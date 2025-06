Sony WH-1000XM5 koptelefoon tijdelijk goedkoper dan ooit

De Sony WH-1000XM5 is een koptelefoon met uitstekende noise cancelling. Ondertussen heeft hij een opvolger, waardoor hij flink goedkoper is. De prijs was zelfs nog nooit zo laag. We vertellen je waar je moet zijn.

Sony WH-1000XM5 haal je hier goedkoper dan ooit

Sony kondigde vorige maand eindelijk een opvolger voor de high-end Sony WH-1000XM5 aan. Beide zijn uitgerust met één van de beste noise cancelling-functies op de markt. En daar betaal je flink voor. De Sony WH-1000XM5 kreeg bij introductie een adviesprijs van 420 euro (de WH-1000XM6 ligt zelfs op 450 euro).

Doordat de Sony WH-1000XM6 nu verkrijgbaar is, daalt de WH-1000XM5 koptelefoon fors in prijs. Hij is zelfs nog nooit zo goedkoop geweest. Voor de bluetooth hoofdtelefoon betaal je momenteel 223,56 euro bij AliExpress.

Je krijgt hierbij de garantie dat het gaat om een officieel product, dus zorgen om namaak zijn niet nodig. Let op dat de levertijd wel wat langer is, omdat de koptelefoon vanuit Spanje wordt verzonden. Wil je hem nou zo snel mogelijk op je hoofd en muziek luisteren? Dan is-ie daarna het voordeligst bij Amazon. Hier betaal je 277 euro.

Sony WH-1000XM5: uitstekende geluidskwaliteit én noise cancelling

De koptelefoons van Sony behoren al jaren tot de top. Haal je in plaats van de allernieuwste de WH-1000XM5 in huis, dan heb je dus nog steeds een extreem goede bluetooth hoofdtelefoon. Hij beschikt over uitstekende geluidskwaliteit, maar vooral de noise cancelling die Sony levert is onovertroffen.

Hierdoor hoor jij alleen nog wat je wilt horen, namelijk jouw favoriete muziek of podcast. Je wordt niet meer afgeleid door irritante geluiden, zoals je pratende collega’s of de wind. Het is mogelijk om met twee apparaten tegelijk te verbinden. Tof is ook de functie die ervoor zorgt dat het geluid automatisch gepauzeerd wordt als je begint met praten.

Daarnaast kan hij het geluid en mate van ruisonderdrukking afstemmen op jouw gebruik en de omgeving. Een nadeel van deze koptelefoon is echter dat je hem niet makkelijk inklapt. Daardoor is hij voor mensen die veel onderweg zijn minder aan te raden.

Sony WH-1000XM4 nóg goedkoper of liever de WH-1000XM6?

Wil je nou wel graag een inklapbare koptelefoon? De Sony WH-1000XM4 kon dit en ook bij de gloednieuwe is dit weer mogelijk. Daardoor zijn deze twee de beste keuze voor mensen die veel onderweg zijn. De WH-1000XM4 is hierbij natuurlijk nog veel goedkoper: deze heb je al in handen voor 187,99 euro bij AliExpress.

Kies je voor het beste van Sony, dan moet je de WH-1000XM6 hebben. Deze kost je nog de adviesprijs van 449 euro. In onze review lees je wat redacteur Piet-Jan van de nieuwste aanwinst van de serie vindt.