internet, mobiel en tv. Hoe meer producten je van KPN gebruikt, hoe meer voordeel je krijgt. Dit werkt met een puntensysteem: je verzamelt punten en komt in een hoger level terecht. Hoe hoger dat level, hoe meer extra’s je kunt kiezen.

Zo kun je bijvoorbeeld korting krijgen op je mobiele abonnement en extra data ontvangen wanneer je ook internet van KPN op je adres hebt. Combineer je daarnaast een tv-abonnement, dan loopt het voordeel verder op. Afhankelijk van je pakket kun je daardoor extra’s krijgen, zoals aanvullende zenderpakketten en ook ESPN Compleet zonder extra kosten.

Deze toestellen scoor je nu flink goedkoper bij KPN

Tijdens de SmartPakkers profiteer je bij KPN tijdelijk van extra voordeel op verschillende smartphones. Wie op zoek is naar een nieuwe iPhone kan daardoor flink besparen. Zo krijg je bij een KPN-abonnement aantrekkelijke korting op populaire modellen zoals de iPhone 17 Pro en iPhone 17. Daarmee is dit een interessant moment om je abonnement te verlengen of over te stappen naar KPN met een nieuw toestel.

Hier vergelijk je zelf de beste providers

Wil je toch liever zelf verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.