iPhone 17 Pro nu tot 7,50/mnd korting op Odido abonnementen

Bekijk actie

Deze draadloze oordopjes hebben de beste ruisonderdrukking én krijg je alleen vandaag gratis

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
15 september 2025, 10:17
2 min leestijd
Deze draadloze oordopjes hebben de beste ruisonderdrukking én krijg je alleen vandaag gratis

Het is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een extra scherpe deal! Alleen vandaag profiteer je van een gratis set Sony WF-1000XM5-oordopjes bij je nieuwe sim only-abonnement.

Lees verder na de advertentie.

Magic Monday bij Belsimpel

gratis sony wf-1000xm5

Als je vandaag, op 15 september, een nieuw tweejarig KPN-abonnement afsluit, ontvang je de populaire Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes er kosteloos bij. Voor 20 euro per maand heb je daarbij 15GB data met een downloadsnelheid van 300 Mbps en 150 belminuten of sms’jes.

Wie liever onbeperkt wil bellen en sms’en, betaalt slechts één euro extra per maand. Wil je bovendien onbeperkt internet, dan kost het abonnement 26,50 euro per maand.

Scoor de gratis Sony WF-1000XM5

Bij deze sim only-abonnnementen geldt de actie

Alleen vandaag ontvang je dus de Sony WF-1000XM5 gratis bij je sim only-abonnement van KPN. Dit is geldig vanaf 15GB. Daardoor heb je de volgende mogelijkheden om uit te kiezen:

BundelPrijs per maand
15GB€20,-
Onbeperkt met 50 Mbit/s€26,50
Onbeperkt met 400 Mbit/s€31,50
Onbeperkt met 600 Mbit/s€34,-
Onbeperkt met 1000 Mbit/s€39,-

Dit zijn de Sony WF-1000XM5

De Sony WF-1000XM5 staat bekend om zijn uitstekende noise-cancelling en behoort tot de beste draadloze oordopjes die Sony momenteel aanbiedt. Op een volle accu luister je tot acht uur lang, ook met ruisonderdrukking ingeschakeld. Zet je deze functie uit, dan gaat de batterij nog langer mee.

Zijn de dopjes bijna leeg, dan zijn ze in drie minuten genoeg opgeladen om weer een uur vooruit te kunnen. Dankzij de mogelijkheid om ze met meerdere apparaten tegelijk te verbinden, schakel je eenvoudig tussen bijvoorbeeld je telefoon en laptop.

Ontdek de aanbieding

Vergelijk zelf de beste prijzen

Met Magic Monday bij Belsimpel profiteer je dus niet alleen van een scherp geprijsd sim only-abonnement bij KPN, maar krijg je er ook nog eens een van de beste oordopjes van dit moment gratis bij. Ben je te laat voor deze actie of wil je andere mogelijkheden bekijken, dan kun je in de sim only-prijsvergelijker altijd de scherpste deal vinden.

Ga naar de vergelijker

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apple audio en tv

Bekijk ook

5 redenen waarom de iPhone 17 Pro beter is dan de 16 Pro (ADV)

5 redenen waarom de iPhone 17 Pro beter is dan de 16 Pro (ADV)

12 september 2025

Action verkoopt slimme HDMI sync box met LED-strip voor je tv voor minder dan 35 euro

Action verkoopt slimme HDMI sync box met LED-strip voor je tv voor minder dan 35 euro

10 september 2025

Zo pre-order je de Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 en SE 3 en heb je hem als eerste in huis

Zo pre-order je de Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 en SE 3 en heb je hem als eerste in huis

9 september 2025

Hier pre-order je de AirPods Pro 3 (en heb je ze als eerste in huis)

Hier pre-order je de AirPods Pro 3 (en heb je ze als eerste in huis)

9 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren