De Sonos Arc, Beam en Move tijdelijk in prijs verlaagd: hier haal je ze het goedkoopst

Tijdelijk profiteer je van korting op diverse Sonos-speakers. Zo haal je de Sonos Arc en Beam tijdelijk tot 200 euro voordeliger in huis. We leggen uit welke speaker bij je past en hebben ook direct de beste aanbiedingen voor je geselecteerd.

Sonos aanbiedingen voor juni 2023

Je hebt vast wel eens gehoord van Sonos. Dit merk heeft diverse speakers en soundbars in hun portfolio waarmee je een draadloos home sound systeem kunt bouwen. Of je nu het hele huis wilt vullen of slechts een losse speaker in een ruimte wilt, bij Sonos vind je altijd een speaker van hoge kwaliteit. Wij hebben hieronder de meest populaire speakers en de beste aanbiedingen voor je uitgelicht.

Sonos Arc: ultieme bioscoopgevoel

De Sonos Arc is een soundbar die voorzien is van de Dolby Atmos-techniek. Hierdoor lijkt het geluid van meerdere kanten uit de ruimte te komen. Hierdoor geniet je nog meer van je favoriete films en series en haal je het echte bioscoopgevoel in huis.

De Sonos Arc kun je bedienen met de touchknoppen aan de bovenzijde of via de Sonos app. Dankzij Google Assistent kun je ook praten tegen de soundbar en hiermee je soundbar bedienen. Uiteraard is het ook mogelijk om via AirPlay je favoriete films en series gemakkelijk streamen vanaf je iPhone, iPad of andere Apple-apparaten. De Sonos Arc is tevens te gebruiken als speaker om een podcast, muziek of luisterboek af te spelen. Echter is de speaker niet compact en zijn er voor de echte muziekliefhebbers ook voordeligere speakers te verkrijgen.

Je kunt deze speaker draadloos verbinden met andere Sonos-speakers waardoor je makkelijk een surround systeem bouwt door het hele huis. Hierdoor luister je op meerdere plekken tegelijkertijd naar je favoriete muziek. Aan deze speaker hangt wel een behoorlijk prijskaartje. Tijdelijk haal je de speaker vanaf 749 euro in huis en bespaar je 200 euro op de adviesprijs.

Sonos Arc-aanbiedingen van juni 2023:

Sonos Beam: compacte soundbar met voordeliger prijskaartje

De Sonos Beam is een compacte soundbar met een prima hd-geluidskwaliteit. De soundbar beschikt net zoals de Arc over Dolby Atmos. Daarmee levert de Sonos Beam een extra dimensie aan al jouw films en series. De Sonos Beam en Arc lijken qua functies veel op elkaar. De grootste verschillen tussen de twee soundbars is het aantal ingebouwde speakers en het prijskaartje.

De Sonos Beam is zowel handmatig als met voice control te bedienen. Ook kun je hiervoor de Sonos-app terecht. De Beam is tevens toe te voegen aan het multiroom systeem waardoor je muziek door het hele huis hoort. Je haalt de Sonos Beam tijdelijk vanaf 439 euro in huis en bespaart tijdelijk 110 euro op de adviesprijs.

Sonos Move: draagbare speaker die je makkelijk door je hele huis meeneemt

De Sonos Move is een draagbare speaker met een zuiver geluid en ideaal voor het afspelen van je favoriete muziek. Een groot voordeel van de Sonos Move is dat deze speaker draadloos is en daardoor gemakkelijk verplaatst kan worden naar andere ruimtes. Hierdoor kun je je favoriete muziek overal in en rondom je huis beluisteren.

Door de interne accu is hij bovendien geschikt om mee naar buiten te nemen. De speaker gaat ongeveer 10 uur mee zonder te laden en is stof- en waterbestendig. Een groot voordeel ten opzichte van andere slimme speakers is dat de Sonos Move een bluetooth verbinding heeft. Zo kun je eenvoudig via Spotify of de Sonos app je muziek selecteren en afspelen. Ook deze speaker is te verbinden met alle andere Sonos-apparaten.

Tijdelijk ontvang je tot 100 euro voordeel op de Sonos Move. Hierdoor haal je deze draagbare speaker al vanaf 299 euro in huis.

Sonos One

De Sonos One is een compacte en krachtige speaker met helder geluid en ideaal voor de echte muziekliefhebber. Door de slimme functies is muziek van al je favoriete diensten als Apple Music en Spotify gemakkelijk af te spelen. Je gebruikt de app of stelt je vraag aan de ingebouwde Google-assistent om de Sonos One te bedienen. Deze speaker is ideaal voor kleine ruimtes. Let er wel op dat je deze speaker niet gemakkelijk kunt verplaatsen zoals de Sonos Move, aangezien de speaker aangesloten moet zijn op stroom.

Desondanks is het een van de populairste speakers van Sonos. Dit komt ook door de goede prijs/kwaliteit verhouding. Tijdelijk haal je de speaker met deze aanbieding van Sonos vanaf 209 euro in huis en ontvang je 20 euro voordeel op de adviesprijs.

Overige Sonos-aanbiedingen

Heb je meerdere speakers nodig? Dan is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen tussen onderstaande Sonos-duopacks. Je bent met deze duopacks net iets voordeliger uit dan wanneer je de speakers los aan zou schaffen.