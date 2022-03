Zo haal je een speaker van Sonos goedkoper in huis (ADV)

Haal nu bij HiFI Klubben verschillende speakers van Sonos veel goedkoper in huis. Check deze pagina voor de outlet-actie van HiFi Klubben.

Altijd al een draadloos hifi systeem willen hebben die je hele huis met geluid kan vullen? Dan ben je bij Sonos aan het juiste adres! Je kunt bij Sonos beginnen met een enkele speaker voor in je woonkamer óf meteen de badkamer, keuken en slaapkamer vullen met muziek.

Alle speakers zijn via de Sonos-app met elkaar verbonden. Hiermee bepaal je eenvoudig welke muziek je in welke kamer afspeelt. Ook kan je in elke kamer hetzelfde nummer gesynchroniseerd aanzetten. Zo kun je wandelen door het huis en altijd en overal jouw favoriete liedje horen. Sonos heeft ook nog een speakers om het geluid van je televisie te verbeteren. Bij HiFi Klubben haal je Sonos-speakers nu extra voordelig.

Wat houdt de HiFi Klubben ‘outlet’ in?

Onder ‘Outlet’ bij HiFi Klubben vind je onder andere demo-modellen, producten die uit het assortiment gaan of de overtollige voorraad van alle HiFi Klubben-winkels. Deze haal je op voor vlijmscherpe prijzen. Je kunt zoeken op winkel, product of een andere categorie. Op de outlet aanbiedingen krijg je overigens altijd 5 jaar garantie.

De producten van de outlet zouden retouren kunnen zijn. Hierbij is bijvoorbeeld de doos ooit al geopend, maar zijn de speakers nog zo goed als nieuw. Wij hebben enkele top deals op een rijtje gezet. Zo haal je een verschillende speakers van Sonos veel goedkoper in huis. Succes met de koopjesjacht!

Sonos Arc – bespaar 74 euro

De Sonos Arc is een draadloze soundbar voor je televisie. Deze speaker creëert een heus surroundeffect. Met hulp van Dolby Atmos krijgt je televisie door deze speaker dus een mooi 3D geluid. Ideaal voor het kijken van films en series, maar ook goed voor het afspelen van muziek of podcasts. De draadloze speaker van Sonos is eenvoudig te installeren. Je hoeft deze soundbar niet eens aan te zetten; hij weet wanneer de tv aangaat en activeert zichzelf automatisch. Ook kun je de Sonos Arc via de ingebouwde stembesturing harder of zachter zetten.

Via de Night Sound-optie versta je de film door deze soundbar zelfs op laag volume. Dit is ideaal voor als je partner of kinderen al slapen. De Sonos Arc is tevens te koppelen aan het Sonos-multiroomsysteem. De ideale speaker voor je woonkamer dus!

Sonos Sub (Gen 3)– bespaar 50 euro

De Sonos Sub (Gen 3) is een krachtige draadloze subwoofer die heel je kamer vult met een diep basgeluid. Hij kan zowel liggend als staand geplaatst worden. Je hebt enkel een stopcontact en de Sonos-app nodig om hem aan te sluiten. Als je deze subwoofer combineert met andere speakers van Sonos, creëer je eenvoudig een complete stereo-installatie. En dat kan allemaal zonder bedrading. Omdat de twee basspeakers naar elkaar toe zijn gericht, krijg je met de Sonos Sub een helder mooi basgeluid dat zelfs kan doordringen tot je lichaam. Met deze subwoofer hoor je niet alleen de bas, maar voel je hem dus ook.

De Sonos Sub (Gen 3) is op de grond te plaatsen, maar kan ook opgehangen worden met het speciale ophangsysteem. Wil je helemaal opgaan in de film en elke lage toon voelen? Check dan de draadloze Sonos-subwoofer. Deze speaker van Sonos is nu tijdelijk goedkoper.

Sonos Roam – bespaar 32 euro

De Sonos Roam is de perfecte draadloze speaker voor ieder soort gebruik. Met deze draagbare speaker kan je altijd en overal genieten van je muziek of podcast. Ben je buiten aan het barbecueën? Of wil je muziek luisteren in het park? Dan is de Sonos Roam een goede optie voor jou. Doordat accu maar liefst 10 uur mee gaat, luister je altijd en overal muziek. De Sonos Roam is tevens stof- en waterdicht. Hierdoor is de bluetooth-speaker ook te gebruiken in bad of op het strand. Met deze draagbare Sonos Roam hoor je zowel de bastonen als de hoogste tonen uitstekend.

Met de Sonos-app wissel je eenvoudig tussen een wifi-verbinding, zodat de speaker in het Sonos geluidssysteem te plaatsen is, als een simpele bluetooth verbinding. De stembedieningsfunctie zorgt ervoor dat je gemakkelijk de muziek kan besturen. Luister met deze Sonos Roam goedkoper en overal naar je favoriete nummers.

Meer outlet-aanbiedingen

Bij HiFi Klubben vind je nu niet alleen de beste Sonos deals. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar draadloze oortjes, ben je bij de outlet van HiFi Klubben aan het juiste adres.

Zo koop je de Sony wf-1000xm4 oortjes bij HiFi Klubben met veel korting. Deze oordoppen gaan minimaal 8 uur mee en zijn op te laden in het handige opbergdoosje. De Sony wf-1000xm4 oortjes leveren een mooi hifi geluid en hebben uitstekende ruisonderdrukking. Met deze oortjes kan je ongestoord naar muziek luisteren of een telefoon gesprek voeren.

Ook de Sennheiser Momentum True Wireless 2 oortjes koop je bij HiFi Klubben nu extra voordelig. Naast een uitstekende ruisonderdrukking bieden deze oortjes van Sennheiser ook een gebalanceerd geluid. Deze oortjes gaan 7 uur mee, maar kunnen in het opbergdoosje nog drie keer opgeladen worden. Daardoor kan je onderweg maar liefst 28 uur lang muziek luisteren zonder in de buurt te zijn van een oplader. Met de touchcontrol-functie bedien je de muziek zonder dat je je iPhone uit je broekzak hoeft te halen. Ook beschikken deze Sennheiser Momentum True Wireless 2 oortjes over een slimme pauzefunctie; ze stoppen de muziek automatisch als je de oordopjes uit je oren haalt.