Spotgoedkoop internetten? Deze bundel kost tijdelijk maar 50 cent
Jane van Brakel
30 juni 2026, 17:09
2 min leestijd
Spotgoedkoop internetten? Deze bundel kost tijdelijk maar 50 cent

Betaal je nog te veel voor je sim only? Bij Simyo loopt momenteel een scherpe actie op de bundels met 20 GB of 30 GB data. We leggen precies uit hoe deze deal werkt en wat je kunt verwachten.

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Bundel bij Simyo nu voor slechts 50 cent per maand

Bij Simyo profiteer je tijdelijk van de Meteen Doen Deals, waarmee je een flinke korting krijgt op een sim only-abonnement. Zo betaal je voor de bundels met 20 GB of 30 GB data tijdelijk slechts 50 cent per maand.

De actie geldt voor zowel een looptijd van 12 als 24 maanden. Kies je voor een abonnement van 24 maanden, dan betaal je de eerste negen maanden slechts 50 cent per maand. Ga je voor een looptijd van 12 maanden, dan profiteer je de eerste zes maanden van hetzelfde lage maandbedrag.

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Van toepassing op de 20 GB en 30 GB bundel

Voor de 20 GB-bundel betaal je in de eerste 9 maanden slechts 50 cent per maand, wat neerkomt op 4,50 euro in totaal. Daarna geldt het reguliere tarief van 5 euro per maand. Daar bovenop komen dan nog wel de maandelijkse kosten voor bellen en sms’en bij van 6 euro. Over de volledige looptijd van 24 maanden kom je dan uit op gemiddeld slechts 9,30 euro per maand.

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Ook de 30 GB-bundel heeft een tijdelijke actieprijs waarbij je in de eerste negen maanden slechts 50 cent per maand betaalt. Na deze periode betaal je het standaardtarief van 7 euro per maand. Voor bellen en sms’en geldt daarnaast een vaste maandelijkse toeslag van 6 euro.Wanneer je alles over 24 maanden bij elkaar optelt, kom je uit op een gemiddeld maandbedrag van 10,56 euro.

Scoor een bundel voor 50 cent

Dit wil je weten over Simyo als provider

Simyo is een Nederlandse mobiele provider en onderdeel van KPN. De provider richt zich volledig op online aanbod en werkt dus zonder fysieke winkels. Je kiest eenvoudig een bundel en beheert je abonnement via de app of website. Omdat Simyo gebruikmaakt van het KPN-netwerk, is de dekking in Nederland over het algemeen uitstekend en vergelijkbaar met die van KPN zelf.

De provider staat vooral bekend om zijn scherpe prijzen en eenvoudige aanpak zonder extra poespas. Daardoor is Simyo populair bij gebruikers die lage maandkosten willen en hun mobiele zaken graag zelf digitaal regelen.

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