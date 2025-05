Sonos Ace koptelefoon goedkoper dan ooit: minder dan 350 euro

De Sonos Ace koptelefoon en diverse speakers zijn nu scherp geprijsd. Profiteer van deze tijdelijke kortingen! Bekijk hieronder de beste deals.

Op zoek naar een goede deal op Sonos-producten? Dan heb je geluk: naast flinke kortingen op verschillende populaire speakers is ook de nieuwe Sonos Ace koptelefoon tijdelijk goedkoper dan ooit. Dit is hét moment om jouw favoriete Sonos-speakers met een mooie korting in huis te halen. Hieronder hebben we alle huidige aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Sonos Ace koptelefoon: nu met maar liefst 150 euro korting

De gloednieuwe Sonos Ace koptelefoon is nu tijdelijk goedkoper dan ooit. Met een flinke korting van maar liefst 150 euro haal je deze premium koptelefoon nu extra voordelig in huis. Een unieke kans voor wie op zoek is naar topkwaliteit audio of je nu onderweg bent, thuiswerkt of gewoon ongestoord wilt genieten van je favoriete muziek.

De Sonos Ace levert indrukwekkende hifi-audio met rijke details en krachtige bas, precies zoals je van Sonos mag verwachten. Dankzij de geavanceerde actieve noise cancelling geniet je van volledige stilte om je heen, terwijl je met Aware Mode juist eenvoudig omgevingsgeluiden toelaat wanneer dat nodig is. Dolby Atmos-ondersteuning en dynamische head-tracking zorgen bovendien voor een meeslepende 3D-luisterervaring, vooral bij films en series.

Kortom: dit is hét moment om jezelf te trakteren op draadloze audio van het hoogste niveau. Met 150 euro korting is de Sonos Ace nog nooit zo goedkoop geweest en betaal je daardoor nu slechts 349 euro, maar wacht niet te lang want OP=OP.

Sonos One, Sonos Era 100 en meer tijdelijk flink goedkoper

Niet alleen de Sonos Ace is op dit moment flink in prijs verlaagd, maar ook een breed aanbod aan andere Sonos-speakers, zoals de populaire Sonos Move 2 en de Sonos Era 100, zijn nu in huis te halen met flinke kortingen. Dit betekent dat je op verschillende modellen flink kunt besparen, of je nu op zoek bent naar een compacte speaker voor in de slaapkamer of een krachtig geluidssysteem voor in de woonkamer.

Om het je gemakkelijk te maken, hebben we hieronder de beste deals per speaker voor je op een rijtje gezet, zodat je snel kunt zien welke aanbiedingen er op dit moment zijn en zo het perfecte geluidssysteem kunt vinden dat bij jouw wensen en budget past.

#1. Sonos Era 100: met maar liefst 80 euro korting

De Sonos Era 100 is een krachtige slimme speaker die beter geluid levert dan zijn voorganger, de Sonos One. Hij heeft twee kleine speakers die het geluid spreiden en een grotere speaker voor diepe bas. Hierdoor hoor je helder stereogeluid met een ruimtelijk effect. De Era 100 is perfect voor middelgrote kamers en je kunt hem makkelijk toevoegen aan een multiroom-systeem of gebruiken als extra speaker bij een Sonos-soundbar.

De speaker ondersteunt snelle wifi , Bluetooth en Apple AirPlay 2, zodat je gemakkelijk muziek kunt streamen vanaf verschillende apparaten. Er zit ook een USB-C aansluiting op, waar je bijvoorbeeld een platenspeler op kunt aansluiten (met een extra adapter).

De Era 100 heeft aanraakknoppen en een schakelaar om de microfoon uit te zetten als je dat wilt. Met de Trueplay-techniek past hij het geluid automatisch aan de ruimte aan voor de beste luisterervaring. Het moderne, ronde ontwerp past goed in bijna elk interieur en is gemaakt van bijna de helft gerecycled plastic.

