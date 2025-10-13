Zo zorg je ervoor dat er niemand meekijkt op jouw social media (ADV)

Ga verantwoord om met je online aanwezigheid. We vertellen je hoe je zo veilig mogelijk op social media scrolt.

Wees veilig op social media

We zijn tegenwoordig chronisch online en delen ontzettend veel op social media. Dat betekent ook dat online veiligheid steeds belangrijker is. Je weet nooit wie er met je meekijkt. In bepaalde landen zijn sommige apps zelfs volledig verboden. Bovendien moet je een app toestemming geven tot veel van je gegevens. Lees jij dit bij elke applicatie die je installeert netjes na?

Ga hier verantwoord mee om, want wie weet wat je allemaal blootgeeft hiermee. We vertellen je hoe je zo veilig mogelijk op social media kan scrollen dankzij Surfshark VPN. Die sluit je bovendien tijdelijk wel heel voordelig af, want je betaalt slechts 1,99 euro per maand én krijgt drie maanden extra.

Scherm je IP-adres af met een VPN

Wat jij allemaal online doet, is te traceren naar jouw IP-adres en vervolgens daadwerkelijke locatie en identiteit. Jouw online-activiteiten, waar je naar zoekt en wat je bekijkt is dus te volgen. Dit wordt vooral gebruikt zodat je relevante content te zien krijgt door de social media-platformen zelf.

Ook adverteerders profiteren hiervan. Jij krijgt namelijk advertenties te zien die aansluiten bij jouw interesses, zodat de kans dat jij klikt op de advertentie en iets koopt groter wordt. Dat is niet alles, want soms kijken ook overheden of zelfs hackers met je mee. Sommige kwaadwillenden gebruiken IP-tracking en locatiegegevens om inlogpogingen te doen die geloofwaardig zijn. Stel een VPN in en het wordt moeilijker voor al deze partijen om te achterhalen wie je bent.

Bescherm je gegevens met Surfshark VPN

Een VPN zorgt ervoor dat alles wat je online doet versleuteld wordt verzonden. Van jouw IP-adres worden gegevens naar de VPN-server gestuurd, waarna het pas bij het social media-platform of andere website terecht komt. Het achterhalen van jouw locatie wordt daardoor bemoeilijkt.

Let op dat een VPN geen bescherming biedt tegen phising. Valse links of nep-berichten worden je nog altijd toegestuurd. Dus wees op je hoede en klik niet zomaar alles aan. Daarnaast kunnen datalekken hiermee ook niet voorkomen worden als je gegevens zelf weggeeft. Sterke wachtwoorden, tweestapsverificatie en kritisch blijven blijven nog altijd enorm belangrijk.

Dit kan je nog meer met een VPN

Hoewel het hoofddoel van een VPN het beschermen van jouw gegevens is, heeft het nog meer toepassingen. Doordat je zelf de locatie van je VPN-server kiest, houdt je de dienst of website die je wilt gebruiken als het ware voor de gek. Je kan doen alsof je in een compleet ander land bent en daardoor toegang krijgen tot diensten die normaal geblokkeerd zijn in Nederland.

Zo krijg je toegang tot het aanbod van streamingdiensten in het buitenland. Neem eens een kijkje wat er in de Verenigde Staten allemaal te bekijken is op Netflix! Je bent daardoor dus nog lang niet uitgekeken. Kijk bovendien sportwedstrijden in het buitenland waar het nog gratis uitgezonden wordt, zoals Formule 1. Ook koop je software in andere landen soms goedkoper dan hier of kijk eens of een vliegticket voor je volgende vakantie voordeliger te scoren is.

Surfshark VPN tijdelijk voor slechts 1,99 euro per maand

Kies voor Surfshark VPN en je hebt een betrouwbare partij te pakken, die ook nog eens betaalbaar is. Tijdelijk betaal je slechts 1,99 euro per maand en krijg je drie maanden extra voor deze prijs.

Het aantal apparaten waarop je Surfshark mag downloaden met één abonnement is onbeperkt. Je hele gezin is op deze manier dus beschermd. Ook is een adblocker onderdeel van het pakket. Irritante advertenties verschijnen niet meer in je beeld en ook wordt je niet meer constant gevraagd om cookies te accepteren.

Het gebruik van de diensten van Surfshark voor illegale doeleinden is strikt verboden en is in strijd met de servicevoorwaarden. Zorg ervoor dat je voldoet aan alle relevante wetten en regels, inclusief die van je serviceprovider en websites die je bezoekt terwijl je Surfshark gebruikt.