Deze draadloze oordopjes hebben de beste ruisonderdrukking én krijg je alleen vandaag gratis

Het is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een extra scherpe deal! Alleen vandaag profiteer je van een gratis set Sony WF-1000XM5-oordopjes bij je nieuwe sim only-abonnement.

Magic Monday bij Belsimpel

Als je vandaag, op 15 september, een nieuw tweejarig KPN-abonnement afsluit, ontvang je de populaire Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes er kosteloos bij. Voor 20 euro per maand heb je daarbij 15GB data met een downloadsnelheid van 300 Mbps en 150 belminuten of sms’jes.

Wie liever onbeperkt wil bellen en sms’en, betaalt slechts één euro extra per maand. Wil je bovendien onbeperkt internet, dan kost het abonnement 26,50 euro per maand.

Bij deze sim only-abonnnementen geldt de actie

Alleen vandaag ontvang je dus de Sony WF-1000XM5 gratis bij je sim only-abonnement van KPN. Dit is geldig vanaf 15GB. Daardoor heb je de volgende mogelijkheden om uit te kiezen:

Bundel Prijs per maand 15GB €20,- Onbeperkt met 50 Mbit/s €26,50 Onbeperkt met 400 Mbit/s €31,50 Onbeperkt met 600 Mbit/s €34,- Onbeperkt met 1000 Mbit/s €39,-

Dit zijn de Sony WF-1000XM5

De Sony WF-1000XM5 staat bekend om zijn uitstekende noise-cancelling en behoort tot de beste draadloze oordopjes die Sony momenteel aanbiedt. Op een volle accu luister je tot acht uur lang, ook met ruisonderdrukking ingeschakeld. Zet je deze functie uit, dan gaat de batterij nog langer mee.

Zijn de dopjes bijna leeg, dan zijn ze in drie minuten genoeg opgeladen om weer een uur vooruit te kunnen. Dankzij de mogelijkheid om ze met meerdere apparaten tegelijk te verbinden, schakel je eenvoudig tussen bijvoorbeeld je telefoon en laptop.

Vergelijk zelf de beste prijzen

Met Magic Monday bij Belsimpel profiteer je dus niet alleen van een scherp geprijsd sim only-abonnement bij KPN, maar krijg je er ook nog eens een van de beste oordopjes van dit moment gratis bij. Ben je te laat voor deze actie of wil je andere mogelijkheden bekijken, dan kun je in de sim only-prijsvergelijker altijd de scherpste deal vinden.