Nieuwe koptelefoon van Sony scoor je nu voor minder dan 200 euro tijdens Black Friday!

De koptelefoons van Sony staan bekend om hun fenomenale noise cancelling en flink prijskaartje. Maar met deze prijs is nu hét moment om toe te slaan!

Nieuwe koptelefoon van Sony voor minder dan 200 euro

De Sony WH-1000XM5(SA) kreeg bij de introductie een adviesprijs van boven de 400 euro. Maar deze koptelefoon is nu flink goedkoper geworden. Je scoort hem nu voor 199 euro bij Bol! Let op, want deze aanbieding is tijdelijk. Op = op!

Sony WH-1000XM5SA: uitstekende geluidskwaliteit én noise cancelling

De WH-1000XM-serie van Sony staat bekend om zijn indrukwekkende noise cancelling, en dat merk je meteen zodra je deze WH-1000XM5SA opzet. De koptelefoon dempt omgevingsgeluid zó effectief dat het geronk van auto’s, het constante lawaai in de trein en andere achtergrondgeluiden vrijwel niet meer storen.

Ook stemmen worden goed weggefilterd, al kun je ze soms nog wel net horen. Maar dat is ook zo bij vrijwel elke andere koptelefoon met ruisonderdrukking. Verder is de geluidskwaliteit prima van de WH-1000XM5SA. Het geluid is warm, helder en in balans. Precies wat je van een koptelefoon in deze prijsklasse mag verwachten.

Daarbij zit de WH-1000XM5SA ook comfortabel op je hoofd, zelfs tijdens lange luistersessies. De batterijduur van ongeveer 30 uur (met noise cancelling ingeschakeld) maakt hem ideaal voor dagelijks gebruik, reizen en thuiswerken. Zet je de ruisonderdrukking uit? Dan kun je zelfs tot 40 uur muziek luisteren met één lading.

Met 3 minuten opladen kun je ongeveer 1 uur vooruit. Na 10 minuten opladen kun je ongeveer 5 uur naar muziek luisteren. Met een snelle oplader haal je er zelfs meer uit.

Deze WH-1000XM5SA is overigens exact hetzelfde als de normale WH-1000XM5, met slechts één verschil. Deze versie wordt geleverd met een softcase opberghoes in plaats van de grote hardcase cover. Daarom is deze versie van de populaire koptelefoon ook net wat makkelijker mee te nemen in je tas.

Ben je op zoek naar een premium koptelefoon met topklasse noise cancelling? Dan is de WH-1000XM5SA een absolute aanrader.

Sony WH-1000XM6: net iets beter, maar wel duurder

Inmiddels heeft de WH-1000XM5(SA) een opvolger. De nieuwste versie van deze koptelefoon is de Sony WH-1000XM6. Deze koptelefoon heeft een paar verbeteringen ten opzichte van de XM5(SA). De belangrijkste verschillen zetten we hieronder voor je op een rij.

Vouwbaar ontwerp: de XM6 is opvouwbaar en daardoor makkelijker mee te nemen.

de XM6 is opvouwbaar en daardoor makkelijker mee te nemen. Stevigere, bredere hoofdband: hierdoor voelt de koptelefoon robuuster aan;

hierdoor voelt de koptelefoon robuuster aan; Verbeterde noise cancelling: met twaalf microfoons (in plaats van acht) en een nieuwe chip is de ruisonderdrukking merkbaar beter;

met twaalf microfoons (in plaats van acht) en een nieuwe chip is de ruisonderdrukking merkbaar beter; Beter gebalanceerd geluid: de XM6 klinkt verfijnder en meer in balans;

de XM6 klinkt verfijnder en meer in balans; Bluetooth 5.3: nu met ondersteuning voor Bluetooth 5.3, LC3, LE Audio en straks ook Auracast;

nu met ondersteuning voor Bluetooth 5.3, LC3, LE Audio en straks ook Auracast; Opladen én luisteren tegelijk: je kunt via Bluetooth muziek luisteren terwijl je via usb-c oplaadt, iets wat bij de XM5 niet kan;

je kunt via Bluetooth muziek luisteren terwijl je via usb-c oplaadt, iets wat bij de XM5 niet kan; Betere gesprekskwaliteit: vooral in rumoerige omgevingen ben je duidelijker te verstaan;

vooral in rumoerige omgevingen ben je duidelijker te verstaan; Nieuwe luistermodi: je kunt kiezen uit ‘Standaard’, ‘Achtergrondmuziek’ en ‘Bioscoop’;

je kunt kiezen uit ‘Standaard’, ‘Achtergrondmuziek’ en ‘Bioscoop’; Compactere draagcase: de case is kleiner geworden en heeft nu een magnetische sluiting.

De verbeteringen zijn leuk, maar niet per se een dealbreaker. Daar staat tegenover dat je voor de Sony WH-1000XM6 wel wat meer moet betalen. Gelukkig is ook deze versie van de koptelefoon wat goedkoper te krijgen. In plaats van 449 euro betaal je dan 386 euro (voor de blauwe versie).