Sonos Era 100: van 279 voor 199 euro – Bol

van 279 voor 199 euro – Bol Sonos Era 100: van 279 euro voor 199 euro – Amazon

van 279 euro voor 199 euro – Amazon Sonos Era 100: van 279 euro voor 199 euro – MediaMarkt

#2. Sonos Move 2: met maar liefst 150 euro korting

De Sonos Move 2 is een krachtige draadloze speaker die je zowel binnen als buiten kunt gebruiken. Hij heeft twee kleine speakers aan de voorkant en een woofer, waardoor je breed en helder geluid krijgt met mooie diepe bas. Omdat hij waterdicht en stofbestendig is (IP56), kan hij tegen een stootje en is hij ideaal voor in de tuin of op het balkon. De batterij gaat tot wel 24 uur mee en je kunt hem gemakkelijk vervangen, wat handig is voor langere gebruiksduur.

Je kunt de Move 2 verbinden via Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 of Apple AirPlay 2, zodat je muziek makkelijk vanaf verschillende apparaten kunt afspelen. Met de Sonos-app kun je hem toevoegen aan een multiroom-systeem en de automatische Trueplay-functie zorgt dat het geluid altijd goed is, afgestemd op de plek waar je bent. De speaker heeft ook een USB-C-poort om bijvoorbeeld je telefoon op te laden. Hoewel hij met 3 kilo wat zwaar is om mee te nemen, is hij robuust gebouwd en perfect voor iedereen die overal van goed geluid wil genieten.

Sonos Move 2: van 499 euro voor 349 euro – Amazon

van 499 euro voor 349 euro – Amazon Sonos Move 2: van 499 euro voor euro 349 – MediaMarkt

van 499 euro voor euro 349 – MediaMarkt Sonos Move 2: van 499 euro voor 369 euro – Bol

#3. Sonos Arc: met maar liefst 22 euro korting

De Sonos Arc is een hoogwaardige soundbar die zorgt voor een echte bioscoopervaring in je woonkamer. Hij heeft elf speakers aan de binnenkant, waaronder drie voor hoge tonen en acht voor lage tonen, waardoor het geluid helder en vol klinkt. Dankzij de Dolby Atmos-technologie en speciale speakers die naar boven gericht zijn, klinkt het alsof het geluid vanuit verschillende richtingen komt, waardoor je midden in de actie zit. De Arc werkt goed samen met andere Sonos-apparaten en je kunt hem bedienen met spraak via Alexa of Google Assistant.

De Arc heeft een HDMI eARC-aansluiting voor de beste geluidskwaliteit en ondersteunt draadloos streamen via Wi-Fi en Apple AirPlay 2. Met de Sonos-app stel je het geluid gemakkelijk af zodat het perfect past bij jouw kamer, met behulp van Trueplay-tuning. Het strakke ontwerp in zwart of wit past in bijna elk interieur.

Je kunt de Arc op een tv-meubel zetten of aan de muur hangen. Hoewel hij geen Bluetooth heeft, maakt de geavanceerde techniek en slimme functies de Arc een uitstekende keuze voor wie topgeluid wil met een mooi en simpel design.

Sonos Arc: van 699 euro voor 675 euro – HiFi Klubben

van 699 euro voor 675 euro – HiFi Klubben Sonos Arc: van 699 euro voor 677 euro – Bol

Overige audio aanbiedingen van Sony, JBL en meer

Naast de Sonos-aanbiedingen zijn er nu ook flinke kortingen op producten van andere bekende audiomerken. Zo kun je bijvoorbeeld populaire koptelefoons en oordopjes van Sony, zoals de Sony WH-1000XM4, en de JBL Tune Flex oordopjes tegen scherpe prijzen vinden. Hieronder hebben we de beste deals voor je verzameld, zodat je gemakkelijk de mooiste aanbiedingen kunt ontdekken.