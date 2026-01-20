Zo scoor je een gratis Sony WH-1000XM5-koptelefoon (of de Sony ULT Wear)

Scoor een gratis Sony WH-1000XM5 of een Sony ULT Wear-koptelefoon bij je nieuwe sim only-abonnement. Hieronder zetten we de deals voor je onder elkaar.

Zo scoor je een gratis koptelefoon van Sony

Bij Belsimpel scoor je nu tijdelijk een gratis Sony-koptelefoon als je een nieuw 2-jarig Odido sim only-abonnement afsluit, geldig op alle bundels vanaf 10 GB. Kies je voor 10 GB of 20 GB, dan krijg je de basrijke Sony ULT Wear ter waarde van 199 euro cadeau; ga je voor unlimited internet vanaf 400 Mbit/s, dan ontvang je het topmodel de Sony WH-1000XM5 ter waarde van 349 euro.

Dit wil je weten over de Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 is een premium draadloze over-ear koptelefoon die uitblinkt in noise cancelling (NC) en geluidskwaliteit, met een nieuw slank design zonder opvouwbare bogen maar met een stevige draagcase. Hij biedt tot 30 uur batterijduur met NC aan (40 uur uit), ondersteunt LDAC voor hi-res audio en heeft features zoals Auto NC Optimizer, Speak-to-Chat en touch-bediening via de app.

Verder is hij uitgerust met gebalanceerde klank, uitstekende belkwaliteit met AI-ruisonderdrukking en de beste noise cancelling tegen lage en hoge frequenties, al kan hij wel wat zwaarder aanvoelen en mist hij multipoint voor twee apparaten tegelijk.

Alles wat je wil weten over de Sony ULT Wear

De Sony ULT Wear is een draadloze koptelefoon die speciaal gemaakt is voor wie houdt van stevige basmuziek, met een speciale ULT-knop waarmee je kiest tussen diepe bas (ULT1) of extra harde bas (ULT2) voor een superkrachtige sound.

Hij blokkeert goed het geluid om je heen en laat stemmen door als je wilt praten, met wel 30 uur accu als de noise cancelling aanstaat (of 50 uur zonder), Bluetooth om twee toestellen tegelijk te koppelen en heldere gesprekken dankzij slimme microfoons. Met 40 mm speakers, snel opladen in drie minuten voor 1,5 uur muziek en een opvouwbaar ontwerp, is hij perfect als je een goede koptelefoon wil zonder gelijk de hoofdprijs te betalen.

Waarom je wil kiezen voor Odido

Odido is een populaire keuze voor sim only-abonnementen dankzij het grote aanbod, van 2 GB data tot 10 GB of onbeperkt internet, je hebt al een abonnement vanaf 14 euro per maand. Daarnaast bieden ze diverse Unlimited-opties met uiteenlopende internetsnelheden, ideaal voor wie altijd online wil zijn.

Heb je thuis Odido-internet of meerdere abonnementen op hetzelfde adres? Dan profiteer je maandelijks van extra’s zoals dubbele data, 2,50 euro korting op je abonnement, tot 7,50 euro korting op Unlimited-pakketten en 5 euro korting op je thuisinternet.