Pak je kans: deze Sony-koptelefoon is nu wel héél verleidelijk geprijsd

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
10 november 2025, 15:59
Pak je kans: deze Sony-koptelefoon is nu wel héél verleidelijk geprijsd

De Sony WH1000XM4 is al een tijdje te koop, maar hij is nog steeds een van de beste koptelefoons op de markt. Zeker nu deze Sony XM4 een stuk goedkoper is!

Sony WH1000XM4: nu voor de beste prijs

De Sony WH-1000XM4 is al jaren een van favoriete koptelefoons onder muziekliefhebbers. Deze koptelefoon staat bekend om zijn indrukwekkende noise cancelling en comfortabele pasvorm. Dit maakt deze Sony XM4 perfect voor thuis, onderweg of op kantoor.

sony wh1000-xm4

Nu hij flink in prijs is gezakt, is dit hét moment om deze koptelefoon in huis te halen zonder dat je de hoofdprijs moet betalen. Hij kost nu nog maar 177,90 euro. Dat is een stuk lager dan de huidige adviesprijs bij Sony van 219 euro.

Bekijk de Sony WH1000XM4 bij Amazon

Deze prijs geldt overigens alleen voor de blauwe versie. De zilveren en de zwarte zijn nog steeds wat duurder. Waarbij de zwarte versie zelfs het duurst is.

Er zijn inmiddels al twee opvolgers verschenen van deze koptelefoon: de WH-1000XM5 en de WH-1000XM6. Toch zijn de verschillen tussen deze Sony XM4 en de nieuwere varianten niet al te groot. Zeker nu de prijs flink lager is voor de XM4, heb je voor dit bedrag een uitstekende koptelefoon.

sony wh1000xm4 op hoofd

De Sony WH1000XM4 in het kort

Dankzij de krachtige drivers en ondersteuning voor high-res audio levert de WH-1000XM4 een mooi geluid. Dat betekent diepe bassen en heldere tonen. De comfortabele pasvorm met zachte oorkussens maakt de koptelefoon ideaal voor langdurig gebruik.

Naast de geluidskwaliteit blinkt de WH-1000XM4 uit in een aantal handige functies. Zo pauzeert je muziek automatisch wanneer je de koptelefoon afzet en past de koptelefoon het geluid aan op basis van je omgeving en activiteit.

Ook handig: je kunt eenvoudig schakelen tussen twee apparaten waarmee de koptelefoon verbonden is. Dat is natuurlijk lekker makkelijk als je bijvoorbeeld tegelijk verbonden wilt zijn met je laptop en je smartphone. Met een accuduur van 30 uur en een snellaadfunctie biedt deze Sony XM4 alles wat je nodig hebt voor dagelijks gebruik!

