Gratis Sony WH-1000XM4 koptelefoon t.w.v. 249 euro? Zo krijg je hem tijdelijk cadeau

Op zoek naar een goede koptelefoon én een scherp sim only-abonnement? Bij Belsimpel krijg je nu tijdelijk de Sony WH-1000XM4 t.w.v. 249 euro helemaal gratis bij een Odido sim only.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo scoor je een gratis Sony WH-1000XM4 koptelefoon t.w.v. 249 euro

Tijdelijk krijg je bij Belsimpel de populaire Sony WH-1000XM4 koptelefoon (ter waarde van 249 euro) helemaal gratis bij een sim only-abonnement van Odido. Deze koptelefoon staat bekend om de indrukwekkende noise cancelling en comfortabele pasvorm. Dit maakt het apparaat perfect voor thuis, onderweg of op kantoor.

De actie geldt voor alle tweejarige abonnementen, ongeacht de bundel die je kiest. Zelfs bij de kleinste bundel van 2 GB ontvang je de koptelefoon cadeau. Let op: deze deal is slechts geldig tot en met zondag 8 juni 2025, dus wacht niet te lang als je ervan wilt profiteren.

De voordelen van Odido

Odido staat bekend om zijn stabiele en betrouwbare netwerk. Of je nu een kleine bundel van 2 GB nodig hebt of liever onbeperkt internet gebruikt: er is altijd een passende optie. Kies je voor Unlimited, dan bepaal je zelf de snelheid van je verbinding, van een voordelige 20 Mbit/s tot razendsnelle 1Gbit/s. Perfect voor wie veel onderweg is en onbezorgd online wil blijven. Van plan om intensief te gamen of in hoge kwaliteit te streamen? Ga dan voor een hogere snelheid, zoals 700 Mbit/s of 1Gbit/s.

Extra korting bij Odido met combinatievoordeel

Combineer je meerdere abonnementen op hetzelfde adres met Klantvoordeel, dan krijg je mooie extra’s. Denk bijvoorbeeld aan elke maand dubbele data, tot wel 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting per maand op internet voor thuis. Een slimme manier om meer uit je abonnement te halen en te besparen op je maandlasten!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Sony WH-1000XM4 in het kort

De Sony WH-1000XM4 is een premium draadloze koptelefoon die bekendstaat om zijn uitstekende noise cancelling. Of je nu onderweg bent of thuis werkt, deze koptelefoon blokkeert omgevingsgeluid effectief, zodat je volledig opgaat in je muziek, podcast of videogesprek.

Dankzij de krachtige drivers en ondersteuning voor high-res audio levert de WH-1000XM4 een rijk en gebalanceerd geluid, met diepe bassen en heldere tonen. De comfortabele pasvorm met zachte oorkussens maakt de koptelefoon ideaal voor langdurig gebruik.

Naast geluidskwaliteit blinkt de WH-1000XM4 uit in een aantal slimme functies. Zo pauzeert je muziek automatisch wanneer je de koptelefoon afzet en past de koptelefoon het geluid aan op basis van je omgeving en activiteit. Ook handig: je kunt eenvoudig schakelen tussen twee apparaten dankzij multipoint-connectiviteit, ideaal als je bijvoorbeeld tegelijk verbonden wilt zijn met je laptop en smartphone. Met een accuduur van 30 uur en een snellaadfunctie biedt deze koptelefoon alles wat je nodig hebt voor dagelijks gebruik.

Pluspunten Krachtige Noise Cancelling

Krachtige Noise Cancelling Multipoint-connectiviteit Minpunten Geen IP-certificering

Geen IP-certificering Niet compleet inklapbaar

Vakantiegelddeals bij Belsimpel

Deze deal is zeker interessant, maar misschien is Odido of deze Sony-koptelefoon niet helemaal jouw ding, geen probleem. Er zijn namelijk nog genoeg andere interessante aanbiedingen. Zo krijg je bijvoorbeeld de Sennheiser Momentum 4 (adviesprijs: 369,90 euro) helemaal gratis bij een Lebara sim only-abonnement vanaf 10 GB.